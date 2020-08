Ingen kvaler - udsatte betaler: Filthuths rejser og dyre biler

Ved du mere om sagen? Del din viden anonymt i en mail til hf@eb.dk.

Erik Filthuth har tjent et trecifret millionbeløb på udsatte børn gennem kommunekasser.

Rigmanden har tidligere forsvaret sin millionindtjening med, at han har ‘knoklet røven ud af bukserne’ på sine skoler og opholdssteder, der går under navnet Søbæk.

En lang række dokumenter fra Søbæk indikerer dog, at det er en sandhed med modifikationer. Her tegner sig et billede af et sødt direktørliv fyldt med eksotiske rejser og dyre biler.

I flere tilfælde måtte skolerne punge ud for den rejselystne rigmand og hans kone, som også var ansat på Søbæk.

- Så lyder det jo igen, som om det er private udgifter, der bliver tørret af på skolerne, siger revisor Kim Jacobsen, som henviser til Ekstra Bladets afsløringer af, hvordan Erik Filthuth købte luksusinventar til sig selv gennem skolerne.

Her ses det palæ i Spanien, som Erik Filthuth og hans kone en overgang boede i. Et udenlandseventyr, der kostede Søbæk dyrt. 1 af 3 2 af 3 3 af 3 Ekstra Bladet har afsløret, hvordan rigmanden Erik Filthuth har blandet sin privatøkonomi med midlerne til udsatte børn. Foto: Ritzau Scanpix

Rejsedokumenter og betalingsoversigter afslører, at Søbæk samlede en del af regningerne op, da Erik Filthuth og hans kone besluttede sig for udleve et udlands-eventyr som faste indbyggere i det fornemme Alicante i Spanien.

En oversigt med private udlæg viser, at Erik Filthuth fik betalt 66.000 kroner tilbage af skolerne under overskriften ‘rejser - befordring Filler Alc CPH’. Ligeledes viser rejsedokumenter, at skolerne flere gange betalte både Erik Filthuth og konens flytransport mellem de varmere himmelstrøg og København.

Flere billetter er købt på Søbæk Skoles American Express-kort, og en betalingsoversigt fra kortet viser, at institutionen på bare en enkelt måned måtte slippe over 11.000 kroner til rejsebureauet Sterling. Samme måned blev der trukket over 5500 kroner ved spanske biludlejningsfirmaer.

- Det er dybt uacceptabelt. Penge til udsatte børn skal ikke finansiere private menneskers liv i sus og dus, lyder det fra Knud Aarup, der har indgående kendskab til sociale tilbud gennem sin tid som direktør i Socialstyrelsen.

Så rig er han blevet Erik Filthuth har over årene nydt særdeles godt af af de mange millioner, kommunerne har betalt for hjælp til udsatte børn. En kontrakt fra 2013 viser, at hans løn på Søbæk på det tidspunkt lød på 160.000 kr. om måneden. Det er højere end statsministerens løn. Foruden den fyrstelige løn har Erik Filthuth hevet 53,2 mio. kr. ud af skolerne og opholdsstederne, og i 2017 solgte han hele imperiet for omkring 130 mio. kr. til en udenlandsk virksomhed ejet af en kapitalfond. I dag ejer Erik Filthuth uoverskueligt mange ejendomme i både Danmark og udlandet. De fleste er ejet i hans selskab Bakke Finans, der har en egenkapital på svimlende 210 mio. kr. Søbæk blev etableret af Erik Filthuth i 1985 og består i dag af syv opholdssteder, en kollegie-afdeling samt fem dagbehandlingstilbud til anbragte og udsatte børn. Kommunerne har således sendt millioner i Søbæks retning i årevis. I 2019 betalte de eksempelvis Søbæk 125 mio. kr. ifølge Udbudsvagten.dk. Vis mere Luk

Erik Filthuth ejer uoverskueligt mange ejendomme i både ind- og udland. Han har haft sin bolig ved Holbæk Fjord til salg for 21,5 mio. kr. Se paladset her. 1 af 6 2 af 6 3 af 6 4 af 6 5 af 6 6 af 6

Ikke kun de to Søbæk-ansatte fik overflyvninger betalt af skolerne. Det gjorde parrets børn tilsyneladende også. En faktura for flybilletter til cirka 4500 kroner blev sendt til Søbæk Skole, og på billetterne står ikke bare Erik Filthuths kone, men også to af parrets børn.

