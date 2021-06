Afsløring: Forældre kan ikke klage over udskældt psykolog

I 2018 fik flere forældre tvangsfjernet børn med Michael Adam Guuls undersøgelser.

- Det har haft den betydning, at vi har mistet vores børn. De er blevet tvangsfjernet, skilt ad og har ikke kontakt til bedsteforældre eller os eller mennesker, som de har kendt og elsket, fortæller for eksempel en grådkvalt mor, der medvirker anonymt af hensyn til sine børn.

Dokumentation i sagen viser, at kommunen lagde vægt på Michael Adam Guuls vurderinger og anbefalinger, da de valgte at tvangsfjerne tre ud af hendes fire børn.

Men nu kritiseres psykologens arbejde i stærke vendninger. Blandt andet udgav Michael Adam Guul sig for at være læge, og mange af hans undersøgelser lever ikke op til retningslinjerne, ligesom eksperter mener, at han bruger ikke-valide metoder.

Afsløring: Børn tvangsfjernet med fup og fidus-rapporter

Men forældrene kan ikke klage. Psykolognævnet fører nemlig kun tilsyn med autoriserede psykologer, hvilket Michael Adam Guul ikke er.

- Forældrene står der, hvor de skal bede om en ny undersøgelse. Og det er på herrens mark. Det er da meget, meget ubehageligt at se, og det er da virkelig ikke i orden, lyder det fra psykolog Rikke Schwartz, der sidder i Psykolognævnet.

Et forældrepar mistede i 2018 tre ud af fire børn, efter Michael Adam Guul havde undersøgt deres evner som forældre. Foto: Linda Johansen

Kompetencer eller mangel på samme

I modsætning til læger og andet sundhedspersonale, så er autorisation frivilligt for psykologer. Michael Adam Guul er altså uddannet psykolog, men har fravalgt at blive autoriseret.

Det betyder, at han går udenom Psykolognævnets tilsyn, og at forældrene ikke kan klage over ham eller hans arbejde.

Men den manglende autorisation kan også sætte spørgsmålstegn ved Michael Adam Guuls kvalifikationer til overhovedet at udarbejde forældreevneundersøgelser.

- Han mangler den toårige efteruddannelse, hvor man bliver trænet i testning og bliver trænet inden for forskellige områder - for eksempel i familiedynamikker og samtaler med børn, forklarer autoriseret og specialiseret psykolog Lise Merrild.

- Jeg kan ikke sige, hvilken test-erfaring han har. Jeg kan bare sige, at hans rapporter ikke indeholder de test-opgørelser, jeg er vant til at se, og som er kvalificeret og ordentlige. De er meget mangelfulde. Og han har i hvert fald ikke - på papiret - autorisation til at benytte de tests, han gør, siger hun.

Michael Adam Guuls arbejde hagles ned, men han afviser alt kritik

Psykolog: Kig på mit cv

Michael Adam Guul har afvist alt kritik af sine rapporter med den overordnede forklaring, at eksperterne er inkompetente.

- Jeg har et cv, der gør, at jeg i den grad er mere egnet til det end de mange, jeg klager over, siger han blandt andet og uddyber, at han har klaget over 31 psykologer, hvorfor han nu 'er i modvind'.

'Du burde brændes og skoddes ihjel': Udskældt psykolog forsvarer trusler

Han henviser til, at han har skrevet en bog om emnet, og at han har været ansat ved en underleverandør til Socialstyrelsen, hvor han i en periode underviste i at fortolke retningslinjerne på området.

Køber ikke præmissen

Michael Adam Guul understreger, at han ikke har lavet forældreevneundersøgelser, siden autorisation blev et krav i 2019. Men derudover køber han ikke præmissen om, at forældre mister muligheden for at klage.

- De kan da bare få en psykolog ind og lave en second opinion, eller de kan få socialrådgiveren til at kigge på det og genindstille dem til det, hvis det er det, siger han.

- Det er jo ikke ordentlig retssikkerhed, at man skal ud og betale en anden psykolog for at få efterprøvet en meget vigtig undersøgelse?

- Nej, men hvis du kender til praksis, så er der faktisk rigtig mange, som får lov til at lave second opinion gennem kommunen.

Den forklaring afviser flere eksperter dog.

- De her familier er ofte dårligt stillede økonomisk og kan ikke betale selv. Og hvorfor skulle kommunen, der lige har betalt en stor, dyr FKU, være interesseret i at betale for en second opinion? siger for eksempel autoriseret, specialiseret psykolog Lise Merrild.