VW viser skitse af ny Golf: - Den er blevet perfektioneret

Når der er tale om en af de mest solgte bilmodeller på verdensplan, er det en stor opgave at skulle lancere en ny Golf. Nu teaser den tyske bilgigant Volkswagen for, hvordan den kommende udgave af bestselleren kommer til at se ud.

Det oplyser Volkswagen i en pressemeddelelse.

Siden VW Golf kom på markedet i 1974, er den blevet solgt i millionvis af eksemplarer.

De første skitser viser designet på 8. generation af Golf, som får verdenspremiere 24. oktober i Wolfsburg.

Volkswagen garanterer, at den kommende generation vil være 'mere digitaliseret og online, samt proppet med nye banebrydende løsninger,' lyder det i pressemeddelelsen.

- De styrker, der gennem årtier har gjort Golf til en bestseller, er yderligere blevet perfektioneret, skriver Volkswagen.

At dømme ud fra skitsen vil der være få fysiske knapper i den nye Golf. Foto: VW

- Trendsetter

Volkswagen oplyser videre, at ottende generation af Golfen vil komme med et udvalg af brændstoføkonomiske motorer med mildhybrid-teknologi og en opdateret undervogn, som eftersigende har skærpet modellens dynamiske formåen.

- Den nye Golf vil være en trendsetter med sit nye digitaliserede og opkoblede interiør, sine avancerede assistentsystemer og online-funktioner og services, skriver Volkswagen.

I starten af september præsenterede Volkswagen en helt ny bilmodel, som tyskerne selv forventer bliver lige så vigtig for det hæderkronede bilmærke, som Boblen og Golfen har været det - nemlig den nye ID.3.

- Med ID.3 vil vi efter Boblen og Golf tage hul på det tredje store strategiske kapitel i Volkswagen-mærkets historie, lød det dengang fra Jürgen Stackman, direktionsmedlem i Volkswagen med ansvar for salg, marketing og eftermarked globalt, i en pressemeddelelse om modellen.

Syvende generation af VW Golf vandt for nyligt titlen som Årets Brugtbil i Danmark 2019.

