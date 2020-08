Børnehjems-baronens forklaring falder fra hinanden

Ved du mere om sagen? Del din viden anonymt i en mail til hf@eb.dk.

Modtagere af lokalavisen Nordvestnyt kunne i weekenden læse et langt, personligt interview med den tidligere ejer af Søbæk-imperiet, Erik Filthuth, som Ekstra Bladet har bragt en række kritiske historier om.

Erik Filthuth har forgæves forsøgt at bremse Ekstra Bladets artikelserie i retten og har siden da ikke villet besvare avisens spørgsmål om sin - ifølge eksperter - ulovlige forvaltning af offentlige midler på opholdssteder og behandlingsskoler.

Rigmanden har i stedet valgt at stille op til et interview i en lokalavis. Her frikender han sig selv for de fleste anklager. Blandt andet påstår han, at Skat har undersøgt det materiale, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, hvilket ikke gav anledning til yderligere fra skattemyndighederne.

Sidstnævnte påstand kom Erik Filthuths advokat også med i retten, men eftersom der ikke blev fremlagt dokumentation for den påståede granskning, kom forklaringen ikke i betragtning ved dommerens vurdering. Erik Filthuth har heller ikke fremlagt dokumentation over for Ekstra Bladet trods gentagne opfordringer.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Erik Filthuth er blevet multimillionær på Søbæks skoler og opholdssteder. Ekstra Bladet har bragt en lang række afsløringer om, hvordan han blandede sin privatøkonomi med de offentlige midler på Søbæk. Foto: Ritzau Scanpix

I artiklen i lokalavisen Nordvestnyt bliver rigmanden Erik Filthuth blandt andet spurgt til, hvorfor Søbæk Skole har betalt for renovering og dyre brændeovne til hans private ødegård i Sverige, som Ekstra Bladet har fortalt.

Se også: Afsløringen du ikke måtte læse: Børnehjemsbaron finansierede luksusliv 'hammer ulovligt'

- Det er en hytte uden lys, vand og strøm. Den blev 95 procent af tiden brugt til ture for Søbækskolen, der aldrig har betalt for leje for brugen af den, fortæller Erik Filthuth til Nordvestnyt.

Men i et officielt budget for Søbæk Skole, som er blevet sendt til Holbæk Kommune, står der, at skolerne har allokeret 103.326 kr. til lokaleleje af Erik Filthuths ødegård for skoleåret 2014/2015.

I budgettet fremgår det yderligere, at Søbæk Skole i flere år har budgetteret med udgifter på i alt 51.000 kr. under samme post.

Artiklen fortsætter under billedet og faktaboksen ...



Så rig er han blevet Erik Filthuth har over årene nydt særdeles godt af af de mange millioner, kommunerne betaler for hjælp til udsatte børn. En kontrakt viser, at hans løn på Søbæk på et tidspunkt lød på 160.000 kr. om måneden, og foruden den fyrstelige løn har Erik Filthuth hevet 53,2 mio. kr. ud af skolerne og opholdsstederne. - Hvor fanden skulle pengene ellers komme fra?

Ekstra Bladet har desuden fortalt, at Erik Filthuth i 2017 solgte hele Søbæk-imperiet for omkring 130 mio. kr. til en udenlandsk virksomhed ejet af en kapitalfond. Erik Filthuth påstår dog i sin forsvarstale i Nordvestnyt, at Ekstra Bladet er 'helt ude i skoven', når avisen når til dette beløb, men vil samtidig ikke røbe, hvad han faktisk solgte det til. Ekstra Bladet har dog oplysningerne om salgsværdien fra hans selskabs eget regnskab. Her står der i sommeren 2017, hvor ejerskiftet trådte i kraft, at der var 'avance ved salg af tilknyttede virksomheder' på lidt over 40 mio. kr. Og i selskabets seneste årsregnskab har selskabet fået indtægter fra 'efterbetaling fra salg af kapitalandele' på lidt over 90 mio. kr. Ekstra Bladet har sendt regnskaberne til revisor Kim Jacobsen, som når samme beløb. - Hvor fanden skulle pengene ellers komme fra? Han har ikke solgt andre virksomheder i den periode, siger revisoren, der i øvrigt mener, at beløbet kan være højere, og at Ekstra Bladet har sat det konservativt. Egenkapital på 210 mio.

