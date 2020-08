Børnehjems-baron i ny møgsag: Luksusferier med kommune-leder

Ved du mere om sagen? Del din viden anonymt i en mail til hf@eb.dk

- Det er virkelig alvorligt. Det er kommunens legitimitet og troværdighed samt skatteborgermidler, der på spil. Så det er helt galt, siger professor og forvaltningsekspert fra Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen, da Ekstra Bladet forelægger ham de nye oplysninger i sagen om børnehjems-baronen, Erik Filthuth.

Den seneste tid har avisen dokumenteret, hvordan Erik Filthuth forvaltede offentlige millioner på Søbæks skoler og opholdssteder på en måde, som eksperter kalder ‘dybt ulovlig’. Nu mistænker professorer ham for korruption og vurderer, at en embedsmand har brudt habilitetsreglerne.

Ekstra Bladet kan nemlig afsløre, at rigmanden Erik Filthuth rejste verden rundt med den daværende ledende PPR-psykolog i Holbæk Kommune, Jakob Schmidt, som vejledte og rådgav kommuner om brugen af Søbæk. Sammen med deres respektive familier nød Jakob Schmidt og Erik Filthuth luksuriøse oplevelser som 12 dage i Caribien og ophold på luksusresorter i Thailand.

- Med alt det andet, I bringer frem om institutionen, så danner der sig et mønster, lyder det fra professor Kurt Klaudi Klausen.

- Hvis der er økonomiske interesser forbundet med de vurderinger og anbefalinger, som Jakob Schmidt har foretaget, så er der i den grad tale om inhabilitet. Og der er begrundet mistanke om korruption, siger han.

Det er ikke dårligt at være venner og rejsepartner med Erik Filthuth. Her ser du nogle af de steder, venneparret boede på deres fælles ferier 1 af 5 2 af 5 3 af 5 4 af 5 5 af 5

Mistanken om korruption hviler på, at turene synes at være planlagt og betalt af Erik Filthuth, idet rejsedokumenter, fakturaer, kvitteringer og rejseplaner er stilet til rigmanden personligt.Jakob Schmidt indrømmer over for Ekstra Bladet, at han og Erik Filthuth har rejst rundt sammen, og at Erik Filthuth har lagt ud for ferierne. Han påstår dog, at han selv har betalt sin andel:

- Jeg har clearet den med ham (Erik Filthuth red.) økonomisk, siger den tidligere PPR-psykolog i Holbæk Kommune Jakob Schmidt.

Ekstra Bladet har gentagne gange opfordret Jakob Schmidt til at sende dokumentation for sine betalinger og givet ham flere uger til at gøre det. Men avisen har intet modtaget.

'Nyd ferien' kommenterer Erik Filthuth på dette feriebillede af Jakob Schmidt.

Både professor i forvaltningsret Sten Bønsing ved Aalborg Universitet og professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen understreger, at reglerne om habilitet er brudt, uanset hvem der har betalt rejserne.

- Der er tale om en tjenesteforsømmelse, fordi det er brud på reglerne for offentligt ansatte, lyder det fra Sten Bønsing om embedsmandens eksotiske rejser med ejeren af Søbæk.

- Det er ikke noget, man bare kan trække på skulderen ad. Myndighederne har pligt til at gribe ind og reagere på det, I kommer med. De skal vurdere, om konsekvenserne skal være ansættelsesmæssige eller en politianmeldelse, siger han og fortsætter:

- Men det er ikke normalt, at den slags foregår. Det her er grove sager, og jeg er ikke i tvivl om - med alt forbehold - at det ville kunne bære en straffesag.

Forstå hele sagen om børnehjems-baronen her. Foto/redigering: Tariq Mikkel Khan & Jonas Olufson / Emma Svendsen & Marie Glerup

Selv mener Jakob Schmidt ikke, at eksperternes kritik har noget på sig, fordi hans arbejde ikke havde ‘indflydelse’.

