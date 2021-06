Volvos nye SUV opdateres via skyen

Når man tænker på sikkerhed og biler, er det svært ikke også at tænke på den svenske bilproducent Volvo.

Bilfabrikken har igennem adskillige år på mange måder været synonym med sikkerhed, og i den kommende elektriske SUV vil Volvo skrue helt op for sikkerhedsteknologien.

Således kommer den fuldelektriske SUV-topmodel som standard med LiDAR-teknologi og en supercomputer med kunstig teknologi.

Kan blive mere sikker løbende

Men den nye sikkerhed vil Volvo Cars kunne opdatere bilernes software via skyen, hvorfor bilerne løbende bliver mere og mere sikre.

Volvo Cars oplyser i en pressemeddelelse, at de i højere grad vil udvikle teknologi, som griber ind i kørslen efter behov for at forhindre kollisioner, frem for systemer, som 'nøjes' med at advare chaufføren om potentielle farer.

- Som del af vores ambition om at levere stadig sikrere biler er det vores langsigtede mål fuldstændig at undgå kollisioner, siger Henrik Green, som er teknologichef hos Volvo.

- I takt med at vi hele tiden forbedrer vores sikkerhedsteknologi med opdateringer via skyen, forventer vi, at kollisioner bliver mere og mere sjældne, og vi håber på den måde at redde flere liv, siger han.

Volvo oplyser, at den kommende fuldelektriske model, som får den nye teknologi, og som bliver en efterfølger til modellen XC90, vil komme på gaden i 2022.