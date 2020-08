Børnehjemsbaronens ejendoms-karrusel: Ser ulovligt ud

Ved du mere om sagen? Del din viden anonymt i en mail til hf@eb.dk

Børnehjems-baronen Erik Filthuth solgte på papiret en svensk ødegård til og fra sin skole for udsatte børn. Men i virkeligheden var han selv registreret som ejer hele tiden.

Det kan Ekstra Bladet nu afsløre.

- På den her måde kan Søbæk Skole afholde alle udgifter til ejendommen, selv om det er Erik Filthuth selv, der står som ejer af den. Det er mildt sagt noget sjusk, siger seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet Lars Krull.

Ifølge interne budgetter tog det rigmanden Erik Filthuth ti år, før han gennem sin enkeltmandsvirksomhed - på papiret - købte ejendommen tilbage for 700.000 kr.

En næsten ubegribelig god forretning for Erik Filthuth, men en dyr handel for skolerne, som ifølge interne budgetter måtte betale hele 525.000 kr. for 'leje' af ødegården de efterfølgende to år.

Lars Krull undrer sig over, at skolerne budgetterede med så høje lejeudgifter til en ødegård, som de lige havde solgt for et næsten tilsvarende beløb.

- Det ligner, at han tømmer Søbæk Skole for værdier og putter dem over til sig selv og laver en maskeret udlodning, hvilket er ulovligt, siger han.

Her er den omtalte ødegård Angved i Sverige. Privatfoto

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at den 109 kvm store ødegård blev renoveret og fyldt op med inventar med midler fra Søbæk Skole, selvom den var ejet af Erik Filthuth privat.

Erik Filthuth har ejet ejendommen personligt siden 1995, og de svenske myndigheder understreger over for Ekstra Bladet, at der ikke er foregået noget lovligt salg af ejendommen siden 1995, idet en overdragelse skal sikres ved registrering i den svenske tingbog.

Ikke desto mindre optræder ødegården i danske regnskaber, som om den er blevet solgt frem og tilbage.

- Min vurdering er, at handlerne med ejendommen ikke er udtryk for sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, lyder dommen fra professor og forsker i fast ejendom på Aalborg Universitet Carsten Munk-Hansen.

Et udskrift fra den svenske tingbog viser, at det er Erik Filthuth, der ejer ejendommen.

Det regnskabsmæssige-salg af ødegården bekræftes af et brev, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, hvor Erik Filthuth skriver til sin advokat, at ødegåren 'regnskabsteknisk' er blevet solgt til Søbæk Skole.

Ekstra Bladet har talt med flere eksperter, der stiller sig uforstående over for, at Søbæk Skole har erhvervet sig en ejendom, uden at det er blevet registreret tinglysningsmæssigt.

- Det er simpelthen noget rod. Enten ejer du den, eller også gør du ikke, siger Kim Jacobsen, revisor med 30 års erfaring med økonomi på sociale tilbud.

Ifølge de interne regnskaber og budgetter 'ejede' Søbæk Skole ejendommen fra 2005 og frem til maj 2015, hvorefter den blev 'solgt' til Erik Filthuths enkeltmandsvirksomhed for 700.000 kr.

Det ville vi gerne spørge Erik Filthuth om Erik Filthuth har ikke ønsket at svare på nogen spørgsmål fra Ekstra Bladet. I forbindelse med denne historie har vi sendt følgende spørgsmål: - Hvordan kan det være, at Søbæk Skole aldrig har ejet ejendommen i Sverige? - Hvorfor fik du Søbæk Skole til at betale for dyre renoveringer, når det var dig, der ejede den? - Hvorfor har Søbæk Skole tilsyneladende betalt for leje af ejendommen, mens de ’regnskabsteknisk’ har ejet den? Hvem har fået de penge? - Hvor mange år har Søbæk Skole betalt for leje af ejendommen? - Hvordan har du regnet dig frem til, at prisen skulle være 700.000 og hvorfor har du budgetteret med, at Søbæk Skole de næste år skulle betale over 500.000 – når de lige ’regnskabsteknisk har solgt den’ for 700.000? - Hvem har fastsat lejen, og mener du, den er på markedsvilkår? - Hvilken værdi har ejendommen i dag? - Har du orienteret forsikringsselskabet om, at det ’regnskabsteknisk’ var en skole for udsatte børn, der ejede ejendommen? Eller sagde du bare, at det var dig personligt – som det også er ifølge tingbogen – som ejede den, siden du fremgår som forsikringstager? Vis mere Luk

Men selv i perioden, hvor ejendommen i regnskaberne er 'ejet' af Søbæk Skole, viser et forsikringsdokument fra 2010, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, at Erik Filthuth personligt var forsikringstageren.

