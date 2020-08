Afsløring: Børnehjems-baron havde millionudlæg til mad og rejser

Erik Filthuth lavede private udlæg for over fire millioner kroner på skoler og opholdssteder. Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at rigmanden købte luksusinventar på børnenes regning

Siden 1985 har skatteborgere betalt dyrt for at sende udsatte, syge og anbragte børn på Erik Filthuths private bosteder og behandlingsskoler.

Forretningen går under navnet Søbæk og har forgyldt Erik Filthuth, som i dag lever et jetsetliv som ejendomsmatador og multimillionær.

Nu kan Ekstra Bladet afsløre, at direktøren lavede private udlæg for millioner af kroner.

På blot fem år lagde Erik Filthuth ud for over fire millioner. For eksempel lavede han et udlæg på 28.000 kr. for ‘forplejning’ og 79.000 kr. for en tur til Østrig.

- Jeg har aldrig set så store og mange udlæg igennem mine mange år som revisor, siger Kim Jacobsen, der er revisor med 30 års erfaring med økonomi på sociale tilbud.

- Man fristes til at få den tanke, at det er private regninger, som ‘tørres’ af på skolerne og opholdsstederne, siger han yderligere.

De store udlæg dækker over ting og ydelser, som Erik Filthuth har betalt privat, men efterfølgende fået tilbagebetalt af Søbæk. Kim Jacobsen og to andre eksperter kalder dem ‘usædvanlige’ og ‘mystiske’.

Tidligere har bilag og kvitteringer afsløret, hvordan direktøren fyldte privaten op med alt fra en Moccamaster og vinglas til dyre fjernsyn og anlæg på børnenes regning.

Erik Filthuth har fået forelagt hele sagen, men forretningsmanden har ikke svaret. I stedet har han forsøgt at stoppe serien af kritiske historier ved at få nedlagt forbud mod dem i retten. Ekstra Bladet vandt dog sagen, da dommeren vurderede, at artiklerne havde ‘væsentlig offentlig interesse’.

Ovenfor ses fire eksempler ud af 59 udlægs-oversigter. Excel-arkene er oprettet af ‘Erik Filthuth’ ifølge filernes metadata og viser, hvor meget der skulle konteres i Erik Filthuths forskellige virksomheder.

'Filler's fire millioner

Udlægsoversigterne strækker sig over en tiårig periode. De ældste dækker ikke hele regnskabsår, men fra 2010 og frem til 2015 indgår alle måneder, og det er i denne femårige periode, at direktøren har lagt ud for i alt 4,1 mio. kr.

Ekstra Bladet har vist oversigterne til Knud Aarup, der er tidligere direktør i Socialstyrelsen og har indgående kendskab til drift af sociale tilbud.

- Sådan noget som klipning lyder mærkeligt. Der er flere eksempler, som jeg synes, ser problematiske ud, siger han.

- Der kan være gode forklaringer på et enkelt tøjindkøb eller restaurantbesøg, men omfanget stritter. Især når man tidligere har set eksempler på, at han har sammenblandet sin privatøkonomi med opholdsstedernes, lyder det fra Knud Aarup, som henviser til, at selvsamme direktør købte dyre brændeovne, Holmegaardglas og andre luksusting til sine private boliger gennem skolerne.

Så rig er han blevet Erik Filthuth har over årene nydt særdeles godt af af de mange millioner, kommunerne har betalt for hjælp til udsatte børn. En kontrakt fra 2013 viser, at hans løn på Søbæk på det tidspunkt lød på 160.000 kr. om måneden. Det er højere end statsministerens løn. Foruden den fyrstelige løn har Erik Filthuth hevet 53,2 mio. kr. ud af skolerne og opholdsstederne, og i 2017 solgte han hele imperiet for omkring 130 mio. kr. til en udenlandsk virksomhed ejet af en kapitalfond. I dag ejer Erik Filthuth uoverskueligt mange ejendomme i både Danmark og udlandet. De fleste er ejet i hans selskab Bakke Finans, der har en egenkapital på svimlende 210 mio. kr. Søbæk blev etableret af Erik Filthuth i 1985 og består i dag af syv opholdssteder, en kollegie-afdeling samt fem dagbehandlingstilbud til anbragte og udsatte børn. Kommunerne har således sendt millioner i Søbæks retning i årevis. I 2019 betalte de eksempelvis Søbæk 125 mio. kr. ifølge Udbudsvagten.dk. Vis mere Luk

Erik Filthuth ejer uoverskueligt mange ejendomme i både ind- og udland. Han har haft sin bolig ved Holbæk Fjord til salg for 21,5 mio. kr. Se paladset her. 1 af 6 2 af 6 3 af 6 4 af 6 5 af 6 6 af 6

Knud Aarup undrer sig over, at Erik Filthuth ikke har brugt firmakort i stedet for at lægge ud privat. Det samme undrer revisor Kim Jacobsen og Lars Krull, der er seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.

