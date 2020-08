Ministeren om børnehjems-baron: Brug for nye regler nu

Det har Ekstra Bladet afsløret:

Erik Filthuth har lovligt hevet 53,2 millioner kroner ud af Søbæk Skole og Søbæks opholdssteder, og i 2017 solgte han hele imperiet for omkring 130 millioner kroner til en udenlandsk virksomhed ejet af en kapitalfond.

Nu viser lækkede dokumenter, at Erik Filthuth også berigede sig selv personligt med mere mistænkelige metoder.

- Erik Filthuth gav sig selv en løn højere end statsministeren - nemlig 160.000 kroner om måneden. Det viser en kontrakt fra Søbæk Skole fra 2013. Holbæk Kommune var ikke bekendt med lønnen, fordi loven ikke foreskriver, at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med skoledelen af Søbæk.

- Søbæk Skole for udsatte børn stillede dyre biler til rådighed for både Erik Filthuth og hans kone, der også var ansat på Søbæk. Skolerne betalte omkring 400.000 kroner til en Volkswagen cabriolet med læderindtræk til konen, mens skolen købte en BMW firehjulstrækker for over 800.000 kroner til Erik Filthuth.

- Erik Filthuth og hans kone flyttede permanent til Spanien og lod i den forbindelse skolerne betalte for flybilletter for over 80.000 kroner, ligesom der blev betalt store beløb ved spanske biludlejningsfirmaer med Søbæk Skoles kort. Desuden købt skolerne flybilletter til parrets børn.

- Erik Filthuth har købt utallige luksusting til sine private boliger gennem skoler og opholdssteder. Alt fra dyre brændeovne og 40.000-kroners TV-udstyr til mindre anskaffelser som en Moccamaster og glas fra Holmegaard. Eksperter kalder det ulovligt.

- Erik Filthuth fik renoveret sin private ødegård i Sverige og sendte regningen til Søbæk Skole. Eksperter kalder det ulovligt.

- Erik Filthuth lavede private udlæg for over fire millioner kroner på blot fem år, selvom interne regler forbød udlæg. Eksperter og en lang række tidligere ansatte vurderer, at 'private regninger er tørret af på skolerne og opholdsstederne'. For eksempel er der købt tøj for 700.000 kroner, selvom eksperter forklarer, at børn på opholdssteder får tøjpenge, og at tøj normalt ikke er elevudgifter på en skole.

- Mens Erik Filthuth lavede private udlæg i millionklassen, var der regnskabsproblemer på Søbæk. For eksempel står der i et revisionsprotokollat, at der mangler ‘underbilag' ved blandt andet indkøb i dagligvarebutikker og ved udlæg. Revisoren påpeger flere gange problemer med manglende dokumentation, kasseafstemninger og bilag, der ikke ‘opfylder lovens krav’. Anmærkninger fremgår dog ikke i de regnskaber, som Holbæk Kommune er i besiddelse af.

- Rejsedokumenter afslører, at Erik Filthuth tog på luksusferier sammen med en leder fra kommunen. Mens de to rejste verden rundt, stod den kommune-ansatte leder med ansvaret for Søbæk Skole, og hans opgaver var ifølge en aktindsigt at vejlede og rådgive henvisende kommunerne om brugen af Søbæk.