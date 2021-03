Lukrativ handikap-forretning: - Helt uacceptabelt

Se hele svaret fra Astrid Krag:

Medlem af Folketinget og handikapordfører Charlotte Broman Mølbæk (SF) stillede 16. februar følgende spørgsmål til social- og ældreministeren:

'Hvad er ministerens holdning til, at der bliver givet så store lønninger og genereret så store overskud på baggrund af den offentlige handikaphjælp i et firma som Handicapformidlingen ApS, og hvordan vil ministeren sætte stop for denne udvikling?'

Svar:

De midler, der afsættes til velfærd, skal bruges til kvalitet i indsatserne for landets borgere. Offentlige velfærdskroner skal altså ikke være et redskab til, at private firmaer kan udtrække uforholdsmæssigt store udbytter til egen fortjeneste. Dette gælder naturligvis også for de midler, som bruges på hjælpen til mennesker med handikap, som skal anvendes efter formålet om at fremme den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Artiklen og lignende sager, som spørgsmålet henviser til, viser bl.a., at der er behov for at se på tilsynet med disse foreninger og private virksomheder. Jeg har derfor indhentet en redegørelse fra Socialtilsyn Øst vedrørende deres tilsyn med Handicapformidlingen, som bl.a. vil indgå i det interne arbejde i Social- og Ældreministeriet, jeg har igangsat, omkring et generelt gennemsyn af reglerne om servicelovens hjælperordninger. Derudover arbejder ministeriet aktuelt på en orienteringsskrivelse, der skal præcisere reglerne for kommunernes tilsyn med hjælperordningerne.

Med venlig hilsen

Astrid Krag