Volvo siger farvel til lædersæder

Hvis du er en af dem, der mener, at lædersæder hører sig til, hvis en bil skal føles mere luksuriøs og eksklusiv, vil du ikke være vild med den nyhed, som Volvo nu kommer med.

Volvo Cars har nemlig valgt at sige farvel til læderinteriør i mærkets fuldelektriske biler, og beslutningen tages af hensyn til dyrevelfærden som en etisk beslutning, oplyser bilproducenten.

Den første model, som ikke vil kunne fås med læderindtræk, er den kommende Volvo C40.

I de kommende år vil Volvo Cars lancere en helt ny generation af fuldelektriske biler, som alle vil blive læderfrie og altså uden muligheden for at tilvælge læderstue til kabinen.

- At være en ansvarlig bilproducent betyder, at vi skal tage fat på alle områder af bæredygtighed, ikke kun CO2 -emissioner, siger Stuart Templer, som er CSR-direktør hos Volvo Cars.

- Ansvarlige indkøb er en vigtig del af det arbejde, herunder respekt for dyrevelfærd. At tilbyde læderfrie kabiner i vores elbiler er et godt næste skridt mod at løse dette problem, siger han.

Genbrug

Når ikke man kan få læder i Volvos nye elbiler, vil sæderne og det øvrige indtræk i stedet være lavet i genanvendte materiale, som for eksempel brugte plastikflasker, biomateriale fra skove i Sverige og Finland og genbrugte korkpropper fra vinindustrien.

Virksomheden sigter mod, at 25 procent af materialet i nye Volvo-biler inden udgangen af 2025 består af genbrug og biobaseret indhold.

I 2040 vil Volvo være en CO2-neutral virksomhed, har svenskerne tidligere oplyst.