‘Med hensyn til habilitet havde min ansættelse en karakter, hvor jeg hverken havde henvisnings- eller anbringelseskompetence, eller på anden måde var i en position, hvor jeg kunne påvirke Søbæks indtjeningsmuligheder,’ har den tidligere leder blandt andet skrevet til Ekstra Bladet om, hvorfor han ikke mener, at reglerne om habilitet er brudt.



Ifølge en aktindsigt ved Holbæk Kommune indebar Jakob Schmidts arbejde blandt andet at ‘give råd og vejledning’ til kommuner, når de ville henvise børn til Søbæks skoler, ligesom han deltog med faglig viden ved visitationsmøder.

Ekstra Bladet har derfor bedt Jakob Schmidt uddybe, hvordan han mener, at ‘indflydelse’ adskiller sig fra henholdsvis ‘rådgivning’, ‘vejledning’ og ‘anbefalinger’.

‘Jeg tror du har brug for lidt "specialundervisning",' skriver den tidligere leder Jakob Schmidt i den forbindelse tilbage til Ekstra Bladets journalist.

‘Du må simpelthen snart kunne forstå, at det ikke er mig, der har indflydelse på, hvem der anbringes eller udskrives. Mit virke var rent internt og dermed uden betydning for stedets økonomi.’

Her ses nogle af billetterne 1 af 3 2 af 3 3 af 3

Ekstra Bladet har foreholdt den tidligere leder, at der findes konkrete eksempler på, at han anbefaler kommuner at sende elever på Erik Filthuths behandlingssteder:

‘Efter at have læst sagen endnu en gang vil jeg anbefale en placering i ISS-klassen på Søbæk Skole’ og ‘på baggrund af en psykologisk vurdering (..) vil jeg anbefale, at han indskrives til kombineret dagbehandling og undervisning på dagbehandlingstilbudet Søbæk Skole i Jystrup’ er to ud af flere eksempler.

Dette har ikke ændret ved Jakob Schmidts forklaring. Den forhenværende leder har desuden ikke ønsket at kommentere på, hvorfor Søbæk betalte ham 116.840 kroner for 'supervision', kort efter han stoppede ved Holbæk Kommune.

Præcis hvilken indflydelse Jakob Schmidt havde som leder, er ikke det eneste, han og Holbæk Kommune er uenige om.

Forvaltningseksperter forklarer, at Jakob Schmidt ifølge forvaltningsloven havde pligt til at oplyse Holbæk Kommune om sit særlige forhold til ejeren af Søbæk.

I den forbindelse påstår Jakob Schmidt, at kommunen faktisk var bekendt med hans ‘relation til Erik’. Herunder at de to af og til ’holdt ferie sammen’, og at forholdet aldrig gav ‘anledning til anmærkninger’.

Imidlertid lyder det dog ganske anderledes fra borgmesteren i Holbæk Kommune:

‘Vi har ikke haft kendskab til et privat venskab og fælles rejser mellem den pågældende medarbejder og den tidligere ejer af Søbæk,' skriver Christina Krzyrosiak Hansen (S) og uddyber:

’Hvis vi i dag fik informationer om et så tæt forhold mellem en ejer af et privat tilbud og en af vores medarbejdere, ville vi bestemt ikke acceptere det. Fælles rejser og et tæt venskab er i min optik en alt for tæt forbindelse.'

Efter Ekstra Bladets afsløringer har borgmester Christina Krzyrosiak Hansen indledt en undersøgelse af hele sagen. Foto: POLFOTO

Borgmesteren fra Holbæk har nu indledt en undersøgelse og bedt sin administration om at ’vende hver en sten’ i hele sagen, mens Socialtilsyn Hovedstaden har valgt at underrette politiet om de informationer, som Ekstra Bladet har lagt frem.

Sagens hovedperson, rigmanden Erik Filthuth, har under hele forløbet nægtet at besvare spørgsmål eller kommentere de konkrete forhold. Han har i stedet forsøgt at bremse Ekstra Bladets afsløringer ved at trække avisen i retten. Københavns Byret vurderede dog, at Ekstra Bladet frit kunne bringe historierne og henviste til, at sagen har 'væsentlig offentlig interesse'.