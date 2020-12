Indespærret 12-årig dansk dreng: Jeg er bange

Et af de cirka 25 danske børn, der bor i lejrene Al Hol og Al Roj i det nordøstlige Syrien, fortæller om et liv i frygt i ’Europas Guantanamo’

- Jeg er bange om natten, for at de tager mig, uden min mor ved det.

Sådan fortæller en 12-årig dansk dreng 'Adam', der sammen med sine fire søskende og deres mor bor i lejren Al Roj i det nordøstlige Syrien.

Ekstra Bladet har af hensyn til familiens sikkerhed anonymiseret dem.

Drengen fortæller, at han lever et liv i frygt for at blive taget til fange.

- Jeg kan ikke sove. Jeg er bange for, at de tager mig væk fra min mor, fortæller han.

Mettes uønskede børn Teltlejrene i det nordøstlige Syrien bliver kaldt 'helvede på jord' og 'Europas Guantanamo'. Det anslås, at der bor 68.000 mennesker i lejrene, og flere organisationer har advaret om, at lejrene kan ende med at udklække nye terrorister, ligesom der jævnligt kommer rapporteringer om radikalisering i lejrene, hvor Islamisk Stat sidder på magten. I lejrene sidder 25 danske børn, som enten er født i Syrien eller Danmark, og hvis forældre tog ned for at bo i Islamisk Stat. 19 af disse børn er i alderen 1-13 år. Statsminister Mette Frederiksen har afvist at hente børnene hjem. 'Deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne,' sagde hun 26. november 2019 i Folketingssalen. USA har gentagne gange opfordret lande som Danmark til at hente sine statsborgere hjem. Indtil videre har Danmark dog kun hentet to hjem: et forældreløst spædbarn og en 13-årig dreng, der var alvorligt syg. Ekstra Bladet sætter i den kommende tid fokus på 'Mettes uønskede børn' og vil gerne i kontakt med folk, der har kendskab til sagen. Skriv til tf@eb.dk Vis mere Luk

Tager ikke børnene til Danmark

Familien har boet i Al Roj-lejren siden foråret 2019. Drengens forældre havde tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien og flygtede, da Islamisk Stat blev nedkæmpet.

I alt bor der cirka 68.000 flygtninge - heraf størstedelen kvinder og børn - i lejrene Al Roj og Al Hol.

Den danske regering vil ikke hente de cirka 25 danske børn eller deres forældre hjem, selv om de fleste har dansk statsborgerskab.

Det slog statsminister Mette Frederiksen (S) fast i november 2019.

- Det er ganske vanskeligt det her. Det er ganske skrækkeligt, at der sidder børn i lejre i Syrien, som har tilknytning til Islamisk Stat, lød fra statsministeren under en debat i Folketinget.

Men selv om det er skrækkeligt, at der sidder danske børn i lejrene, er der ikke noget at gøre:

- Vi har som regering truffet den beslutning, at vi ikke tager børnene til Danmark, fordi deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne, lød det fra Mette Frederiksen.

Flere organisationer, eksperter og politikere har forsøgt at presse regeringen til at ændre kurs, men indtil videre er intet sket.

'Adam' er 12 år og kom til Al Roj-lejren i foråret 2019.

Fik en pistol i hovedet

Imens går tiden for den 12-årig danske dreng i en af lejrene.

Han fortæller, at han er bange for at blive taget til fange eller udsat for overgreb, ligesom han så sin far blive ført bort.

- Jeg har meget ondt i min maven, og det stikker hver gang i mit hjerte. Når bilerne kommer og tager børnene, går jeg på toilettet og gemmer mig derinde. Dengang de tog min far til fange, så puttede de en pistol op i hans hoved og spyttede på ham. Jeg savner ham meget.

Drengens far er ifølge Ekstra Bladets oplysninger fængslet.

Ekstra Bladet har vist videoen med 'Adam' til Rosa Lund fra Enhedslisten og Karsten Hønge fra SF. De vil begge have ham og de andre børn hjem til Danmark:

Dømt ude

Afmagten og frustrationen er det værste for 'Adam's faster.

Fra Danmark har hun de sidste to år slidt og slæbt for at få de danske myndighederne til at gribe ind og hjælpe.

- Vi bliver overhovedet ikke hørt. Man er bare dømt ude. Det er utroligt frustrerende, og jeg har slet ikke ord for det. Man er hele følelsesregistret igennem, siger hun modløst.

Det skærer i hendes hjerte, når hun ser, hvilken ulykkelig drejning, som 'Adam's barndom har taget i de senere år.

Før 'Adam's forældre besluttede sig for at støtte Islamisk Stat og rejse dertil, var hans tilværelse helt normal, fortæller hun.

- De levede et ganske almindeligt liv, som man gør i Danmark. Børnene gik i daginstitution. De tog på legepladsen og på ture og andre aktiviteter. Sådan et ganske almindeligt.

Men nu lever den 12-årige dreng i det, som flere kalder 'helvede på jord'.

- Han ser ikke alderssvarende ud. Han har altid været en flot bygget ung dreng. Som havde sul på kroppen og lidt mere liv i ansigtet. Især i forhold til hans øjne. Han ser sløv og trist ud. Det gør mig rigtig ked af det - især hans blik kan jeg slet ikke genkende, siger fasteren.

- Fysisk får de ikke meget næring. De får ikke nok søvn. Og psykisk, der er de trætte og angste, bekymrede, triste og modløse. Det er det hele. Det går bare den forkerte vej, siger hun.

Hun kender alle argumenterne om, at forældrene har vendt Danmark ryggen, og at de derfor ikke skal hjælpes.

'Adam' har fire søskende. Sammen bor de med deres mor i Al Roj-lejren.

Men det skal 'Adam' og hans søskende ikke straffes for, ligesom deres mor også fortryder sit valg, fortæller fasteren.

- Hun ('Adam's mor) erkender da, at hun har begået en fejltagelse. Hun forstår godt, at mange mennesker er bange for dem og ikke tør at lade dem komme hjem. Men hun fortjener at blive hørt. Alle kan begå fejl. Det skal børnene selvfølgelig ikke straffes for.

Ekstra Bladets journalist Nagieb Khaja har mødt den 12-årige dreng i Al Roj-lejren og fortæller her om forholdene for de danske børn i Syrien: