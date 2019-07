Vurderet til 150 millioner: Nu skal sjælden superbil på auktion

En tunet udgave af den i forvejen kraftfulde McLaren F1 superbil skal under hammeren til august

Bedre forlygter, ny radio og større fælge.

Forbedringer som disse er ikke ualmindelige på gamle BMW- og Audi-modeller, når fjerde eller femte ejer skal forsøge at puste liv i den nyindkøbte direktørkaret fra midt-90'erne. Om det gør noget godt for gensalgsværdien er ofte tvivlsomt, men det kan tilsyneladende vise sig at være en ganske god forretning.

Nye forlygter, radio og fælge er nemlig præcis, hvad den tidligere ejer af en grå McLaren F1 har givet sin bil fra 1994. Den er én af bare to biler i verden, der har fået eftermonteret det såkaldte 'LM Spec', og det har sendt bilens værdi på himmelflugt.

Auktionshuset RM Sotheby's vurderer, at den vil indbringe mellem 140 og 154 mio. kroner, når den skal under hammeren i midten af august. Det skriver auktionshuset i en pressemeddelelse.

Verdens hurtigste bil

Selv om den auktionsklare McLaren F1 har fået samme tur som mange af midt-90'ernes BMW- og Audi-modeller, er udgangspunktet dog et lidt andet.

F1-modellen er først og fremmest sjælden. Bare 106 eksemplarer blev bygget, hvoraf kun 64 ifølge RM Sotheby's blev godkendt til brug på offentlig vej.

Foto: Courtesy of RM Sotheby's

Foto: Courtesy of RM Sotheby's

Bag føreren ligger en V12-motor fra BMW, der i standardbilen yder over 600 hestekræfter, og som et par år efter lanceringen var med til at sikre McLaren F1 titlen som verdens hurtigste serieproducerede bil.

386,4 km/t. nåede bilen op på i 1998, og den rekord fik lov at forblive ubesejret til 2005.

I 1995 vandt McLaren også Le Mans racerløbet med en hårdtpumpet GTR-udgave af bilen. Det fik McLaren til at sende fem F1-modeller på markedet med betegnelsen LM, der i praksis var GTR-modeller godkendt til offentlig vej. Og det er denne LM-pakke, den auktionsklare bil har fået eftermonteret.

En komfortabel racer

Ifølge RM Sotheby's har McLaren selv stået for eftermonteringen, hvilket har indebåret at sende bilen til hovedkvarteret i Storbritannien ad to omgange.

Foruden de førnævnte forbedringer er motorydelsen her blevet sat op til 680 hk, støddæmperne er blevet skiftet ud med nogle mere hårdkogte af slagsen, og bilen har fået en markant hækvinge.

Foto: Courtesy of RM Sotheby's

Foto: Courtesy of RM Sotheby's

Modsat de fem originale LM-modeller har McLaren til gengæld ikke pillet alt, der er mere komfortabelt end funktionelt, ud af kabinen.

I den auktionsklare bil har de tværtimod øget komfortniveauet og skiftet bilens gamle, sorte kabine ud med en ny cremefarvet læderstue. Bilen er med andre ord langtfra original længere, men det er helt i mærkets ånd, mener auktionshuset.

- McLaren er først og fremmest et hold, der kører racerløb med det formål at være helt i front. Opgraderingerne skal derfor ikke ses som en afvigelse fra bilens originale specifikationer, men snarere som noget, der er sket i overensstemmelse med McLarens designmæssige etos - hvilket vil sige at være den bedste af de bedste, skriver RM Sotheby's i pressemeddelelsen.

