Mødtes på ferie i Tyrkiet: Så begyndte millionerne at rulle ind

Det var et utrolig værdifuldt møde for et stort transportfirma at rende ind i kæresten til en ansat i Forsvaret under en ferie i Tyrkiet

Transportfirmaet Stokholm Transport tjente fra 2013-2018 hele 25,8 millioner kroner på at køre inventar rundt til en række danske asylcentre.

De store ordrer fik de af en betroet medarbejder i dengang Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og senere Jammerbugt Kommune, den 57-årige kvinde 'GC', der var ansvarlig for inventaret på asylcentrene.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, hyrede transportfirmaet GC's kæreste for et ukendt beløb, mens GC sideløbende lejede kærestens firmas lagerejendom for 4,1 millioner kroner.

Nu viser det sig, at den store millionaftale mellem GC og transportfirmaet kom i stand, efter GC's kæreste - 61-årige 'BN' - var på ferie i Tyrkiet omkring år 2012, fortæller den administrerende direktør i transportfirmaet, Lars Stokholm.

På ferien mødte direktørens søn tilfældigt BN, og 'de faldt i hak', forklarer Lars Stokholm.

- Vi kender overhovedet ikke noget til dem (BN og GC, red.), før min søn tilfældigt møder BN, forklarer Lars Stokholm.

Lars Stokholm fortæller, at hans søn mødte BN på en ferie i Tyriet. Herefter blev hans firma opgaver for 25 millioner i asylsystemet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hyrede ekstra folk

Cirka et år senere blev Stokholm Transport kontaktet af GC, der spurgte, om transportfirmaet ville køre inventar rundt mellem asylcentrene og BN's lager i Ringsted, forklarer Lars Stokholm.

Opgaverne inden for asylområdet var ubetrådt grund for transportfirmaet, før de blev hyret af GC.

- Jeg anede dårligt, der var asylkørsel. Det er et helt tilfælde, at det er os, der render ind i det, siger han.

Efterfølgende valgte Stokholm Transport at hyre BN's firma som underleverandør til at lede slagets gang på asylcentrene, forklarer Lars Stokholm til Ekstra Bladet.

BN varetog så store opgaver for transportfirmaet, at han må have hyret ekstra folk ind til at løfte opgaven, mener direktøren.

- Jeg er sikker på, at han har hyret ekstra mandskab ind, for nogle gange var der sat sådan rimelig mange timer på kort tid - i hvert fald flere timer, end en mand kunne, så det må have dækket flere andre. Fem eller otte mand, nogle gange 20, tror jeg. Alt efter, hvor stort center der skulle lukkes, og hvor hurtigt det skulle ske.

Myndighederne kendte ikke til fidus

Ekstra Bladets afsløring af, at GC betalte sin kæreste penge gennem Stokholm Transport, er ny viden for de danske myndigheder.

Ekstra Bladet har de seneste tre måneder spurgt Jammerbugt Kommune, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Udlændingestyrelsen, om GC's kæreste fik udbetalt løn.

Flere kilder på de danske asylcentre har nemlig fortalt Ekstra Bladet, hvordan BN fungerede som en slags sjakbajs på asylcentrene, når møblerne skulle skiftes, eller et asylcenter skulle tømmes.

Men ingen af de tre myndigheder har haft BN ansat, ligesom de heller ikke har været i stand til at finde nogen dokumentation for, om der skulle være udbetalt flere penge til BN, end han fik for at udleje sit lager.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med BN og GC, men de er ikke vendt tilbage.