- Det er endnu mere alvorligt, når det også er børnene, der står på. Hvad har de af tilknytning til skolerne? spørger revisor Kim Jacobsen.

- Hvis private udgifter bliver betalt gennem selskabet, så er det direkte misbrug af offentlige midler, siger han.

Erik Filthuth ejer og har ejet uoverskueligt mange ejendomme i ind- og udland - de fleste gennem hans firma Bakke Finans, der i dag har en egenkapital på svimlende 210 mio. kr. Foto: Tariq Mikkel Khan 1 af 9 2 af 9 3 af 9 4 af 9 5 af 9 6 af 9 7 af 9 Han har også ejet ejendomme på nogle af de mest prominent adresser i København. 8 af 9 9 af 9

‘Jeg gider ikke køre i 2CV, bare fordi jeg er pædagog. Jeg vil også have en ordentlig bil,’ har Erik Filthuth udtalt til Politiken, da avisen i 2018 interviewede ham om hans indtjening på udsatte børn.

Det skal man tydeligvis tage bogstaveligt.

Søbæks skoler for udsatte børn stillede nemlig biler til rådighed for både Erik Filthuth og hans kone, der også var ansat på Søbæk.

Skolerne betalte omkring 400.000 kroner til en Volkswagen cabriolet med læderindtræk til Eriks Filthuths kone, mens skolen købte en BMW firehjulstrækker til Erik Filthuth. En bil, der kostede over 800.000 kroner.

Ifølge en direktørkontrakt fra 2013 kunne Erik Filthuth vælge mellem en bil eller få forhøjet sin løn med 350.000 kroner ekstra om året. Tilsyneladende valgte han bilen. Muligvis fordi hans løn allerede lød på fyrstelige 160.000 kroner om måneden.

Se de fede biler 1 af 3 Her ses et eksempel på den BMW, Erik Filthuth fik stillet til rådighed af Søbæk Skole. Beskedne 825.000 kroner måtte institutionen smide. 2 af 3 Erik Filthuths kone fik også en firmabil. Hun fik en magen til denne. 3 af 3 Her ses købsaftalen til den bil, der blev købt til Erik Filthuths kone.

Generelt tyder diverse dokumenter på, at Erik Filthuth har haft rigelig tid til at agere globetrotter, selvom han efter eget udsagn har ‘knoklet røven ud af bukserne.'

En lang række rejsedokumenter samt oversigter med utallige udlæg til ‘fly’, ‘hotel’ og ‘rejser’ viser, at han rejste til Los Angeles og Caribien, havde flere ture til Thailand samt utallige 'jule-ture' til Østrig.

For eksempel rejste han i 2012 mindst ni gange ifølge flybilletter og de udlæg, som han konterede til skoler og opholdssteder.

Ifølge udlæggene er flere af rejserne foretaget med børn fra Søbæk. Således rejste han for eksempel til Østrig eller var på andre ‘ekskursioner’ med børn fra Søbæk ikke mindre end syv gange i år 2008.

- Det kan simpelthen ikke passe. Børn og unge på de her tilbud har brug for stabilitet. Det kan være fint med en enkelt rejse, som er nøje planlagt og aftalt med kommunerne, men at man rejser rundt året rundt kan ikke passe, siger Knud Aarup, der har indgående kendskab til drift på opholdssteder og behandlingsskoler.

De kommende dage og uger bringer Ekstra Bladet en lang række afsløringer om Erik Filthuths brug af offentlige midler på opholdssteder og behandlingsskoler. Avisen har fået adgang til omfattende, fortroligt materiale, som strækker sig over en årrække, og det afslører blandt andet regnskabsrod, fiktivt ejendomssalg og udlæg for millioner af kroner.

Ekstra Bladet har den seneste uge bragt en lang række afsløringer om Erik Filthuth, og hvordan han forvaltede de offentlige millioner på Søbæk.

Eksperter har kaldt det ulovligt, at direktøren købte luksusinventar til sine private boliger gennem skoler og opholdssteder, og Socialtilsyn Hovedstaden har underrettet politiet, efter avisen har bragt historierne.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få hovedpersonen, Erik Filthuth, til at stille op til interview, men han er ikke vendt tilbage på vores mange henvendelser.

I stedet har han forsøgt at stoppe Ekstra Bladets afsløringer ved at indbringe sagen for retten. Ekstra Bladet vandt sagen, da dommeren vurderede, at artiklerne havde ‘væsentlig offentlig interesse’.