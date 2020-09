Børnehjems-baronens budgetter: Udsatte børn skulle betale sønnens privatskole

Ved du mere om sagen? Del din viden anonymt i en mail til hf@eb.dk

Ekstra Bladet har afsløret og dokumenteret, hvordan rigmanden Erik Filthuth finansierede sit privatliv gennem offentlige midler til udsatte børn.

Han har ejet Søbæk-imperiet, en stor gruppe skoler og opholdssteder, og på deres bekostning berigede han sig selv med metoder, som en række eksperter kalder mistænkelige og ulovlige.

Blandt andet fik han skolerne til at betale utallige flybilletter til Alicante samt dyre brændeovne og renoveringer til sine private boliger, ligesom Ekstra Bladet har afsløret mærkelige ejendomshandler og mystiske millionudlæg.

Nu tyder det på, at ikke kun Erik Filthuth personligt, men også hans familie nød godt af de offentlige millioner.

Interne budgetter fra Søbæk-imperiet fra 2015 til 2017 afslører, at skolerne og opholdsstederne budgetterede med ikke mindre end 134.600 kroner til privatskolen Truemax, hvor hans søn har taget sin bacheloruddannelse.

- Det giver det samme billede som alt det andet, I har afsløret; at man udnytter og misbruger offentlige midler til at dække private udgifter. Det er ikke i orden, siger revisor Kim Jacobsen, der har 30 års erfaring med økonomi på sociale tilbud.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Erik Filthuth er blevet multimillionær på skoler og opholdssteder til udsatte børn. På baggrund af interne dokumenter har Ekstra Bladet afsløret, hvordan han berigede sig selv med metoder, eksperter kalder ulovlige. Foto: Ritzau Scanpix

Tre år i træk kalkulerede Søbæk med udgifter til sønnens privatskole, men det betyder ikke med sikkerhed, at pengene er blevet overført. De interne budgetter illustrerer, hvad Søbæk planlagde at betale.

Rektoren fra Truemax bekræfter dog, at Erik Filthuths søn faktisk har gået på skolen i de selvsamme år.

- Uanset hvad skal der være en erhvervsmæssig begrundelse for, at udgifterne står i skolens budgetter, og den sammenhæng har jeg meget svært ved at se i det her tilfælde, siger ekspert og revisor Kim Jacobsen.

Truemax er en privatskole, der tilbyder en bacheloruddannelse inden for spil, animation og visuelle effekter. En uddannelse, som Erik Filthuths søn altså har fået betalt eller delvist betalt af skatteborgerne ifølge de interne budgetter, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Artiklen fortsætter under billedegalleriet...



I 2015 afsatte opholdsstederne 55.600 kroner til privatskolen Truemax, mens skolerne både i 2016 og 2017 budgetterede med 39.500 kroner under posten 'Truemax' samt navnet på Erik Filthuths søn. 1 af 3 2 af 3 3 af 3

Erik Filthuths søn har været ansat på Søbæk som pædagog, men Kim Jacobsen har svært ved at se, hvordan en uddannelse i spil og animation kan være relevant for syge, anbragte og sårbare børn.

- Jeg kan overhovedet ikke se, hvordan den type uddannelse kan relatere sig til udsatte børn, siger han og uddyber:

- Det er slet heller ikke normalt, at en virksomhed – med offentlige midler - bruger penge på at bacheloruddanne en medarbejder.

Han forklarer, at uddannelse af personale normalt er ved efteruddannelses-kurser på få ugers varighed.

- De planlagte og måske betalte udgifter rejser en lang række kritiske spørgsmål. Særligt når det er udgifter til indehaverens søn. Så er det, at jeg bliver virkelig skeptisk, siger han.

Artiklen fortsætter under billedegalleriet...



I dag er Erik Filthuth multimillionær og ejendomsmatador. Han ejer og har ejet uoverskueligt mange ejendomme i både ind- og udland - de fleste gennem hans firma Bakke Finans, der har en egenkapital på 210 millioner. 1 af 9 Personligt bor Erik Filthuth i et palæ ud til Holbæk Fjord. En ejendom, der for nyligt var sat til salg for 21,5 millioner kroner. 2 af 9 En af hans ejendomme i Holbæk. Foto: Tariq Mikkel Khan 3 af 9 En ejendom han ejer på Nykøbing Sjælland. Foto: Tariq Mikkel Khan 4 af 9 En af hans ejendomme i Holbæk. Foto: Tariq Mikkel Khan 5 af 9 Erik Filthtuhs sommerhus i Højb. Foto: Tariq Mikkel Khan 6 af 9 Erik Filthuths hus i Spanien. 7 af 9 Et af Erik Filthuths huse i Østrig. 8 af 9 Han har desuden ejet ejendomme på nogle af de mest prominent adresser i København. Foto: Tariq Mikkel Khan 9 af 9 Her ses Casa Filler. Et hus i Spanien, som Erik Filthuth købte i 2008, da han og konen besluttede at bo i Alicante. En dyr fornøjelse for Søbæk Skole, der måtte betale en masse flybilletter frem og tilbage mellem København og Spanien

Sammenligner man de interne budgetter fra Søbæk med dem, der er blevet sendt ind til myndighederne, fremgår det, at de store planlagte kursus-udgifter til privatskolen Truemax ikke er blevet oplyst til tilsynet. Her er alle kursus-udgifter nemlig samlet under én post.

- Det er jo tankevækkende. Det kan virke, som om man bevidst forsøger at skjule det for tilsynene, siger Kim Jacobsen, som dog påpeger et svagt punkt ved tilsynene:

- Desværre er det også sådan, at de standard-budget-skemaer, der skal udfyldes til myndighederne, er i overordnede poster, hvorfor det kan være svært for tilsynene at se, hvor der er behov for at dykke dybere ned. Som for eksempel i det her tilfælde, siger han.

Artiklen fortsætter under artikelgalleriet...



--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hverken søn eller far vil svare på spørgsmål

Ekstra Bladet har kontaktet Erik Filthuths søn og spurgt, hvem der har betalt for hans uddannelse, men han smækkede røret på.

Efterfølgende har sønnen ikke taget sin telefon, og han har heller ikke svaret på journalisternes spørgsmål på skrift. Det samme gælder Erik Filthuth selv.

Artiklen forsætter under videoen ...



Ekstra Bladet har været ude ved Erik Filthuths mansion i Holbæk for at søge svar på spørgsmål. Men Erik Filthuth vil ikke snakke, råber han inde fra sin garage. Video: Anthon Unger. Redigering: Martin Ekelund/Marie Glerup/Emma Svendsen

Erik Filthuth har konsekvent afvist at svare på spørgsmål fra Ekstra Bladet i forbindelse med de mange historier og afsløringer, avisen har bragt om den måde, han forvaltede offentlige millioner på.

Han har til gengæld forsøgt at stoppe artiklerne i retten, men dommeren mente blandt andet, at historierne 'havde væsentlig offentlig interesse', hvorfor Erik Filthuth tabte sagen.

Under efterforskning

Efter Ekstra Bladets afsløringer er sagen om Erik Filthuth blev politianmeldt af Socialtilsyn Hovedstaden og er derfor nu under efterforskning hos Midt- og Vestsjællands Politis afdeling for økonomisk kriminalitet.

Desuden har artiklerne allerede ført til politiske forhandlinger om at ændre og stramme reglerne på området.

- Det er rystende og overstiger også, hvad jeg havde fantasi til at forestille mig. Jeg synes, det står med flammeskrift nu, hvorfor vi har brug for nye regler, har eksempelvis social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) sagt til Ekstra Bladet.