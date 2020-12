Afsløring: Regeringen skjulte PET's vurdering af danske børn i et år

Allerede i 2019 lød vurderingen, at de danske børn i lejrene i Syrien ikke udgjorde en trussel, men at de kunne tage skade og blive radikaliseret af at blive i lejrene

Ved du noget? Så kontakt Ekstra Bladets journalister ved at skrive til tf@eb.dk eller krypteret til jeppe.findalen@protonmail.com

En central vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste om de danske børn i Syrien blev i et år holdt hemmelig af regeringen.

Dermed blev både Folketinget og offentligheden afskåret for at få indblik i en analyse, der gik stik imod regeringens politik.

Det kan Ekstra Bladet nu afsløre på baggrund af fortrolige samtaler med en række kilder, der har kendskab til sagsforløbet, og regeringens støttepartier retter nu en hård kritik mod regeringen.

- Det er dybt foruroligende, at man tilbageholder så vigtige oplysninger for Folketinget. Det er jeg faktisk lidt skræmt over, siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

'Det er jo ejendommeligt, at flere ministre i mere end et år har hemmeligholdt en rapport, som sjovt nok konkluderer det stik modsatte af deres egen politiske linje,' siger SF's Karsten Hønge.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Statsminister Mette Frederiksen har slået fast, at regeringen ikke vil hente de danske børn hjem fra lejrene i Syrien. Foto: Alexander Klug/Ritzau Scanpix

Indespærret 12-årig dansk dreng: Jeg er bange

Ufarlige børn

Centralt i sagen står PET's trusselsvurdering, der siden 2012 har været en årlig udgivelse fra Center for Terroranalyse (CTA) om terrortruslen mod Danmark.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger landede 2019-vurderingen i Justitsministeriet allerede i foråret 2019, hvori det lød, at de danske børn, der er fanget i teltlejrene al-Hol og al-Roj i Syrien, ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko for Danmark. Men det kunne børnene blive på sigt, hvis man ikke greb ind.

Men PET's trusselsvurdering blev ikke offentliggjort, selv om debatten om de danske børn i Syrien flere gange blussede op i efteråret 2019 i forbindelse med behandling af lovforslag, og hvor regeringen gjorde det klart, at børnene ikke skulle hjælpes hjem.

Folketinget blev ellers stillet PET-vurderingen i udsigt i april 2019.

'PET forventer, at СТА inden sommeren 2019 vil offentliggøre en ny vurdering af terrortruslen mod Danmark,' fremgår det af en besvarelse til Folketinget fra Justitsministeriet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Statsminister Mette Frederiksen (S) har indtil videre ikke villet hente de danske børn hjem fra lejrene i det nordøstlige Syrien. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Mettes uønskede børn Teltlejrene i det nordøstlige Syrien bliver kaldt 'helvede på jord' og 'Europas Guantanamo'. Det anslås, at der bor 68.000 mennesker i lejrene, og flere organisationer har advaret om, at lejrene kan ende med at udklække nye terrorister, ligesom der jævnligt kommer rapporteringer om radikalisering i lejrene, hvor Islamisk Stat sidder på magten. I lejrene sidder 25 danske børn, som enten er født i Syrien eller Danmark, og hvis forældre tog ned for at bo i Islamisk Stat. 19 af disse børn er i alderen 1-13 år. Statsminister Mette Frederiksen har afvist at hente børnene hjem. 'Deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne,' sagde hun 26. november 2019 i Folketingssalen. USA har gentagne gange opfordret lande som Danmark til at hente sine statsborgere hjem. Indtil videre har Danmark dog kun hentet to hjem: et forældreløst spædbarn og en 13-årig dreng, der var alvorligt syg. Ekstra Bladet sætter i den kommende tid fokus på 'Mettes uønskede børn' og vil gerne i kontakt med folk, der har kendskab til sagen. Skriv til tf@eb.dk Vis mere Luk

Tæt kontakt med Statsministeriet

Men rapporten blev syltet, og først 20. marts 2020, mens Danmark var corona-nedlukket, blev trusselsvurderingen offentliggjort med en analyse om, at børnene i Syrien ikke udgør en trussel.

Offentliggørelsen skete efter tæt koordinering mellem Justitsministeriet og Statsministeriet, viser en aktliste, Ekstra Bladet har fået indsigt i.

'Det er efter CTA’s vurdering usandsynligt, at der udgår en aktuel terrortrussel fra børn af personer udrejst fra Danmark til konfliktzonen. Det hænger først og fremmest sammen med børnenes nuværende lave alder,' fremgår det af trusselsvurderingen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er ikke vendt tilbage med svar på Ekstra Bladets spørgsmål. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Justitsminister Nick Hækkerup erkender i et skriftligt svar, at det tog for lang tid at få udgivet trusselsvurderingen fra PET.

Forsinkelsen skyldtes ifølge ham, at efterretningstjenesten i flere omgange ønskede at opdatere vurderingen.

'Som jeg har fået oplyst, så har der frem til udgivelsen af Vurderingen af terrortruslen mod Danmark i marts 2020 flere gange været dialog mellem PET og Justitsministeriet med henblik på at sikre, at alle spørgsmål blev belyst bedst muligt. Dette skal ses i lyset af bl.a. de større terrorangreb, som verden så i løbet af 2019, og som gav PET anledning til at opdatere sit udkast til trusselsvurdering ad flere omgange,' oplyser Nick Hækkerup.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev vurderingen af børnene dog ikke ændret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Politikere kræver svar

De radikale, SF og Enhedslisten har brugt netop PET's trusselsvurdering som et klart bevis for, at de har haft ret i, at det eneste fornuftige er at hente børnene hjem til Danmark.

At det nu viser sig, at PET's vurdering allerede lå klar i foråret 2019, får regeringens støttepartier, SF, de radikale og Enhedslisten, til at rette en hård kritik mod den socialdemokratiske regering.

- Det her er helt sikkert noget, Enhedslisten kommer til at rejse med regeringen. Det kan ikke passe, at man på den måde tilbageholder oplysninger for Folketinget, siger Enhedslistens Rosa Lund.

Kræver svar

Støttepartierne mistænker regeringen for at hemmeligholde vurderingen, fordi den går imod regeringens politik.

- Man får indtryk af, at trusselsvurderingen ikke er så belejlig for den holdning, som regeringen har, men det betyder jo ikke, at man ikke skal offentliggøre den slags, siger de radikales retsordfører, Kristian Hegaard, som nu vil tage sagen op med Justitsminister Nick Hækkerup.

- Det her med at kunne offentliggøre det, som er belejligt for en selv, er en meget stor magt at have. Den magt skal forvaltes på den rigtig måde, og der synes jeg godt, man kan sætte spørgsmålstegn ved, om man har gjort på en hensigtsmæssig måde her, siger han.

Hvis regeringen alene har hemmeligholdt vurderingen, fordi den strider mod den førte politik om ikke at hente børnene hjem, vil det være usagligt, siger professor i forvaltningsret, Frederik Waage.

- Politiske grunde vil ikke være et sagligt argument, og man vil altid være bundet af et saglighedsprincip - også når det handler om PET og politiet, så man må ikke af politiske og opportune grunde undlade at fremlægge et dokument, siger han.

PET har ikke ønsket at kommentere sagen, og Statsministeriet henviser i sagen om børnene i Syrien til Justitsministeriet og Udenrigsministeriet.