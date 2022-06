Dagsorden ... 11. jun. 2022 kl. 14:21 Gem artikel Gemt artikel

Derfor går hackere efter dit sygehus

Dine sundhedsoplysninger er i fare. Lige nu er der fokus på at opruste IT-sikkerheden på de danske sygehuse for at undgå cyberangreb. Men hvorfor er hackere egentlig interesserede i sundhedssektoren?