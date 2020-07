Volvo tilbagekalder over 14.000 biler i Danmark

På verdensplan tilbagekaldes over to millioner biler, og det er Volvos største tilbagekaldelse nogensinde

Den svenske bilproducent Volvo tilbagekalder over to millioner biler på verdensplan. Det er den største tilbagekaldelse, som Volvo har foretaget nogensinde.

Det skriver flere medier, blandt andre TV2.no og Sveriges Radio.

De berørte biler tæller 2.183.701 biler på verdensplan og inkluderer tidligere generationer af Volvo S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 og S80Lproduceret mellem 2006-2019.

I Sverige tilbagekaldes over 400.000 biler, mens 84.094 norske biler tilbagekaldes.

I Danmark drejer det sig om 14.271 biler, oplyser Volvo Cars i Danmark til Ekstra Bladet.

Bilerne tilbagekaldes på grund af en potentiel fejl forbundet til sikkerhedsselen.

- Det er en præventiv tilbagekaldelse. I meget sjældne tilfælde fungerer selestrammerfunktionen ikke, og derfor skal den skiftes til en ny, men det er en meget sjælden fejl. Vi er i gang med at sende breve ud til kunderne, og så skal de henvende sig til deres lokale forhandler og få aftalt en tid til udskiftning, siger Rikke Aagaard Petersen, pressechef i Volvo Cars Danmark, til Ekstra Bladet.

Hun understreger, at fejlen udbedres uden beregning, og at det i øvrigt er en særdeles sjælden fejl.

- Det er så absolut sikkert at køre videre i sin Volvo, indtil man får udskiftet delen til en ny, siger Rikke Aagaard Petersen til Ekstra Bladet.

Se også: Tilbagekalder 1,4 millioner biler: Motoren kan sætte ud

Ingen ulykker

- Det er en tilbagekaldelse, der inkluderer biler fra en tidligere generation af Volvo-modeller. Vi har ingen rapporter om ulykker eller kvæstelser. Det er en forebyggende foranstaltning for at undgå fremtidige problemer, siger Stefan Elfström, talsperson for Volvo Cars, ifølge Sveriges Radio.

Han oplyser, at problemet konkret drejer sig om en stålwire, og ingen nye biler er berørt af den potentielle fejl.

- Forsædernes sikkerhedsseler er forankret i bilen via denne stålwire, hvilket er problemet. Vi har konstateret, at denne wire kan udsættes for slid under særlige forhold, hvilket kan forårsage et problem. Det er et meget sjældent problem, siger Stefan Elfström.

- Vi har opdaget problemet gennem analyse af et par biler, hvor vi ser, at problemet er opstået. Vi kommet frem til, at der findes et systematisk, men sjældent problem, siger Stefan Elfström ifølge nyhedsbureauet TT.

Se også: Er du overrasket? Her er de mest pålidelige brugte biler