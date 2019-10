Volvos ambitiøse plan: Nu vil de være CO2-neutrale

Volvo har netop lanceret sin første elektriske bil, en elektrisk XC40, og i samme ombæring præsenterer det svenske bilmærke en ambitiøs plan om at være CO2-neutral i 2040.

Det oplyser Volvo i en pressemeddelelse.

Svenskerne vil reducere CO2-aftrykket pr. bil set over hele dens levetid med 40 procent inden 2025, og det skal ses som første skridt mod planen om at være CO2-neutral i 2040.

Planen er gennemgribende for hele virksomheden, og midlerne er blandt andet elektrificerede biler, lavere CO2-udledning i selve produktionen og i dets forsyningskæde samt gennem genanvendelse af materialer.

- Vi transformerer vores virksomhed gennem konkrete handlinger, ikke symbolske løfter, siger Håkan Samuelsson, administrerende direktør i Volvo, i pressemeddelelsen.

- Så hos Volvo vil vi adressere det, vi har kontrol over, hvilket er både vores drift og udstødningsemissionerne fra vores biler. Og vi vil tage fat der, hvor vi kan påvirke noget ved at opfordre vores leverandører og energisektoren til at slutte sig til os med det mål at nå en klimaneutral fremtid, siger han.

Flere elektriske biler

Et af midlerne til at nå det mål er, at fra 2025 skal 50 procent af mærkets biler være fuldt elektriske biler. Desuden vil Volvo reducere CO2-udledningen relateret til mærkets globale forsyningskæde med 25 procent, ligesom svenskerne også vil anvende 25 procent genanvendt plast i nye Volvo-biler i 2025.

Fra og med i år vil hver nye Volvo-model blive elektrificeret, og nu har mærket lanceret sin første 100 procent elektriske bil, XC40 Recharge. Elbilen er baseret på Volvos lille suv, XC40-modellen, og den kan køre 400 kilometer på en opladning.

Fra og med XC40 Recharge vil Volvo ydermere afsløre det gennemsnitlige CO2-fodaftryk for hver bil for hele bilens levetid.

