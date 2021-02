Handicap-rigmand anklages for lovbrud: Hjælpere arbejder 72 timer i træk

Millioner fosser ud af kommunekasser og ind i Søren Rynkebjergs firma Handicapformidlingen. Nu anklages virksomheden for systematisk at overtræde arbejdsmiljøloven

Reglerne er klokkeklare.

Handicaphjælpere må arbejde højst 13 timer i døgnet. Alligevel arbejder ansatte i virksomheden Handicapformidlingen op til 72 timer i træk.

Det fremgår af aktindsigter samt en intern arbejdsplan og mailkorrespondance, som Ekstra Bladet har set.

- Lange vagter er skadelige, og her har medarbejderne endda ansvar for sårbare borgere. Hvor frisk er din hjælper, hvis vedkommende har været på arbejde i 70 timer, lyder det fra Thomas Enghausen, næstformand i FOA.

Ekstra Bladet har de seneste uger bragt flere afsløringer om Handicapformidlingen, der tilbyder hjælpeordninger til handicappede - betalt af landets kommuner og regioner.

Alene sidste år modtog virksomheden omkring 600 millioner kroner fra de offentlige pengekasser.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, hvordan de to direktører i Handicapformidlingen tjener en fyrstelig månedsløn. Ejer Søren Rynkebjerg (tv.) har desuden trukket flere millioner ud i udbytte. Privatfoto

Tidligere ansat: Brød reglerne 100 gange

Handicapformidlingens hjælpere arbejder typisk i teams, hvor de på skift varetager ordningen hos en handicappet borger. Ekstra Bladet har talt med en medarbejder, der var ansat i et team frem til slutningen af 2020.

Vedkommendes arbejdsplan dokumenterer, at hjælperen selv eller andre i teamet utallige gange arbejdede i vagter på 24, 48 og 72 timer. På et år blev reglerne om hvile således overtrådt næsten 100 gange ifølge vagtplanen.

- Dine sanser bliver svækket, når du har været vågen i et døgn, og det er klart et problem, når det samtidig er afgørende, at man er klar til at agere akut. Mange ting kan gå galt hos en bruger - bistik, faldulykker eller en respirator, der går ud, fortæller den tidligere medarbejder, som ønsker at være anonym for ikke at ramme sine tidligere kolleger i teamet med sanktioner fra Arbejdstilsynet.

- Jeg er med på, at hjælpere kan synes, det er fedt med lange vagter, og som måske ikke lige tænker på, at der kan opstå nødsituationer. Men hvem har ansvaret, hvis noget går galt? Og hvem har ansvaret, hvis det bliver opdaget, at reglerne ikke overholdes?

Artiklen fortsætter under faktaboksene ...



Sådan er reglerne Ifølge arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser skal der være mindst 11 timers pause for hver 24. time. Altså må ansatte arbejde maks. 13 timer i streg. Handicapformidlingen fik afvisning

I særlige tilfælde kan virksomheder via Arbejdstilsynet søge om dispensation til at lade ansatte arbejde i længere vagter med hvile på arbejdspladsen. Aktindsigter viser dog, at Handicapformidlingen - der dog synes at kende reglerne - kun en enkelt gang siden 2015 har søgt om sådan en tilladelse. Men anmodningen blev afvist.

Lækket mail: Vi giver ikke oplysninger videre En tidligere medarbejder samt flere kommuner mener, at borgere med handicap specifikt vælger Handicapformidlingen, fordi de lader deres hjælpere tage lange vagter. - I kraft af mit arbejde har jeg overhørt samtaler mellem brugere, og derfra ved jeg, at flere er glade for Handicapformidlingen, netop fordi de ser igennem fingre med reglerne. Jeg ved helt konkret, at den bruger, jeg var hos, fik anbefalet og valgte Handicapformidlingen af samme grund, fortæller den tidligere medarbejder til Ekstra Bladet. Avisen har i samme forbindelse set en mailkorrespondance mellem en borger og Handicapformidlingen, hvoraf det fremgår, at Handicapformidlingen forsikrer, at lange vagter ikke er et problem. En konsulent fra Handicapformidlingen skriver blandt andet til borgeren, at firmaet ikke videregiver oplysninger om vagtplaner og lignende til kommunerne, som dermed ikke kan se, om arbejdsmiljøloven bliver overholdt.

Klager til tilsyn: Overtræder loven 'systematisk'

Aktindsigter viser desuden, at flere kommuner, Socialtilsyn Øst og FOA alle har meldt Handicapformidlingen til Arbejdstilsynet for brud på arbejdsmiljøloven.

'Vi anmeldte i går virksomheden til arbejdstilsynet (...) Det har igennem længere tid været FOA's indtryk, at firmaet systematisk overtræder lovgivningen,' skrev FOA til Socialtilsyn Øst i 2019.

Også Norddjurs Kommune sendte i 2019 tre klager til Arbejdstilsynet, fordi de på fakturaer kunne konstatere, at hjælpere fra virksomheden brød reglerne. Det samme har Silkeborg Kommune oplevet.

'Flere af borgerne planlægger med 24 timers vagter og også 48 timers vagter. Silkeborg Kommune modtager også fakturaer ifb med sygdom, hvor der opkræves for op til 72 timer,' skrev kommunen til tilsynet i 2019.

Præcis hvor mange klager Arbejdstilsynet har modtaget, er uvist, da henvendelser hertil er undtaget fra aktindsigt. En rundspørger viser dog, at adskillige kommuner modtager regninger, hvor hviletidsbestemmelserne er overtrådt.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Da Ekstra Bladet for nylig var forbi Handicapformidlingens hovedkontor i Hvalsø på Sjælland, holdt der flere biler af mærket Tesla foran bygningen. Foto: Jonas Olufson

Direktør: - Løbende dialog med tilsynene Over for kommuner har Handicapformidlingen argumenteret for, at det er den enkelte borger, der benytter deres ordninger, som har ansvaret for at arbejdsmiljøloven bliver overholdt. Men den forklaring holder ikke ifølge både Socialtilsyn Øst og Arbejdstilsynet. - Reglerne er, at dem, som ansætter og lønner, har ansvaret for, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt, oplyser Arbejdstilsynet til Ekstra Bladet. De har dog endnu ikke reageret på de mange henvendelser om Handicapformidlingens brud på arbejdsmiljøloven. Samme svar på alle spørgsmål Ekstra Bladet har sendt en række spørgsmål til ejer af Handicapformidlingen, Søren Rynkebjerg. Blandt andet hvorfor hans virksomhed ikke overholder arbejdsmiljøloven, når en mailkorrespondance og en ansøgning til Arbejdstilsynet viser, at de godt kender reglerne. Ekstra Bladet har også spurgt, hvorvidt det er ansvarligt at lade ansatte arbejde op til 72 timer i træk, og hvem der har ansvaret, hvis der sker en ulykke. Søren Rynkebjerg har dog sendt samme svar til alle spørgsmål: ’Handicapformidlingen er løbende, og har historisk været, i dialog med Socialtilsynet og Arbejdstilsynet vedr. varighed af vagter, og har siden virksomhedens etablering ikke modtaget påtale eller påbud herom.’ Vis mere Luk