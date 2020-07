Forsøgte desperat coronaforlig før tvangsopløsning

Folkene bag Marketing Saver forsøgte desperat at udnytte coronakrisen til at indgå forlig med en række fuppede kunder

TIP OS! Kender du personkredsen bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes.

Folkene bag det stærkt kritiserede og nu kulsejlede annoncebureau Marketing Saver prøvede få måneder før tvangslukningen at udnytte coronakrisen til at kradse penge ind hos deres rasende kunder.

Det fremgår af en række e-mails sendt fra Marketing Savers tidligere direktør Casper Dzienis til virksomhedens kunder, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Af en mail afsendt 5. maj 2020 fremgår det, at Marketing Saver tilbyder de fuppede kunder at løse dem fra deres ubrugelige kontrakter, der i mange tilfælde truer med at koste kunderne 150.000 kroner plus moms.

Men kun hvis kunderne indvilliger i at betale 15.000 kroner plus moms til Marketing Saver, der ikke er momsregistreret, her og nu.

Fupfirma knækket - nu jubler kunderne

Ville vise 'velvilje'

Den nye regning, som Casper Dzienis i mailen kalder for et 'forlig', bliver sendt til en række kunder, som Marketing Saver har stævnet for misligholdelse af den udspekulerede fupkontrakt, som virksomheden tidligere har bondefanget de uheldige enkeltmandsvirksomheder med.

'I lyset af de store problemer COVID-19 har medført (...) har vi valgt at vise vores velvilje og derme tilbyde dig at ophæve vores kontrakt med dig,' lyder det blandt andet i e-mailen.

Casper Dzienis sender dog ikke kun e-mailen til de af Marketing Savers kunder, der venter på, at retten tager stilling til, om kontrakterne er ugyldige.

Kort før Marketing Saver blev begæret tvangsopløst, forsøgte direktør Casper Dzienis desperat at kradse penge ind gennem forlig. Foto: Privat

Forsøgte forlig efter tabt sag

Direktøren sender nemlig også tilbuddet om 'forlig' til en række virksomheder, Marketing Saver allerede har tabt retssager mod.

- Jeg er rystet over, at Marketing Saver - trods deres kendskab til retssagen - alligevel forsøger at indgå et forlig.

- Det tangerer til ledelsesansvar, som direktøren kan gøres personligt erstatningsansvarlig for, siger advokat Stiven Larsen, der har repræsenteret en række af Marketing Savers fuppede kunder.

Ingen af dem, Ekstra Bladet har talt med, har valgt at tage imod aftalen. Det er klogt, da de efterfølgende sager, som blev afprøvet ved en række byretter landet over, endte med et nederlag til Marketing Saver og folkene bag.

Casper Dzienis er efter Marketing Savers kollaps gået ind i en ny forretning sammen med Arvin Mazaheri (foto). De to driver nu sammen virksomheden Social Bureauet, hvor de henholdsvis har rollerne som direktør og ejer. Privatfoto

Direktør svarer ikke

Torsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at det skandaleombruste firma er begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen.

Det sker, efter de to ejere af firmaet Rasmus Gutfelt Skalbo og Arvin Mazaheri henholdsvis 8. og 15. juni forlod selskabet, der nu står uden reelle ejere.

Kollapset kommer efter, Ekstra Bladet siden januar løbende har beskrevet, hvordan firmaet systematisk fuppede sine kunder til at undgå vidtgående og enormt dyre kontrakter om markedsføring på Facebook og Instagram, der i de fleste tilfælde var ubrugelige.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Casper Dzienis om coronabrevene, han udsendte i maj. Men han ønsker ikke at sige noget.

'Jeg fratrådte stillingen som direktør i Marketing Saver, efter at mit ansættelsesforløb stoppede. Mere har jeg ikke at sige her', skriver han i en mail.

TIP OS! Kender du personkredsen bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes.