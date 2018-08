Volvos kinesiske kusine gør sin tredje model klar til kamp mod giganterne

Hvad sker der, når man kombinerer svensk design og kinesisk produktivitet? Det spørgsmål har den unge kinesiske bilproducent Lynk & Co sat sig for at forfølge, og et af svarene ser foreløbigt ud til at være mange nye bilmodeller på kort tid.

I hvert fald er producenten, der så dagens lys for små to år siden, allerede ved at køre sin tredje model i stilling.

Bilen med det kreative navn 03 skal ifølge mediet Motor1 vises frem for første gang på biludstillingen i Chengdu i september. Billeder af den færdige 03 er dog allerede dukket op på internettet, og det bliver efter alt at dømme en sportslig sedan, der designmæssigt læner sig meget tæt op af konceptbilen 03 Concept.

03 får samme front som de øvrige Lynk & Co-modeller, hvilket vil sige en bred kølergrill og lygter i to rækker, mens bilens sportslige profil sender tankerne i retning af Alfa Romeo Giulia. En kromliste løber helt fra bilens forrude til bagklap, mens baglygterne danner en boomerang over bagklappen med Lynk & Co-logoet i midten.

03 Concept. Foto: Lynk & Co

Samme platform som Volvo XC40

Kinesiske biler gør sig normalt ikke særligt bemærkede på vores breddegradder, men Lynk & Co er undtagelsen. En ting er, at bilproducenten planlægger at sælge sine biler i Europa, men den måske væsentligste grund til, at Lynk & Co er interessant ud fra et europæisk perspektiv er mærkets baggrund.

Lynk & Co er nemlig et joint venture mellem kinesiske Geely og svenske Volvo, og de tre første modeller bygger derfor på svensk design og ikke mindst teknologi. Den kommende 03 får eksempelvis samme CMA-platform som Volvos XC40, og med den følger også Volvos mange sikkerhedssystemer som nødbremse, vognbanealarm og blind vinkel-assistent.

De tætte bånd til Europa betyder også, at nogle af bilerne skal bygges på Volvos fabrik i Holland. Det er tilfældet for mærkets kompakte SUV, Lynk & Co 02, mens det endnu er uklart, hvor 03 skal bygges.

Foruden 02 og den kommende 03 byder modelprogrammet - måske ikke overraskende - på 01, en stor SUV på størrelse med Nissan Qashqai, som allerede forhandles i Kina og er på vej til Europa.

03 Concept. Foto: Lynk & Co

03 Concept. Foto: Lynk & Co

En bil til den nye generation

Det vil dog være forkert at tro, at Lynk & Co bare er en Volvo i kinakrave og mao-sko. Producenten har større ambitioner end det, hvilket mærkets navn er det første bevis på.

Lynk & Co står for 'linked & connected' og henviser til bilernes gennemgribende opkobling til internetttet. Infotainmentsystemet er lavet 'open source', og ejeren kan derfor personalisere sin bil helt efter egen smag, ligesom man eksempelvis kan med sin smartphone.

Den gennemgående ambition er at lave en premiumbil til en ny generation af bilister, og derfor satser Lynk & Co på at sælge bilerne online og via abonnementsordninger. I øjeblikket er der således kun planlagt en håndfuld butikker i de største europæiske hovedstæder - og København er endnu ikke på listen.

Til gengæld bliver det forholdsvis nemt at få bilen serviceret og repareret, for det skal Volvo stå for.

