Fuppede auktionshus: Rent gætværk at svare på spørgsmål

'Det vil være rent gætværk at kommentere på disse spørgsmål.'

Sådan lyder den kontante tilbagemelding fra Jammerbugt Kommune til Ekstra Bladet, der har stillet en række spørgsmål i sagen om kæresteparret, der snød et auktionshus.

Ekstra Bladet har afdækket, hvordan det lykkedes en 61-årig mand, 'BN', at købe Udlændingestyrelsens møbler og maskiner for 330.000 kroner på, mens han som den eneste byder havde direkte adgang til det lager, hvorfra tingene blev solgt på auktion.

Der var frit slag, fordi BN's kæreste - den 57-årige 'GC' - var ansat af Jammerbugt Kommune, hvor hun skulle håndtere og stå for det inventar, der kom ind og ud af lageret.

På trods af insiderviden og hammerslag på mange tusinde kroner, melder kommunen pas, når de skal svare på, hvorfor GC's kæreste havde adgang til lageret, hvordan han var ansat, eller om kommunen på noget tidspunkt blev gjort bekendt med, at han købte inventaret med insiderviden.

Borgmester vil ikke undersøge skandalesag

Alle ansatte er stoppet

Jammerbugt Kommune drev i perioden 2015-2018 en lang række asylcentre rundt i landet, ligesom kommunen også stod for inventaret på centrene. Det var som et led i dette arbejde, at kommunen havde ansvaret for Udlændingestyrelsens lager.

Jammerbugt Asylafdeling er i dag lukket, som følge af nedgang i antallet af asylansøgere, og derfor er der ikke nogen ansatte tilbage, som har kendskab til sagen.

'Jammerbugt Asylafdeling er lukket ned og det har ikke været muligt for os at finde dokumenter eller andre registreringer, der kan bidrage til at besvare jeres spørgsmål', skriver kommunen.

Kommunen har tidligere oplyst, at der ligger ganske få, i nogle tilfælde slet ingen, dokumenter i kommunens sagssystemer.

'Vi må gentage, at Jammerbugt Kommune ikke længere har nogen ansat, som var involveret i de nævnte dispositioner og at vi derfor ikke har mulighed for at komme med yderligere kommentarer. Det vil være rent gætværk at kommentere på disse spørgsmål,' skriver kommunen.