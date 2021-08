Volvo må lukke for produktionen

Volvo må midlertidigt lukke for bilproduktionen, da der ikke kan skaffes nok computerchips

Svenske Volvo, som i dag er kinesisk ejet, blev tvunget til fra i aftes at lukke for produktionen af nye biler på fabrikken i Torslanda ved Göteborg som følge af den globale mangel på computerchips.

Manglen på chips, også kendt som halvledere, har ramt både bil- og elektronikproducenter, og nu får det den betydning, at Volvo må parkere bilproduktionen midlertidigt.

Det skriver flere medier, blandt andre Reuters.

- Produktionen på Torslanda vil blive sat på pause midlertidigt fra denne aften på grund af materialemangel i forbindelse med halvlederproblemet, lyder det fra Volvo Cars ifølge Reuters.

- Produktionen genstartes hurtigst muligt, senest inden næste uge, lyder det fra Volvo.

Tilbage i juni stoppede Volvo også produktionen på mærkets belgiske fabrik i Gent i en uge.

Ifølge Berlingske kræver produktionen af nye chips stor præcision, hvorfor det ikke er muligt at skalere produktionen op meget hurtigt. Det er årsagen til, at hele verden for tiden hungrer efter flere chips til produktion af elektronik - og biler.

Dyrere brugte biler

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt har den globale mangel på computerchips også gjort, at du for tiden kan få højere priser for din brugte bil.

Det har blandt andet også betydet, at udbuddet af biler til salg, som er under fire år gamle, det seneste halve år er faldet med cirka 20 procent på portalen Bilbasen.dk.

Markedsanalytiker hos Bilbasen, Jan Lang, forventer først en normalisering af markedet i år 2024.