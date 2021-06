Afsløring: Børn tvangsfjernet med fup og fidus-rapporter

11. Uforståeligt sprog

Psykolog Lise Merrild, der har læst flere af Michael Adam Guuls rapporter, slår særlig hårdt ned på hans sprog.

- Mit generelle indtryk er, at de er skrevet i et ret utilgængeligt sprog. Det er meget uforståeligt, og der bliver benyttet et sprog i testene, som er som at læse op af en manual, siger hun og fortsætter:

- Jeg har faktisk tilladt mig at finde manualerne frem for de test, han har benyttet sig af. Og der må jeg så sige, at 95 procent af det, der står i de udredninger, han har lavet, er direkte afskrift fra manualen. Det er problematisk, når vi taler om undersøgelser, der meget gerne skulle være forståelige og læsbare. Også for de mennesker, det omhandler. Og hvis jeg som fagperson og med 30 års erfaring, en specialistuddannelse og en autorisation tænker, 'hvad i alverden står her?', så må det være svært for en far, der i testen bliver vurderet som dårligt begavet og ordblind.

I Socialstyrelsens retningslinjer står der, at rapporterne skal skrives i et sprog, så de forældre, der er blevet undersøgt, kan læse og forstå hele erklæringen.

Nedenstående eksempler er fra en af Michael Adam Guuls rapporter. Den omhandler en far, der er vurderet som dårligt begavet og ordblind:

‘Far har en refleksiv funktionsscore på 2,1. Dette er en score betydeligt under gennemsnittet og er et udtryk for, at Far ikke reflekterer eksplicit over mentale tilstande, men kan benævne mentale tilstande. Besvarelsen er præget af at være udtalt forskudt over i kognitivdimensionen frem for affektivdimensionen.’

‘Her bliver testpersonen målt på non-verbal læring, herunder visuel perception og koordination, samt spatial processering og visuo-motorisk integrering. I delprøven blokmønstre måles visuo-spatial (visuel og rumlig) processering og problemløsning. I delprøven matricer måles non-verbal, abstrakt problemløsning. Og i delprøven visuelle puslespil måles den visuo-spatiale (visuelle og rumlige) ræsonnering.’

‘På baggrund heraf har Barn kraftige udviklingsbehov, der kræver, at hverdagen ikke er hektisk og giver anledning til udtalt affektregulering, der kræver bagvedliggende mentalisering. Barn har ligeledes brug for tilknytningsadfærd til person med normal fysiologisk arousal og brug for kognitiv stimulation i relationen.’

Psykologen afviser dog, at der er tale om svært forståelige rapporter.

- Hvis psykologerne siger, at det er et højt lixtal, jeg beskriver en forældrekompetence med - den er skrevet til socialrådgivere - så siger det vist noget om psykologernes kompetencer, lyder hans svar.

- Noget af det allermest essentielle er, at forældrene skal kunne læse og forstå den rapport, du laver?

- Lige præcis. Og derfor skriver jeg den så pædagogisk, så enhver idiot med en IQ på over 85 vil kunne forstå det.

Senere har Michael Adam Guul uddybet på en mail, at 'manglende brug af faglige begreber giver anledning til tolkning og misforståelser.' Han skriver også, at han finder det foruroligende, at eksperter finder hans forklaringer på et højt niveau, eftersom de er 'omformuleret pædagogisk'.