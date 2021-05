Brostrøm i intern mail om penisoperationer: 'Bekymrende'

Dokumenter afslører, at Sundhedsministeriet og Søren Brostrøm bekymrede sig over udskældte, komplicerede penisoperationer på Rigshospitalet

Beslutningen om at hjemtage komplicerede penisoperationer fra udlandet til Rigshospitalet i Danmark har været plaget af hård kritik.

Ekstra Bladet har for eksempel afsløret, at en patient oplevede store fejl og komplikationer i et kønsskifteforløb, der endte med 20 operationer og en ødelagt penis, og hvordan en anden ung patient har levet flere år uden et kønsorgan, fordi han ikke stoler på Rigets kompetencer.

Nu viser en række aktindsigter mistænkelige forhold omkring beslutningen om at hjemtage operationerne tilbage i 2017. De interne dokumenter viser blandt andet, at Sundhedsministeriet og Søren Brostrøm udtrykte bekymring, og at Rigshospitalets kompetencer til at udføre det højt specialiserede indgreb tilsyneladende opstod på bare 27 dage.

Kompetencer blev udredt på bagkant

Ifølge de interne dokumenter, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, udtrykte Sundhedsministeriet bekymring for Rigshospitalets kompetencer til at udføre indgrebet, kort efter beslutningen var taget.

Af en aktindsigt fremgår det, at ministeriet - selvom hjemtagelsen allerede var godkendt, og operationerne i princippet igangsat - bad Sundhedsstyrelsen om et notat, der skulle redegøre for, om lægerne på Riget overhovedet 'har den fornødne kompetence, ekspertise og rutine til at udføre kønsskifteoperationer i form af nedre kirurgi'.

Og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, delte ministeriets bekymring:

'(...) jeg kan da godt forstå, at SUM (ministeriet, red.) undrer sig, hvis der kun er foretaget én nedre kønsskifteoperation i 2016: hvis det er sandt er det bekymrende,' skrev han i en intern mail til sine ansatte.

'Fra næppe kompetencer' til det modsatte

Til udarbejdelse af det notat, der skulle afdække kompetencerne, oplyser Rigshospitalet, at det er korrekt, at de ikke har udført én eneste penisoperation i halvandet år op til, at der træffes beslutning om at hjemtage det højt specialiserede indgreb.

Et faktum, der til at begynde med får Sundhedsstyrelsen til at vurdere i deres notat til ministeriet, at Riget ikke har kompetencerne til at udføre operationerne.

I et udkast, der er dateret 3. august 2017, konkluderer de således, at det 'næppe er muligt at oprette de lægefaglige kompetencer på området med den aktuelle aktivitet', og de skriver i samme forbindelse til ministeriet, at man vil genoverveje funktionen.

Men konklusionen ændrer sig.

I en ny udgave af notatet, der er dateret 30. august 2017 - altså 27 dage efter det første - lyder konklusionen, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at 'de nødvendige kirurgiske færdigheder (...) er til stede i Danmark.' Og det er dét notat og den konklusion, der i sidste ende når frem til ministeriet.

Ekstra Bladet har spurgt Sundhedsstyrelsen, hvorfor notatet har ændret konklusion, men det har man ikke ønsket at kommentere, oplyser Sundhedsstyrelsens pressetjeneste.