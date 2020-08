Børnehjemsbaron afsløret: Nu bliver sagen politianmeldt

Historierne om Erik Filthuths forvaltning af offentlige millioner får nu konsekvenser.

Pædagogen er blevet multimillionær på udsatte børn, og Ekstra Bladet har afsløret, hvordan rigmanden havde mistænkelige private million-udlæg, og hvordan han købte luksusinventar til sine private boliger gennem skoler og opholdssteder.

Forhold, som Socialtilsyn Hovedstaden nu har underrettet politiet om.

- Jeg kan sige til dig, at i forbindelse med jeres artikler - og også fordi vi blev kontaktet af Socialministeriet - har vi rettet henvendelse til politiet og bedt dem om at foretage en nærmere undersøgelse. Det er ikke, fordi vi har noget konkret, men alene det her med, at der kommer de her oplysninger, om der måske har foregået svig, det har i hvert fald givet anledning til at videregive det til politiet, siger lederen af Socialtilsyn Hovedstaden, Mie Andresen, i et interview med Ekstra Bladet.

- Det skal man vel forstå som en politianmeldelse?

- Ja, det skal man.

Det er Midt- og Vestsjællands Politi, der har modtaget anmeldelsen fra Socialtilsyn Hovedstaden.

Interne dokumenter har afsløret en række mistænkelige økonomiske forhold på Søbæks skoler og opholdssteder i den periode, hvor rigmanden Erik Filthuth var ejer og direktør. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Mie Andresen fra Socialtilsyn Hovedstaden understreger, at hun kun kan udtale sig om den del af koncernen og om den periode, hvor Socialtilsyn Hovedstaden har haft ansvaret.

Hun undrer sig i den forbindelse over Erik Filthuths høje private udlæg på Søbæks bo- og opholdssteder. Her har han - på de to år, tilsynet har haft ansvaret - haft private udlæg for over en halv million kroner.

- Det undrer jeg mig selvfølgelig over. Og jeg mener ikke, at man som direktør skal have private udlæg på den her måde, siger tilsynschefen og fortsætter:

- Det er jo ikke noget, vi har gennemgået. Det er noget, revisor skal gennemgå – i hvert fald stikprøvevis.

- Flyrejser, hoteller, restauranter, café og beklædning - hvad har formålet være med det? Hvorfor har han haft så store udlæg? Det er sådan nogle ting, som man kan undre sig over, siger hun.



Følg afsløringerne De kommende dage og uger vil Ekstra Bladet bringe en lang række afsløringer om Erik Filthuths brug af offentlige midler på opholdssteder og behandlingsskoler. Avisen har fået adgang til omfattende, fortroligt materiale, som strækker sig over en årrække, og det afslører blandt andet regnskabsrod, fiktivt ejendomssalg og udlæg for millioner af kroner.

Søbæks bo- og opholdssteder blev i mange år drevet som enkeltmandsvirksomhed ejet af Erik Filthuth selv, og tilsynschefen understreger, at der - særligt i den type konstruktioner - skal være 'helt vandtætte skodder' mellem en ejers privatøkonomi og tilbuddets.

- Når man er eneejer, og især når det er en enkeltmandsvirksomhed, som det har været i 2014 og 2015, så skal der være en helt klar adskillelse mellem ejerens og tilbuddets økonomi, siger Mie Andersen til Ekstra Bladet.

Så rig er han blevet Erik Filthuth har over årene nydt særdeles godt af af de mange millioner, kommunerne har betalt for hjælp til udsatte børn. En kontrakt fra 2013 viser, at hans løn på Søbæk på det tidspunkt lød på 160.000 kr. om måneden. Det er højere end statsministerens løn. Foruden den fyrstelige løn har Erik Filthuth hevet 53,2 mio. kr. ud af skolerne og opholdsstederne, og i 2017 solgte han hele imperiet for omkring 130 mio. kr. til en udenlandsk virksomhed ejet af en kapitalfond. I dag ejer Erik Filthuth uoverskueligt mange ejendomme i både Danmark og udlandet. De fleste er ejet i hans selskab Bakke Finans, der har en egenkapital på svimlende 210 mio. kr. Søbæk blev etableret af Erik Filthuth i 1985 og består i dag af syv opholdssteder, en kollegie-afdeling samt fem dagbehandlingstilbud til anbragte og udsatte børn. Kommunerne har således sendt millioner i Søbæks retning i årevis. I 2019 betalte de eksempelvis Søbæk 125 mio. kr. ifølge Udbudsvagten.dk. Vis mere Luk

Erik Filthuth ejer uoverskueligt mange ejendomme i både ind- og udland. Han har haft sin bolig ved Holbæk Fjord til salg for 21,5 mio. kr. Se paladset her. 1 af 6 2 af 6 3 af 6 4 af 6 5 af 6 6 af 6

Socialtilsyn Hovedstaden har haft ansvaret for tilsynet med Søbæks bo- og opholdssteder siden 2014, hvor socialtilsynene blev oprettet. Inden da lå ansvaret hos Holbæk Kommune, hvor Søbæk er placeret. Kommunen har også - både dengang og i dag - haft ansvaret for skolerne under Søbæk.

- Jeg er dybt rystet over de artikler, som Ekstra Bladet har bragt, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen.

- Derfor har jeg nu bedt min administration om at undersøge sagen grundigt og komme til bunds i, hvad der er forgået, siger hun.

Også social- og indenrigsminister, Astrid Krag (S), mener, sagen skal kulegraves.

- Ud over at det er rystende at se, hvad I lægger frem, så synes jeg, det står med flammeskrift nu, hvorfor vi har brug for nye regler, lyder det oprørt fra ministeren.



Søbæks nye ejere: Tager skarpt afstand fra ulovligheder Erik Filthuth solgte Søbæk-selskaberne til den svenske virksomhed Team Olivia i 2017. 'Vi er meget ærgerlige over og kede af, hvis en dårlig sag fra fortiden kaster et negativt lys over Søbæk og det dedikerede arbejde, vores medarbejdere yder hver dag', skriver den nuværende direktør, Kenneth Engstrøm, til Ekstra Bladet. 'I alle grene af vores organisation – også i administration og bogholderi – er vores virksomhed i dag en transparent og professionel konstruktion. Dette er Søbæk anno 2020'. Ekstra Bladet har forelagt Kenneth Engstrøm og de nye ejere Team Olivia de mange afsløringer, Ekstra Bladet vil bringe de kommende uger. 'De omstændigheder, som virksomheden blev drevet under tidligere, kender vi ikke. Derfor hverken kan eller vil vi forholde os til, hvordan den tidligere ejer har drevet Søbæk. Men vi tager selvfølgelig skarp afstand fra, hvis der er foregået noget ulovligt', skriver direktør Kenneth Engstrøm til de fremlagte forhold. Han skriver yderligere, at de vil 'følge sagen tæt'. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få hovedpersonen, Erik Filthuth, i tale for at forstå, hvorfor hans private boliger har været fyldt op med luksusting betalt af skoler, og hvorfor han havde private udlæg for flere millioner kroner.

Han er dog ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets mange henvendelser. I stedet har han forsøgt at stoppe Ekstra Bladets afsløringer ved at indbringe sagen for retten. Ekstra Bladet vandt sagen, da dommeren vurderede, at artiklerne havde ‘væsentlig offentlig interesse’.