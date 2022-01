Volvo vil ikke droppe stationcars

I fjor lød det fra den svenske bilproducent Volvo, som i dag er kinesisk ejet, at vi i fremtiden vil se færre stationcars. Herregårdsvognene har ellers været synonym med Volvo i årtier, men forbrugerne vil i stigende grad have højere biler, og det betyder, at Volvo satser mere på SUV'er og crossovere.

Nu understreger Volvo dog, at de ikke vil droppe stationcars og sedaner fra modelprogrammet.

Det skriver Autocar, som har talt med Volvo-chef, Håkan Samuelsson.

Selvom de højere SUV'er i dag står for 75 procent af Volvos nybilssalg, vil Volvo ikke sige farvel til S- og V-modellerne, som er mærkets sedaner og stationcars.

- Ja, S- og V-linjerne vil blive erstattet med noget endnu mere attraktivt for forbrugerne. Vi har brug for lavere biler med en mere traditionel form, men måske lidt mindre firkantede end tidligere, siger Håkansson til mediet.

De nye modeller vil formentlig ikke komme til at hedde S og V, da Volvo har planer om at give fremtidige modeller navne frem for modelbogstaver.

Flere elbiler

Volvo er et af de bilmærker, der helt vil udfase fossilbiler fra modelprogrammet. Således vil Volvo overgå til udelukkende at bygge elbiler fra år 2030.

I dag bygger Volvo 15.000 elbiler om året, men i efteråret næste år er det målet, at mærket skal bygge 150.000 elbiler årligt. Volvo siger efter, at 50 procent af alle solgte biler i år 2025 er elbiler.

- Man har brug for kunder, som vil have elbiler, og vi er helt overbeviste om, at vores vil. Man har brug for fantastiske biler, og det har vi, siger Björn Annwall, som er finanschef hos Volvo, til Autocar.