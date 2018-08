VW under anklage: Ødelægger høsten med haglkanoner

Bilgiganten beskyldes for at have forårsaget tørke i området omkring sin mexicanske fabrik med kanoner, der skal modvirke hagl

Egentlig bruges kanonerne ofte til at redde høsten.

Ved at sende trykbølger op i skyerne kan de efter sigende modvirke dannelsen af hagl i den størrelsesorden, der kan sende hele frugtplantager og dertilhørende avlere i knæ, hvis de falder.

Men skal man tro flere lokale miljøorganisationer, har anti-haglkanonerne på Volkswagens fabrik lidt uden for Mexico City haft den stik modsatte virkning: Bilgigantens kanoner beskyldes ifølge CNN i stedet for at have forårsaget den tørke, der har ødelagt afgrøderne på de omkringliggende marker.

- Vi er glade for at vide, at vi som gruppe har løftet stemmen mod VW Mexicos brug af haglkanoner, skriver gruppen 'Pueblos Originarios Unidos en Defensa del Agua y la Vida' i et Facebook-opslag og tilføjer:

- Vores arbejde, livsgrundlag og kilde til overlevelse er på spil.

Holder igen med kanonerne

Volkswagen har brugt kanonerne til at beskytte de mange biler, som placeres udenfor fabrikken, når de er rullet af samlebåndet og venter på at blive kørt ud til forhandlerne.

I denne venteposition er hagl en af de helt store fjender, fordi naturfænomenet kan ridse og i slemme tilfælde skabe buler i de mange fabriksnye biler. Og her er kanonerne smarte, fordi trykbølgerne - i teorien i hvert fald - medfører, at eventuelle haglbyger falder som regn.

Ikke desto mindre har beskyldningerne fået fabrikken til at lægge en dæmper på kanonerne.

- Selv om der ikke er tegn på, at brugen af disse foranstaltninger er skyld i den manglende regn, har Volkswagen Mexico besluttet at ændre sin drift for at opretholde et harmonisk forhold til sine naboer, siger en talsmand til CNN og uddyber, at fabrikken nu kun bruger kanonerne, når det er absolut nødvendigt.

Vil sætte net over pladsen

Ifølge CNN er det en udbredt misforståelse, at kanonerne stopper regn. Og faktisk hersker der stor uenighed om, hvorvidt de overhovedet hjælper noget.

TV2 Vejret har eksempelvis tidligere beskrevet, at der blandt meteorologer og forskere er udbredt skepsis over for argumentet om, at trykbølgerne fra en kanon kan modvirke hagldannelsen i skyerne.

Modargumentet er her, at haglbygerne ofte er ledsaget af torden, som i sagens natur producerer langt kraftigere trykbølger, end haglkanonerne kan mønstre. Og alligevel falder der altså hagl.

På den mexikanske VW-fabrik vil man nu i stedet opsætte et net over parkeringspladsen, der kan stoppe haglene. Men det bliver et særdeles stort net, for pladsen fylder lige så meget som 84 fodboldbaner.

