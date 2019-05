VW afliver populær myte om elbiler

Når snakken falder på elbiler, støder man af og til på myten om, at en elbil samlet set over hele bilens levetid forurener mere end en tilsvarende bil, som kører på benzin eller diesel, fordi produktionen af elbil skulle være mere energikrævende.

Men den holder ikke vand, siger Volkswagen, som har foretaget en såkaldt livscyklustest af en elektrisk Golf og en Golf, der kører på diesel.

Det oplyser den tyske bilgigant i en pressemeddelelse.

Volkswagen har sammenlignet udledningen af CO2 set over hele bilens levetid ved en VW e-Golf, en elektrisk drevet Golf, og en VW Golf TDI, som kører på diesel.

- Konklusionen for denne undersøgelse er, at den nuværende Golf 7 med TDI-dieselmotor gennemsnitligt over hele bilens livscyklus har et CO2-udslip på 140 g/km, hvor en e-Golf har et CO2-udslip på 119 g CO2/km, skriver VW i pressemeddelelsen.

Livscyklusvurdering

En livscyklusvurdering (LCA) er et værktøj, som viser den miljø- og klimamæssige påvirkning, som et givent produkt har i løbet af sin livscyklus fra vugge til grav.

Livscyklusvurdering for biler Livscyklusvurderinger er en indviklet, kompleks og internationalt standardiseret procedure til undersøgelse af køretøjers økologiske balance. Blandt andet undersøges kuldioxidemissionerne under alle produktfaser af bilen: - Emissioner genereret ved udvinding af råmaterialerne, produktionen af komponenterne og monteringen er inkluderet i produktionen. - Brugsfasen inkluderer både emissioner fra brændstof og elektricitetsforsyningen, specielt for køretøjer, der kører over 200.000 km. - Genbrug vurderer demontering af køretøjet og potentielle reduceringer ved genbrug. Kilde: Volkswagen

Volkswagens undersøgelse af den samlede CO2-udledning fra en elektrisk- og en dieseldrevet Golf viser, at i køretøjet med en forbrændingsmotor stammer størstedelen af CO2-udslippet fra brugen af køretøjet. Det vil altså sige i produktionen og anskaffelsen af brændstof og forbrændingen af brændstoffet. Her ligger en Golf TDI på 111 g CO2/km.

En tilsvarende elektrisk bil har et CO2-udslip på 62 g/km i denne fase, hvor forureningen stammer fra generering og levering af strøm.

I modsætning til dette genereres størstedelen af forureningen fra elbilen i selve tilblivelsen af køretøjet, altså produktionen. Ifølge LCA-undersøgelsen genererer en diesel her 29 g CO2/km, mens det ligger på 57 g CO2/km for en elbil. Det skyldes produktionen af batterierne og den komplekse proces i at udvinde råmaterialerne til disse.

Emissionen i produktionsfasen står for næsten halvdelen af den samlede CO2-emission i hele elbilens levetid. I brugen af elbilen afhænger størrelsen af CO2-emissionen af de benyttede energikilder. Emissionen falder, hvis der benyttes mere vedvarende energi.

Grøn opladning

Dermed er det suverænt største potentiale for en reducering af CO2-emissioner ved en elbil ifølge VW's undersøgelse den energikilde, der benyttes i brugen af køretøjet.

Hvis strømmen til kørsel udelukkende kommer fra vedvarende energikilder, vil elbilens CO2-udslip på 62 g/km med EU’s nuværende elektricitetsmix falder til kun 2 g CO2/km.