Bondefangede kunder: Laver nyt firma

FACEBOOK-FUP: To af hovedmændene i lukket fupfirma åbner nyt firma, der sælger markedsføring på Facebook og Instagram

Mens en kurator nu skal samle stumperne efter årets mest omtalte fupfirma, Marketing Saver, har to af hovedmændene åbnet et nyt.

Social Bureauet hedder firmaet, som Casper Dzienis er direktør for, mens Arvin Mazaheri står som ejer.

Firmaet blev formelt stiftet af den omstridte Odense-revisor Johnny Hast Hansen 1. marts sidste år.

4. oktober købte Arvin Mazaheri iværksætterselskabet og omdøbte det 21. juni i år til Social Bureauet IVS.

Timingen er påfaldende, da Arvin Mazaheri blot seks dage tidligere slettede sig selv som ejer af Marketing Saver. Samme dag fratrådte Casper Dzienis, der nu er direktør for Social Bureauet, som direktør i Marketing Saver.

Kort før Marketing Saver blev begæret tvangsopløst, forsøgte direktør Casper Dzienis desperat at kradse penge ind gennem forlig. Foto: Privat

Nyt navn - samme koncept

Det meste af forretningsmodellen i Social Bureauet er kopieret fra Marketing Saver.

Således har ejerne af flere mindre firmaer kontaktet Ekstra Bladet og fortalt, hvordan de bliver ringet op af Social Bureauet. Det vil som i Marketing Saver sælge dem markedsføring på Facebook og Instagram.

Og der bliver igen lokket med gratis ydelser og fire opslag om måneden.

’For at bevise at vi også ønsker at investere i samarbejdet, har vi fundet på en løsning, som vi vil give dig med GRATIS, der vil optimere glæden ved at være kunde hos os,’ skriver Casper Dzienis således til kunderne og slutter sine mails med:

’Jeg ønsker dig/jer en fantastisk dag! God energi sendt jeres vej.’

Frustreret virksomhedsejer: De har kopieret os Det er forretningsplanen fra en konkurrent, som Social Bureauet nu forsøger at sælge sig selv på til potentielle kunder. Et tjek af firmaets hjemmeside afslører nemlig, at centrale dele af den model for markedsføring, som Casper Dzienis og Arvin Mazaheri tilbyder, er kopieret direkte fra en konkurrent. Hos firmaet, som Social Bureauet har kopieret væsentlige dele af sin hjemmeside fra, er ejeren vred. - Vi kan jo se, at Social Bureauet har kopieret hele afsnit fra vores hjemmeside. Og det skal naturligvis stoppes med det samme og fjernes. - Derfor har vi bedt vores advokat om at kontakte Social Bureauet, siger han til Ekstra Bladet. Firmaet ønsker ikke at træde frem, da ifølge dem kan være ødelæggende for en forretning at blive forbundet med bagmændene til Marketing Saver og nu Social Bureauet. - Det værste er, at andre kunne tro, at vi har noget med dem at gøre. Derfor skal det også stoppes med det samme. - Hvilken betydning har det, at de har stjålet dele af jeres koncept og sat det ind på deres hjemmeside? - - Det er et klart angreb på vores virksomhed. - Vi har ikke bare tilfældigt skrevet de tekster, men investeret i at udvikle et koncept, som de nu gratis nasser på. Direktør: Vi har ikke kopieret

Tidligere på ugen konfronterede Ekstra Bladet Casper Dzienis, der er direktør for Social Bureauet. Og han afviser på det skarpeste, at der er sket en bevidst kopiering. Også selvom der ligger en helt præcis kopi af dele fra konkurrenten på Social Bureauets hjemmeside. 'Vi har bestemt ikke kopieret andres sider, da vi ikke ønsker at krænke andres ophavsret', skriver han i et mailsvar. 'Vi er blot to fisk i et hav af rigtigt mange i denne branche'. 'At vi begge lægger vores fokus på kundetilfredsheden, er vel blot en god ting, da jeg vil mene, at dette er det eneste rigtige i denne branche'. Trods den klare afvisning af at han har kopieret konkurrentens hjemmeside, er de kopierede afsnit nu blevet fjernet af Social Bureauet. Vis mere Luk

Momsregistrering mangler

I kontrakterne er der dog nu tale om tre måneder og ikke fem års binding som hos Marketing Saver. Standardprisen er steget til 3000 kroner plus moms mod tidligere 2500 kroner.

Derimod er Social Bureauet helt som Marketing Saver ikke momsregistreret. Det er også særdeles vanskeligt for nye kunder at gennemskue, at de handler med Casper Dzienis og Arvin Mazaheri.

Tjekker man firmaets hjemmeside, står der intet om de to bagmænd. Og i cvr-registeret er Social Bureauet registreret i en anonym udlejningsejendom i Sakskøbing, ligesom man ikke kan se, hvem der ejer domænet, når man slår det op hos den danske administrator af domæner kaldet dk-hostmaster.

Casper Dzienis er efter Marketing Savers kollaps gået ind i en ny forretning sammen med Arvin Mazaheri (foto). De to driver nu sammen virksomheden Social Bureauet, hvor de henholdsvis har rollerne som direktør og ejer. Privatfoto

Direktør: Ønsker tilfredse kunder

I et mailsvar til Ekstra Bladet afviser Casper Dzienis, at Social Bureauet har noget med hans og Arvins omstridte fortid i fupfirmaet Marketing Saver at gøre.

’Det er en helt anden forretningsmodel, vi kører her,’ lyder det i hans svar.

’Vi ønsker intet andet end glade og tilfredse kunder. Som du også kan se på vores hjemmeside, så er dette vores prioritet, og sådan vi på sigt tjener vores penge.’

Ekstra Bladet var torsdag i kort telefonisk kontakt med Arvin Mazaheri, der giver samme forklaring som sin direktør. Han overvejer nu, om han vil give et større interview om sagen.

Ifølge Casper Dzienis er der intet underligt i, at Social Bureauet ligesom Marketing Saver ikke er momsregistreret.

’Vi formoder ikke at opnå en omsætning på 50.000 kroner endnu’, skriver han.

’Hvis vi nærmer os dette, så vil virksomheden naturligvis også blive momsregistreret’.

Ulovligt

Ifølge de kontrakter og andre dokumenter, som Ekstra Bladet har set, kan det dog gå meget stærkt, før makkerparret overskrider den grænse.

Og ifølge reglerne er det ulovligt, hvis man mod bedre vidende skønner forkert og i løbet af de kommende 12 måneder alligevel sælger for mere end grænsen på 50.000 kroner.

’Social Bureauet er en nyere virksomhed, hvor vi tager den med ro og sørger for at bruge tilpas tid på den enkelte kunde’, lyder svaret fra Casper Dzienis .

’Kundetilfredsheden i virksomheden er vores prioritet.’