Ejede fupfirma: - Ikke mit ansvar

Ifølge en af hovedpersonerne bag skandalefirmaet Marketing Saver er det ikke ham, men de andre ansvarlige i sagen, man bør rette interessen imod.

Selvom talrige kunder endte med at blive groft bondefanget til at underskrive en meget dyr kontrakt på hjælp til markedsføring på Facebook og Instagram, så afviser han i et mailsvar til Ekstra Bladet, at han har ansvaret.

'Jeg har aldrig haft noget at skulle sige til beslutninger, som har været afgørende for virksomheden'.

'Jeg har ikke set en bankkonto, haft adgang til en bankkonto eller haft et betalingskort fra Markering Saver', forklarer Arvin Mazaheri, der både har været direktør og senest medejer af Marketing Saver.

Sådan lærte Danmark Arvin Mazaheri at kende. I dag siger han, at hans rolle i Marketing Saver alene var at salgstræne. Andre har ansvaret for det, der fik talrige kunder til stå frem i Ekstra Bladet og fortælle om groft bondefangeri. Privatfoto

Stråmand står frem: - Sådan blev kunderne fuppet

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et mundtligt interview med Arvin Mazaheri, men han ønsker alene at svare skriftligt. Derfor har det ikke været muligt at stille opfølgende spørgsmål, når svarene er faldet.

I sine mailsvar er det dog tydeligt, at Arvin på ingen måde kan genkende den udlægning af sagen, som hans direktør Casper Dzienis har givet. Nemlig at salget, strategien for salget og de afgørende beslutninger om for eksempel at retsforfølge en lang række af kunder hele tiden har ligget hos Arvin Mazaheri.

Ifølge Casper Dzienis har medejeren Rasmus Gutfelt Skalbo samtidig haft ansvaret for at lave arbejdet for de kunder, det lykkedes at få til at underskrive, men ikke været afgørende for de handlinger, der endte med at få en lang række af kunder til at træde frem i Ekstra Bladet. Det ansvar ligger hos Arvin, mener Casper.

'Jeg, Rasmus og Casper har hver især haft en rollefordeling, afhængig af hvad vi hver især var bedst til, men selvfølgelig snakkede vi jævnligt sammen og hjalp hinanden, hvis en af os spurgte om hjælp med noget', lyder det fra Arvin Mazaheri.

'I sådan et firma, hvor man er flere om at udføre opgaver, er det super vigtigt, at alle lever op til deres ansvar, og gør det de skal rigtigt, for at hjulene kan køre korrekt rundt'.

'Er der bare et led, der ikke udfører sit arbejde korrekt, kan det ende katastrofalt for både virksomheden og kunderne, hvilket er den uheldige situation, vi er havnet ind i. Og som jeg blev gjort opmærksom på meget, meget sent i forløbet, hvilket jeg selvfølgelig også vil tage ansvaret for'.

Han fortæller videre, at det var en central del af salgsstrategien, at kunderne telefonisk skulle kontaktes i løbet af de syv dage, der løb forud for bindingen på de fem års kontrakt, som er central i sagen.

'Kunden skulle have mulighed for at opsige sit abonnement. Såfremt kunden var interesseret efter den telefoniske samtale, ville der begynde et abonnement på 2500 kroner om måneden (i fem år, red.)'.

'Desværre har den ansvarlige for denne opfølgningsdel - hvis navn jeg ikke ønsker at komme ind på - ikke været god til at tage sin opgave seriøst og ringe alle kunderne op og gøre dem opmærksom på videre binding eller opsigelse inden for syv dage'.

'Og det er netop det, der er gået galt og har resulteret i den stor kundeutilfredshed hos Marketing Saver, hvilket selvfølgeligt er forståeligt nok og meget beklageligt'.

'Betingelserne for binding og opsigelse har dog stået i kontrakten fra begyndelsen af, og der har været udarbejdet et eftersalgsscript, hvor både betingelser og indhold af kontrakt blev opsummeret ved salget under den første telefoniske kontakt', understreger Arvin Mazaheri.

Kunder kendte binding

Ifølge Ekstra Bladets research er det dog ikke sket i en række af sager, hvor kunderne først senere opdager, at de er blevet løjet over for i telefonen, hvilket Casper Dzienis i dag bekræfter er sket.

Alligevel mener Arvin Mazaheri, at der er flere kunder, som med åbne øjne har kendt til kontraktens binding og priser, men bare har fortrudt for sent.

'Når man har godkendt materialet til markedsføring af ens virksomhed, og bindingsperioden er begyndt, er det jo bindende', mener han.

'Man må også se det i lyset af, at den Facebook-medarbejder, som vi har haft hyret freelance, har jo fået løn, for det arbejde vedkommende har udført. Så man kan ikke sige ja tak til det udførte arbejde, blive ved med at bruge det for at promovere sin virksomhed og så sige nej til betalingen'.