- Det er i sig selv en vigtig omstændighed, at manden er forsikringstager. Alene en ejer med lovlig interesse kan tegne forsikring ifølge forsikringsaftaleloven. Det er på den baggrund altså ikke selskabet, der er ejeren, siger Carsten Munk-Hansen, professor og forsker i fast ejendom.

Her fremgår det, at det er Erik Filthuth, der er forsikringstager af ejendommen.

Høje udgifter til leje

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i et budget for skoleåret 2014/2015 indsendt til Holbæk Kommune. Her budgetterer skolerne med over 100.000 kroner til leje af ødegården - selvom de ejer stedet i regnskaberne det meste af skoleåret.

- Det hænger slet ikke sammen. Hvis skolerne 'ejer' den, hvorfor betaler de så for leje? Det er én stor rodebutik, siger Lars Krull, seniorrådgiver på Aalborg Universitet, til Ekstra Bladet.

Et budget fra Søbæk Skole, hvor det fremgår, at skolerne har lejeudgifter til en ejendom, som skolerne i regnskaberne påstår, de ejer.

Ekstra Bladet har forsøgt at få aktindsigt i budgetter fra de tidligere år, men Holbæk Kommune har meddelt, at de ikke kan finde dem.

I budgettet fra 2014/2015 fremgår det dog også, at der i årene 2012 og 2013 var budgetteret med store udgifter til posten 'Lokaleleje Angved' (som ødegården hedder, red.).

- Dels er dette en høj leje for en privat ejendom af denne karakter, og dels er det mærkeligt, da ejendommen tilhører Søbækskolen ApS ifølge det reviderede regnskab. Man kan ikke betale leje for brug af noget, der tilhører en selv, siger professoren Carsten Munk-Hansen fra Aalborg Universitet.

Revisors forklaring holder ikke

Erik Filthuths revisor, Martin Skovholm, skriver i mails til Ekstra Bladet, at Søbæk Skole ikke stod som ejer på grund af en en særlig svensk regel, der forbød selskabet at eje ejendommen, fordi den havde et skovareal.

Han medgiver også, at det ikke er hensigtsmæssigt, men at han ikke følte anledning til at skrive det i regnskabet, fordi det kun var et spørgsmål om tinglysning, og der ifølge ham reelt var blevet handlet.

Ekstra Bladet har flere gange spurgt de svenske myndigheder og bedt dem undersøge til bunds, om der var en regel, der blokerede for, at Søbæk Skole kunne erhverve ejendommen. Men det afviser svenskerne, at der var.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Erik Filthuth med sin revisor, Martin Skovholm, i Frankrig. Ifølge revisoren var det ikke et privat anliggende, men et forretningsmøde om salget af Søbæk-imperiet. Privatfoto

Men selv hvis der var en regel, der blokerede for, at Søbæk Skole kunne eje ejendommen, er revisorens forklaring mærkelig, lyder det fra professor Carsten Munk-Hansen.

- Hvis et selskab ikke lovligt kan erhverve en svensk skovejendom, må den heller ikke bogføres som tilhørende selskabet. Det forekommer temmelig indlysende, at hvis et selskab betaler ejerens udgifter, bliver der problemer med reglerne om udbytte og aktionærlån, siger han.

Men Martin Skovholm afviser al kritik og mener ikke, at han har gjort noget forkert.

'Jeg har på bedste vis forsøgt at forklare dig problematikken omkring registreringen, alene for din forståelses skyld. Køb, salg og registrering af ejendommen er og var ikke revisors opgave her,' skriver han.

Erik Filthuth solgte i 2017 hele Søbæk-imperiet til den svenske virksomhed Team Olivia. Ekstra Bladet har i forbindelse med historierne om Erik Filthuth kontaktet de nye ejere, der oplyser, at de følger sagen tæt.