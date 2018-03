VW opruster mod Tesla: Indgår aftaler for 150 milliarder

Aftaler med tre batteriproducenter for et trecifret milliardbeløb skal være med til at sikre VW's fremtidige position på bilmarkedet

Hvis jeg siger 'elbil' - hvilket bilmærke tænker du så på?

For de fleste er svaret nok Tesla. Den amerikanske bilproducent bygger udelukkende elbiler, var sidste år det bedst sælgende mærke i verden og har gjort sig bemærket i en række marketingstunts - senest ved at blive den første bilproducent, der har en bil til at svæve rundt i rummet.

Men i nær fremtid kan det blive Volkswagen, du tænker på - i hvert fald, hvis det står til ledelsen i Wolfsburg, Tyskland.

Tirsdag meldte VW ud, at de har indgået aftaler for intet mindre end 150 milliarder kroner med tre firmaer, som skal bygge nye batterier til fremtidens VW-elbiler. Det skriver Reuters.

Leder efter USA-leverandør

Den tyske VW-koncern, der er Europas største bilfabrikant, kæmper med at redde skindet efter flere afsløringer af omfattende svindel med dieseludledning siden 2015.

Den såkaldte 'dieselgate'-sag har blandt andet fået VW til at sadle om og satse på elbiler, og med de nye aftaler har bilgiganten nu sikret levering af batteriteknologi til hele Europa og Kina. De to markeder aftager tilsammen 80 procent af koncernens biler.

Volswagen leder dog stadig efter en leverandør til Nordamerika. Derudover stiler VW efter at have 16 fabrikker i 2022, som bygger CO 2 -neutrale biler, mod blot tre fabrikker i dag.

Andre er bedre til batterier

Den tyske bilproducent ønsker dog ikke at bygge batterierne selv, oplyser VW’s administrerende direktør, Matthias Mueller, til Reuters:

- Selvom vi indsamler ekspertisen og mestrer teknologien, så betyder det ikke, at vi vil starte produktion af batterier i stor skala selv. Det kan andre gøre bedre end os, siger han.

Om den store omlægning til elbiler kan sikre fremtiden for Volkswagen og tage kampen op mod Tesla, er endnu for tidligt at sige. Men med de nye milliardaftaler er der lagt i ovnen til en udvikling af de større.