I dag ejer Erik Filthuth uoverskueligt mange ejendomme i både Danmark og udlandet. De fleste er ejet i hans selskab Bakke Finans, der har en egenkapital på svimlende 210 mio. kr. Søbæk blev etableret af Erik Filthuth i 1985 og består i dag af syv opholdssteder, en kollegie-afdeling samt fem dagbehandlingstilbud til anbragte og udsatte børn. Kommunerne har således sendt millioner i Søbæks retning i årevis. I 2019 betalte de eksempelvis Søbæk 125 mio. kr. ifølge Udbudsvagten.dk. Vis mere Luk

Selvom Erik Filthuth påstår, at formålet med ødegården 95 procent af tiden har været ren filantropi, så har Holbæk Kommune altså modtaget et budget, hvor det modsatte fremgik: at den private ødegård i flere år i træk blev lejet ud til skolerne for større pengebeløb.

- Erik Filthuths troværdighed ligger på et meget lille sted, når han siger, at Søbæk aldrig har betalt leje, men samtidig budgetterer med lejeudgifter til samme ødegård, lyder det fra revisor Kim Jacobsen, der har 30 års erfaring med sociale tilbud.

- Med alt det, vi har set, er der ikke nogen tvivl om, at der er blevet betalt leje af den. Så det tyder jo på, at han igen tørrer udgifter af på skolerne, siger han.

Kim Jacobsen forklarer, at det er ulovligt at lade skolerne betale for dyre brændeovne, renovering og lignende til hans private ødegård, uanset om børnene har været der på lejrture eller ej.

- Hans forklaring om, at skolen betaler for renovering og forbedringer på en privat ejendom i stedet for at betale leje - er et no go. Det er maskeret udlodning og dermed ulovligt, siger han.

Ekstra Bladet har spurgt Erik Filthuth, hvorfor leje af ødegården fremgår af et budget indsendt til kommunen, men har ikke fået svar fra rigmanden.

Artiklen fortsætter under artikelgalleriet ...



I Nordvestnyt får Erik Filthuth desuden lejlighed til at svare på spørgsmål om de astronomisk høje private udlæg, som Ekstra Bladet har afsløret, han havde over en periode på ti år.

Afsløring: Børnehjems-baron havde millionudlæg til mad og rejser

Her forklarer han, at de høje udlæg alle havde noget at gøre med skolerne og opholdsstederne, og at udgifter til beklædning blandt andet var til børnene, fordi de fik tøjpenge.

Men den forklaring hænger ikke sammen, siger en anonym daværende leder på Søbæk.

- Det kan ikke lade sig gøre. Børnene på opholdsstederne fik tøjpenge, men det har intet med hans private udlæg at gøre. De fik lov til - sammen med en pædagog - at købe for et beløb på et kort tilhørende skolen. Ikke som private udlæg, forklarer den tidligere leder, som derudover undrer sig over, at Erik Filthuth på fem år har haft private udlæg for over 170.000 til beklædning alene for skoledelen på Søbæk.

- Børnene på skolen fik slet ikke tøj. Og at det skulle være til arbejdstøj til pedeller og lignende er en søforklaring. Det hænger slet, slet ikke sammen, siger den daværende leder til Ekstra Bladet. Det samme har en lang række andre ansatte fortalt til Ekstra Bladet.

Børnehjemsbaron købte tøj for 700.000: - Giver ingen mening

Artiklen fortsætter under videoen ...



Revisor Kim Jacobsen med 30 års erfaring med økonomien på social tilbud undrer sig også over Erik Filthuths forklaring.

- Erik Filthuths forklaring virker ikke troværdig, og den strider også imod de interne dokumenter, som I har sendt til mig. Jeg er stadig af den overbevisning, at det ser ud til at være private regninger, som bliver tørret af på skolerne og opholdsstederne, siger han til Ekstra Bladet.

Erik Filthuth påpeger i artiklen i Nordvestnyt, at mange private udlæg til rejser altid kom skolerne og opholdsstederne til gode. Men siden har Ekstra Bladet blandt andet kunnet afsløre, at skolerne skulle betale for hans private flybilletter på små 70.000 kr., da han pludselig valgte at flytte permanent til Spanien.

Ingen kvaler - udsatte betaler: Filthuths rejser og dyre biler

I artiklen i Nordvestnyt indrømmer Erik Filthuth dog, at der kan være smuttet et 'enkelt' privat bilag med over til skolerne med de udsatte børn.

- Men jeg vil ikke afvise, at der kunne være et enkelt bilag, der kunne relatere til privat forbrug, siger han.