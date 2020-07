Kæmpe regning venter fupmagere

FACEBOOK-FUP: Hovedmændene i det kuldsejlede fupfirma Marketing Saver risikerer at få flere sager på halsen, vurderer advokaten for de bondefangede kunder

Når kuratoren i boet efter fupfirmaet Marketing Saver snart skal tage sagen under behandling, så har han en oplagt mulighed for at rejse flere sager mod de tidligere hovedmænd.

Det vurderer advokat Stiven Larsen fra advokatfirmaet HjulmandKaptain, der har repræsenteret flere af de små selvstændige erhvervsdrivende, som blev pålagt urimelige mega-regninger og blev trukket i retten af Marketing Saver.

- Det gælder både muligheden for en konkurskarantæne, ligesom kurator bør anmelde forholdet omkring manglende momsregistrering til Skattestyrelsen, siger Stiven Larsen til Ekstra Bladet.

- En virksomhed, der ikke er momsregistreret, må nemlig ikke på fakturaerne anføre momsbeløb eller anden angivelse af, at beløbet indeholder moms.

- Det er netop det, som Marketing Saver har gjort, hvilket er strafbart efter momsloven. Forholdet er allerede blevet anmeldt, men jeg håber, at Skattestyrelsen undersøger og realitetsbehandler anmeldelserne.

Vindere bliver taberne

Som Ekstra Bladet fortalte tidligere i dag kunne afsløre, har de tre hovedmænd bag Marketing Saver - Arvin Mazaheri, Rasmus Gutfelt Skalbo og Casper Dzienis - for kort tid opgivet firmaet. Det er sket ved at slette sig selv fra cvr-registeret, fjerne firmaets hjemmeside og efterlade både kunderne og staten med en ukendt regning.

Og det er et alvorligt problem for flere af de kunder, som i dag har et økonomisk krav mod firmaet, efter det forgæves bondefangede og senere forsøgte at få dem dømt i retten.

- De virksomheder og personer, som Marketing Saver har ført retssager mod, har alle fået medhold. De står nu juridisk tilbage som vindere.

- Men efter Marketing Saver har afmeldt ledelsen og er taget under tvangsopløsning, hænger de fleste kunder på omkostningerne til egen advokat, lyder det fra Stiven Larsen.

Domstolene har dog i flere sager tilkendt sagsomkostninger, som Marketing Saver ikke har betalt.

- Derfor kan de pågældende kun anmelde kravet til selskabets kurator, vurderer Stiven Larsen, der samtidig advarer om, at der nok ingen midler er i boet til at dække alle kravene.

Lidt for smart 'cash cow'

Den nordjyske advokat kalder i dag sagen for 'særdeles grov'.

- Marketing Savers handelspraksis var både aggressiv, vildledende og uhæderlig. Og der er ingen tvivl om, at firmaet har haft fokus på at opbygge en stor kundeportefølje på kortest mulige tid, mens deres forretningsplan har været, at den reelle omsætning skulle genereres gennem urimelige bindingsperioder og kontraktvilkår, som ikke dækker over noget reelt produkt eller en reel ydelse, vurderer Stiven Larsen.

- Ret beset virkede deres forretningsmetode til at være en 'cash cow' med et formål: at forsøde ejernes tilværelse i Spanien.

Presset mod kunderne, der lod sig overtale til at underskrive den urimelige kontrakt med Marketing Saver, har været helt utilstedeligt, mener han.

- Jeg har haft rigtig mange retssager om blandt andet urimelige aftalevilkår, og sager inden for rammerne af god markedsføringsskik. Men det ses sjældent, at virksomheder så groft bondefanger folk til en kontrakt og så efterfølgende truer og stresser kunderne til at betale, siger Stiven Larsen til Ekstra Bladet.

- Flere har endda uberettiget betalt, fordi de i den grad har følt sig både stresset og presset til det. For de fleste virker en retssag jo som et indgribende middel mod dem, og de føler sig kriminaliseret.

- Det har bevirket, at der er en del, som ikke turde andet end at betale.

Usædvanligt og besynderligt

Udover at de tre hovedmænd nu risikerer at få flere alvorlige sager på halsen, når kuratoren har gennemgået boet, så kan andre også blive involveret i sagen, mener advokaten.

- Det er sjældent, at man ser så unge mennesker som disse tre, der tilsyneladende har helt styr på det retslige spil og kontraktindgåelsen.

- Derfor sidder jeg også tilbage med en klar fornemmelse af, at den eller de reelle ejere, endsige det reelle ledelsesmedlem skal findes et andet sted uden for de registrerede ejere.

Stiven Larsen oplyser, at han er stødt ind i andre, mere 'voksne' personer under retssagerne, som traf forretningsmæssige beslutninger på vegne af Marketing Saver, men som ikke var ejer eller ledelsesmedlem.

- Dette er yderst usædvanligt og besynderligt.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Arvin Mazaheri. Casper Dzienis svarer kortfattet i en mail:

'Jeg fratrådte stillingen som direktør i Marketing Saver, efter at mit ansættelsesforløb stoppede. Mere har jeg ikke at sige her.'

