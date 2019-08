Yngre mand fik en p-bøde: Endte med at begå røveri

Manden blev så vred over at få en parkeringsbøde, at han endte med at blive sigtet for røveri

Du kommer hen til din bil, åbner døren og sætter dig ind bag rattet. Du er næsten klar til at køre, men du opdager noget i forruden. En parkeringsbøde. Øv! Sure penge at skulle af med.

Det er aldrig særlig sjovt at få en parkeringsbøde, men for nogle kan vreden tage overhånd. Tirsdag eftermiddag blev en 26-årig mand fra Sorø så vred over en p-bøde, at han endte med at blive anholdt.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Den yngre mand blev meget vred over, at han fik en parkeringsbøde på Jernbanegade i Sorø, og vreden gik ud over p-vagten.

'Han råbte ad parkeringsvagten og skubbede til vagten, mens han tog vagtens mobile printer og nægtede at udlevere den, før hans bøde var annulleret', oplyser politiet i døgnrapporten.

Herefter blev politiet tilkaldt til Jernbanegade, men heller ikke det fik manden til at aflevere den mobile printer tilbage til parkeringsvagten.

'Da politi ankom, nægtede den 26-årige fortsat at udlevere printeren, og politiet måtte med magt tage printeren fra manden, hvorefter han blev anholdt og sigtet for røveri', skriver politiet i døgnrapporten.

Manden blev taget med på stationen til afhøring og blev derefter løsladt.

Parkeringsbøden slap han heller ikke for.

