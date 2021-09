VW gør klar til billig elbil

Volkswagen vil være et elbilmærke. Frem mod år 2030 ønsker Volkswagen at øge andelen af elbiler, så de udgør mindst 70 procent af det samlede bilsalg i Europa.

Nu har bilgiganten besluttet at fremrykke introduktionen af en elektrisk minibil, så den kommer på markedet to år tidligere end hidtil planlagt.

På IAA Motor Show i München har Volkswagen fremvist en konceptbil, kaldet ID.Life, der skal danne udgangspunkt for den nye elektrisk mini, der formentlig vil komme til at hedde ID.2.

Selvom elbilen kommer to år tidligere på markedet, må man stadig væbne sig med tålmodighed, for den skal først introduceres i år 2025.

- Vi har designet ID.Life med fokus på unge målgruppers behov. Vi tror på, at i fremtiden vil bilen stå som et endnu stærkere udtryk for en holdning til livet. For morgendagens kunder handler det ikke kun om mobilitet, men endnu mere om, hvad du kan opleve med bilen. ID.Life er vores svar, siger Ralf Brandstätter, administrerende direktør for Volkswagen.

Lav pris

ID.Life er bygget på en mindre version af Volkswagens elektriske MEB-platform, der er specielt udviklet til en elbil i et kompakt format.

Det er første gang, at en MEB-baseret model er udstyret med forhjulstræk. Modellen har en elmotor med 234 hk, og det sikrer, at ID.Life overstår sprinten fra 0-100 km/t på 6,9 sekunder. Et 57 kWh stort batteri muliggør en rækkevidde på omkring 400 kilometer.

Volkswagen forventer, at prisen på den nye model vil starte ved cirka 20.000 euro. Til sammenligning koster en ID.3 fra 35.000 euro.

