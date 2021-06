Ankestyrelsen: Skandale-psykologs sager skal genoptages

Læs og lyt afsløringerne om Michael Adam Guul her:

Her kan du læse den store baggrundsartikel om, hvordan børn er blevet tvangsfjernet med Michael Adam Guuls fup og fidus-rapporter.

Her kan du læse Michael Adam Guul forsvare, at han udsatte sin sekretær for trusler, mens de udarbejdede rapporter. Han mente blandt andet, at hun burde 'brændes og skoddes ihjel'.

Her kan du læse, at Michael Adam Guul kaldte sig læge uden at være det. Og hans forklaring, der går på, at forældrene 'var retarderede'.

Her kan du læse, at Michael Adam Guul skrev psykologer på sine rapporter, som fortæller, at de aldrig var med til undersøgelserne af de sårbare familier.

Her kan du læse om, hvordan familier, der har været i hænderne på Michael Adam Guul, ikke kan klage til Psykolognævnet.

Her kan du lytte til de første to episoder af podcastserien om Michael Adam Guul

Episode 1: I de forkerte hænder: De 27 rapporter

Episode 2: I de forkerte hænder: Fænomenet