- Omfanget af udlæg er stort. Meget stort endda. Og jeg vurderer, at arten af udlæg er usædvanligt, siger Lars Krull og fortsætter:

- Den grumme alarmklokke er, hvis der ikke foreligger konkret dokumentation, der opfylder kravene til bilag, og jeg synes, der er tegn på, at disse krav ikke er opfyldt, siger han til Ekstra Bladet.



Direktørens største poster Erik Filthuth nåede at brænde fire millioner kroner af på fem år på vegne af Søbæk. Se de største udgiftsposter her: Rejser, fly, hotel: 720.000 kr. Restaurant, café: 550.000 kr. Dagligvare, indkøb, forplejning, købmand: 1.200.000 kr. Beklædning, tøj: 717.000 kr.

Når Lars Krull ser tegn på, at kravene til bilag ikke er overholdt, skyldes det, at Søbæks revisor flere gange påpeger skriftligt til Erik Filthuth, at der er problemer med manglende dokumentation, kasseafstemninger og bilag, der ikke ‘opfylder lovens krav’.

For eksempel står der i et internt revisionsprotokollat fra Søbæk Skolen, at der mangler ‘underbilag'. Blandt andet ved 'indkøb i dagligvarebutikker, ved udlæg mv.'

Artiklen fortsætter under billedet og grafikkerne...



Erik Filthuth er blevet kritiseret af både eksperter og minister Astrid Krag for at have sammenblandet sin privatøkonomi med midlerne til udsatte børn. Foto: Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har talt med tidligere ledere og menigt ansatte fra samme periode. De fortæller, at private udlæg generelt blev frarådet på Søbæk, og at indkøb foregik efter faste aftaler og på firmakort. Derfor husker ingen af kilderne, som medvirker, heller ikke, at de selv har lavet udlæg af nævneværdigt omfang.

- Vi brugte altid firmakort. Hvis vi har lagt ud selv, har det højst været til en is eller lignende. Sammenlagt har udlæggene været meget begrænset, siger eksempelvis en af de tidligere ledere anonymt.



Anonyme kilder I alt medvirker 15 personer, der var ansat i den periode, hvor Erik Filthuth var direktør - herunder ledere og menigt ansatte. Alle medvirker anonymt, da de frygter repressalier fra Erik Filthuth. Ekstra Bladet er bekendt med deres fulde identitet og har fået deres stillinger og ansættelser ved Søbæk dokumenteret. Deres fortællinger om Erik Filthuth og økonomien på Søbæk underbygges i flere tilfælde af interne dokumenter fra Søbæk. Vis mere Luk

Kildernes forklaringer underbygges af forskellige dokumenter fra Søbæk, der beskriver reglerne for indkøb og udlæg i samme periode. Her fremgår det, som kilderne fortæller, at indkøb skulle ske ved brug af firmakort, og at udlæg generelt skulle undgås.

På et ledermøde i 2014 er der eksempelvis et punkt på dagsordenen, der hedder ‘personaleudlæg skal undgås – kort: anvendes til indkøb. Udlæg: Kun, hvis det er absolut påkrævet.’

For direktøren selv var udlæg altså ‘absolut påkrævet’ så mange gange, at han på bare fem år lagde ud for over 4 millioner kroner.

Jagt på kvitteringer

De tidligere ansatte og ledere, som medvirker, er rystede over Erik Filthuths store udlæg.

- Det virker fuldstændig sindssygt. Det virker mistænkeligt og som om, han har beriget familie, venner og bekendte med de her penge, som er blevet betalt af Søbæk, siger en tidligere ansat.

Artiklen fortsætter under grafikken...



En håndfuld af de kilder, Ekstra Bladet har talt med, fortæller desuden - uafhængigt af hinanden - at det var en joke blandt dele af personalet, at Erik Filthuth altid var ‘på jagt’ efter kvitteringer.

- Hvis der var nogen, der havde private kvitteringer liggende, var han meget interesseret i at få dem. Det undrede folk, men når jeg hører omfanget af private udlæg fra ham, så giver det lige pludselig mening, at han var så interesseret i at få kvitteringer, siger en tidligere ansat.