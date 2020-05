Borgmester vil ikke undersøge skandalesag

VED DU NOGET? TIP Ekstra Bladets journalister på ditte.lynge@eb.dk

Jammerbugt Kommune har haft førertrøjen på, når det handlede om at drive asylcentre.

Kommunen har både haft ansvar for den daglige drift af flere asylcentre gennem 25 år, mens de også fra 2015-2018 stod for inventaret på en lang række asylcentre rundt i landet.

Borgmester Mogens Gade (V) har tidligere kaldt lukningen af kommunes asylafdeling for en afsluttet epoke.

En opgave, der har været med til at sætte kommunen på landkortet som en vigtig og kompetent asyloperatør gennem alle årene, har det lydt fra borgmesteren.

Kommunens ellers velrenommerede arbejde med landets asylcentre er imidlertid kommet i alvorlig modvind.

Ekstra Bladet har i de seneste uger afdækket, hvordan den betroede medarbejder, 'GC', der var ansvarlig for inventaret på asylcentrene, gennem en årrække har givet millionordrer til sin kæreste, 'BN'.

4,1 millioner

I alt lagde den 57-årige GC ordrer i sin kærestes selskab for 4,1 millioner kroner for leje af et lager - en leje, der efter alt at dømme var en overpris.

GC var ansvarlig for inventaropgaven fra 2012-2018. Først som ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, da de varetog opgaven fra 2012-2015, og senere i Jammerbugt Kommune. Mens hun var ansat i kommunen, overførte hun knap tre millioner kroner til BN's firma.

Ny skandale i Forsvaret: Ansat forgyldte kæreste med millionordrer

Mens Forsvarsministeriet har igangsat undersøgelse af de forhold, der gjorde sig gældende i perioden fra 2012-2015, hænger borgmester Mogens Gade mere i bremsen.

- Som jeg har sagt, så lægger vi os i slipstrømmen af Forsvarsministeriet undersøgelse, og ser, hvad der er sket. Hvis der er grundlag for de ting, som I skriver i jeres artikler, så er der også grundlag for, at der nogle, der bliver stillet til regnskab for det. Og det er vi sådan set indstillet på, siger Mogens Gade til Ekstra Bladet.

Handling slår alt

'Handling slår alt', lyder borgmesterens motto på hans hjemmeside.

Og handlet på skandalesagen, det bliver der. Men ikke fra Mogens Gades borgmesterkontor. Her afventer man Forsvarsministeriets undersøgelse, før de igangsætter en intern undersøgelse af de mistænkelige pengeoverførsler, der gjorde sig gældende i Jammerbugt Asylafdeling i perioden 2015-2018.

Borgmesteren har ellers tidligere skrevet til Ekstra Bladet, 'at Jammerbugt Kommune har interesse i at få emnet belyst', men en undersøgelse lader sig vente på, selvom der er påvist flere luskede forhold i Jammerbugt Asylafdeling.

Asylchef om skandalesag: Jeg ville have sagt fra

Borgmesterens argument for at vente på en undersøgelse er, at de dubiøse overførsler allerede havde sin spæde start, da forsvaret var ansvarlig for inventaret.

- Hvis det er sådan, at der er begået nogen ulovligheder i forhold til forsvarsministeriets tid i forhold til inventar-håndtering, så kan det jo sagtens være, at nogle af de ting, der er foregået der, de bare er blevet videreført til Jammerbugt Kommune, siger Mogens Gade.

Forsvarsministeriet har ikke meldt ud, at de vil undersøge, hvorvidt der er foregået noget ulovligt i forbindelse med Jammerbugt Asylafdelings håndtering af inventaropgaven.

- Vi er nødt til at afvente den konklusion, der kommer fra forsvaret, siger Mogens Gade.

Jammerbugt Asylafdeling lukkede i foråret 2019 grundet langt færre asylansøgere i Danmark. Det betyder, at der ikke længere er ledere og medarbejdere tilbage i Jammerbugts Asylafdeling, der var involveret i håndteringen af inventaropgaven.