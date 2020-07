Kunder målløse efter tvangsopløsning: Kræver karantæne

De tidligere kunder i Marketing Saver er målløse over, at flere af bagmændene i fupfirmaet uhindret kan fortsætte deres forretning i et nyt firma

TIP OS! Kender du personkredsen bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes.

Torsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at fupfirmaet Marketing Saver, er blevet begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen.

Men selvom tvangsopløsningen ser ud til at redde Marketing Savers kunder fra truslen om regninger på flere hundredtusinde kroner, er der fortsat panderynker hos Marketing Savers nu tidligere kunder og ofre.

Som Ekstra Bladet i dag kan fortælle, fortsætter Marketing Savers tidligere direktør Casper Dzienis og Marketing Savers tidligere medejer Arvin Mazaheri nemlig deres forretning i det nyoprette selskab Social Bureauet.

Frygter for nye ofre

Og det får flere af Marketing Savers tidligere kunder op i det røde felt.

- Det viser desværre, hvor udspekulerede de er. Nu begynder det bare forfra. De går efter enkeltmandsvirksomheder, hvor folk hæfter personligt. Deres 'smarte' fiduser kan ende med, at folk må gå fra hus og hjem, lyder det fra Søren Stærgaard Stage-Madsen, der sammen med sin kone driver et bed & breakfast på Samsø.

Søren og Charlotte Stage-Madsen har ikke tænkt sig at opgive kampen mod folkene bag Marketing Saver, selvom firmaet nu er lukket. De vil fortsat kæmpe for, at få dækket de udgifter, de har haft til advokater i forbindelse med virksomhedens fup. Foto: Claus Bonnerup

Han er medejer af en de mere end 30 virksomheder, Ekstra Bladet har talt med, der er blevet fuppet af folkene bag Marketing Saver til at skrive under på kontrakter for Facebook-annoncering, der i de fleste tilfælde løb op i en samlet pris på mindst 150.000 kroner plus moms.

Søren Stærgaard Stage-Madsen har brugt mere end 25.000 på advokatregninger i kampen mod Marketing Savers.

- Jeg er målløs over, at de bare kan starte igen.

Opsigtsvækkende timing

I det nye firma Social Bureauet er Casper Dzienis direktør, mens Arvin Mazaheri står alene som ejer af selskabet.

Social Bureauet blev formelt stiftet af den omstridte Odense-revisor Johnny Hast Hansen 1. marts sidste år. Men 4. oktober købte Arvin Mazaheri iværksætterselskabet og omdøbte det 21. juni i år til Social Bureauet IVS.

Timingen er påfaldende, da Arvin Mazaheri blot seks dage tidligere slettede sig selv som ejer af Marketing Saver. Og samme dag fratrådte Casper Dzienis, der nu er direktør for Social Bureauet, som direktør i Marketing Saver.

Hidsig campingmutter

Den nye konstruktion gør Arvin Mazaheri og Casper Dzienis tidligere kunde Heidi Thomasen godt gal i skralden.

Sammen med sin mand driver hun Kruså Camping. Også de blev lokket til at skrive under på en kompliceret, særdeles omkostnings tung og ikke mindst noget nær værdiløs kontrakt med Marketing Saver.

- Det er trist, de kan åbne alt muligt lort igen. Det er skrækkeligt, det kan lade sig gøre, siger den bramfri campingplads ejer.

- Nu skal vi ikke tænke mere over kæmpe regninger, men det er der desværre andre, der måske kommer til.

- Det er synd for dem, der nu kan blive lokket i deres klør.

Ægteparret Heidi og Jesper har siden foråret 2019 forpagtet Kruså Camping og Hytter. I efteråret blev de kontaktet af Marketing Saver. Fra den dag blev deres nattesøvn ødelagt. Nu frygter de, at bagmændene fortsætter deres bondefangeri i nye selskaber. Foto: Anders Brohus

Sammen med Søren Stærgaard Stage-Madsen opfordrer hun den kommende kurator i boet til at gå efter at få idømt folkene bag Marketing Saver konkurskarantæne, så de ikke kan gentage deres fupfiduser i en uendelighed.

Casper Dzienis: Ny forretningsmodel

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med ledelsen i Social Bureauet.

I en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet skriver tidligere direktør i Marketing Saver og nuværende direktør i Social Bureauet Casper Dzienis, at han og Arvin Mazaheri har lagt en anden strategi for firmaet.

'Det er en helt anden forretningsmodel, vi kører her. Vi ønsker intet andet end glade og tilfredse kunder.'

'Som du også kan se på vores hjemmeside, så er dette vores prioritet, og sådan vi på sigt tjener vores penge,' skriver Casper Dzienis.

Ekstra Bladet følger sagen.

