Fupfirma knækket - nu jubler kunderne

FACEBOOK-FUP: Tidligere kunder hos Marketing Saver er glade for, at det skandaleramte firma nu er knækket - men pengene er tabt, frygter de

Det er sjældent kunderne direkte jubler, når den virksomhed, de har handlet med, lukkes ned.

Ikke desto mindre er det tilfældet blandt kunderne i den skandaleombruste fupvirksomhed Marketing Saver.

Tidligere torsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at Marketing Saver er sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen, efter virksomhedens ledelse har trukket sig fra selskabet.

- Det er en festdag. Vi har overvejet at invitere de andre berørte firmaer til middag her på campingpladsen, jubler Heidi Thomasen, der sammen med sin mand ejer Kruså Camping.

Heidi og Jesper Thomasen frygtede at måtte gå fra deres livsdrøm, efter et skæbnesvangert telefonopkald endte i gigant-regninger. Foto: Anders Brohus

Tilbage i november 2019 blev en skæbnesvanger opringning fra en sælger i Marketing Saver begyndelsen på et sandt mareridt for Heidi Thomasen og hendes mand.

Sælgeren tilbød den nyopstartede campingplads hjælp til at lave markedsføring på Facebook for den nette sum af 99 kroner om måneden.

Et tilbud Heidi Thomasen takkede ja til, hvorefter hun digitalt underskrev en kontrakt.

Hvad hun ikke vidste var, at langt inde i kontrakten gemte sig vilkår, der ville få regningen til at eksplodere. Her fremgik det nemlig, at prisen kort tid efter ville eksplodere til 2500 kroner om måneden og løbe i 5 år.

Dermed ville den samlede regning løbe op i 150.000 kroner plus moms.

Bagmændene i Marketing Saver var første gang på forsiden af Ekstra Bladet i slutningen af januar. Foto: Ekstra Bladet

Kæmpe lettelse

Da Ekstra Bladet første gang talte med Heidi Thomasen, frygtede hun, at kontrakten, hun var blevet bondefanget til at indgå, kunne føre til, at campingpladsen ville blive tvangslukket.

Bagmændene i Marketing Saver skyede nemlig ingen midler i forsøget på at opkræve det enorme beløb fra familien.

Inkassofirmaer blev aktiveret, ligesom trusler om retssager hang over familiens hoveder.

Med tvangsopløsningen af Marketing Saver forsvinder de bekymringer.

- Det er en kæmpe lettelse, at de bliver tvangsopløst, siger Heidi Thomasen, der kun nåede at betale 99 kroner, før hun opdagede fupnummeret.

Retfærdigheden sket fyldest

Også på Samsø vækker nyheden glæde.

Her var det lille bed & breakfast-sted Samsø by Stage med ægteparret Charlotte og Jens Stage-Madsen i spidsen blevet fuppet til at skrive under på to kontrakter med en samlet regning på 300.000 kroner til følge.

- Retfærdigheden er sket fyldest, men det er snyd og bedrag, den måde det her er foregået på.

- Derfor har vi kæmpet hårdt imod, siger en glad Søren Stage-Madsen.

Da Søren Stage-Madsen nægtede at betale de enorme abonnementsregninger, valgte Marketing Saver at stævne det lille bed & breakfast.

Søren Madsen og Charlotte Stage-Madsen har en god forretning i deres bed & breakfast på Samsø. Men de vil ikke finde sig i at blive plukket af fupmagerne fra Marketing Saver. Foto: Claus Bonnerup

Den sag blev afgjort i Retten i Aarhus 26. juni og her blev Marketing Savers påstand afvist.

I stedet blev selskabets bagmænd Arvin Mazaheri, Rasmus Gutfelt Skalbo og Casper Dzienis idømt at betale sagens omkostninger.

Med tvangsopløsningen tror Søren Stage-Madsen dog ikke på, at det er penge han nogensinde ser igen.

- Vi har brugt omkring 25.000 kroner på sagen. Dertil kommer vores egen arbejdstid. Vi har brugt oceaner af tid.

- Vi vil nu overveje, om vi senere skal sende kravet på vores tilgodehavende til kurator i konkursboet.

- Jeg håber også, at Kammeradvokaten eller andre relevante myndigheder går ind og forhindrer, at de kan oprette virksomheder igen. Det mener jeg helt klart, at Kammeradvokaten bør gå ind i.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Arvin Mazaheri. Casper Dzienis svarer kortfattet i en mail:

'Jeg fratrådte stillingen som direktør i Marketing Saver, efter at mit ansættelsesforløb stoppede. Mere har jeg ikke at sige her.'