'Det er vel ikke anderledes end med alt andet som mobiltelefoni, internet, el og andre abonnementer'?

Båndene ikke samtaler

Ifølge Arvin Mazaheri er der også en god forklaring på, at Marketing Saver rejste en lang række retssager om kontrakterne, men ikke har vundet nogen af dem.

'Ekstra Bladets artikler har jo gjort, at intet advokatfirma af hensyn til deres image ønskede at hjælpe os. Og retten krævede, at sagerne skulle køres af en advokat, så vi ikke selv kunne stille op'.

'Derfor havnede vi i denne uheldige situation både for os og for klienterne, at sagerne var tabt for begge parter, fordi vi ikke kunne gennemføre sagerne'.

Hvis sagerne faktisk var blevet gennemført, ville det imidlertid have været ord mod ord.

'Vi har desværre ikke nogen båndoptagelse med kunderne, hvilket jeg kun kan ærgre mig over'.

'For havde vi haft det, kunne der også føres kvalitetskontrol på sagerne. Især med de opfølgende samtaler som har været yderst vigtige'.

Se Arvin Mazaheri i salgstalen, der skulle lokke unge sælgere til. Sagde de ja, ventede der 'mad hver dag', men lønnen så de ikke meget til. Pr-video

Systemfejl hos Skat

Heller ikke den manglende momsregistrering mener Arvin Mazaheri, at han har et ansvar for.

'Firmaet har ad flere omgange forsøgt at blive registreret for moms, hvor vores revisor (Lennart Gutfelt, red.), som har haft fuldmagt til al korrespondance med offentlige instanser, herunder Skat, har været i løbende dialog med Skat vedrørende momsregistrering'.

'Det viser sig, at der har været fejl i systemet hos Skat, hvor Skat ikke har kunnet åbne de fremsendte dokumenter for videre sagsbehandling i flere omgange. Så manglende registrering af moms skal ses som en systemfejl hos Skat', skriver Arvin Mazaheri.

Alt, der handler om penge og regnskab, ligger også et helt andet sted end hos ham.

'De eneste, som har haft adgang til ovenstående samt stået for al markedsføring, administration, inkasso samt stævninger, er familien Gutfelt', forklarer han.

Det er en påstand, som både Casper Dzienis eller Rasmus Gutfelt Skalbo i dag afviser. Begge fastholder, at Arvin Mazaheri har haft en helt central rolle i alle firmaets forhold og beslutninger, mens de også har været en del af driften.

Her er bagmændene 1 af 3 Casper Dzienis blev student i 2018. Fra 25. november 2019 til 15. juni 2020 sad han som direktør i Marketing Saver. Privatfoto 2 af 3 Arvin Mazaheri har tidligere fået tvangslukket flere firmaer som Marketing Saver, hvor flere kunder også følte sig taget ved næsen. Han var medejer af Marketing Saver og direktør i firmaet. Sidstnævnte rolle sluttede dog 25. november 2019. Privatfoto 3 af 3 Rasmus Gutfelt Skalbo var ejer af Marketing Saver sammen med Arvin Mazaheri, men også direktør frem til 25. november 2019. Privatfoto

Færdig som selvstændig

Arvin Mazaheri fortryder i dag, at Marketing Saver udviklede sig på den måde, som det gjorde.

'Jeg har lært, at kundetilfredshed i enhver virksomhed er Alfa og Omega. Skal man drive en virksomhed, skal man have de faglige ressourcer og erfaringer til at involvere sig i og holde opsyn med de forskellige arbejdsopgaver, der udføres i en virksomhed'.

'Men jeg ønsker ikke længere at være selvstændig af nogen art. Hvad der skal ske i fremtiden, står mig nu uvist, men jeg ønsker dette kapitel af mit liv lukket'.

Ifølge Arvin Mazaheri kan han i dag godt forstå, hvis flere af kunderne føler sig dårligt behandlet.

'Marketing Saver har trukket nogle tænder ud på alle involverede parter, hvilket er dybt beklageligt og bestemt ikke har været vores intention på noget tidspunkt'.

'Hvis jeg kunne spole tiden tilbage, ville jeg gøre det og aldrig være en del af Marketing Saver. Jeg beklager dybt og inderligt på vores vegne, den måde nogle kunder har følt sig behandlet på'.

'Jeg vil afslutningsvis sige, at jeg på intet tidspunkt har fået løn eller nogen former for indtægt fra Marketing Saver i hele dets levetid. Min eneste funktion i firmaet har være salgstræning'.

'Jeg har ingen juridisk forståelse eller viden og erfaring med jura eller revision, ej heller Facebook-marketing, hvorfor jeg intet har haft med dette at gøre'.

