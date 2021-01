Nye oplysninger: Tilsyn var advaret om børnehjems-baronen

Allerede i 2017 tikkede der en omfattende advarsel ind hos tilsynsmyndighederne om mulig svindel i Erik Filthuths imperium af skoler og opholdssteder for udsatte børn og unge.

Det fremgår af en ny rapport fra Holbæk Kommune, der er kulminationen på en flere måneder lang undersøgelse.

Nyt om børnehjems-baronen: Kommune klokkede i det

Undersøgelsen blev igangsat af borgmesteren i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen (S), da Ekstra Bladet i sensommeren bragte en lang række afsløringer om mistænkelige økonomiske forhold i Søbæk-koncernen, der var ejet af Erik Filthuth.

Sagen er nu under efterforskning hos Midt- og Vestsjællands Politis afdeling for økonomisk kriminalitet.

Socialtilsynet blev orienteret

Socialtilsyn Hovedstaden har tidligere afvist at give aktindsigt i eventuelle advarsler om Søbæk, eftersom whistleblower-ordningen er mørkelagt for offentligheden.

Men nu afslører den interne undersøgelse, at Holbæk Kommune videresendte en omfattende indberetning til Socialtilsyn Hovedstaden allerede i oktober 2017.

Her modtog kommunen en henvendelse med en lang række dokumenter, som ifølge whistlebloweren dokumenterede 'svindel i driften af virksomheden Søbæk'.

Henvendelsen blev videresendt til Socialtilsyn Hovedstaden, fordi den ifølge kommunen beskrev forhold i den del af Søbæk-koncernen, som er Socialtilsyn Hovedstadens ansvar.

Mens Holbæk Kommune fører tilsyn med skolerne under Søbæk, står Socialtilsyn Hovedstaden for tilsynet med Søbæks bo- og opholdssteder.

Ekstra Bladet kender ikke advarslens præcise indhold, da Holbæk Kommune har afvist at give aktindsigt i den.

Utallige gange fyldte Erik Filthuth Ekstra Bladets forside med hans måde at forvalte kommunale millioner på

Politianmeldte først tre år senere

Selvom Socialtilsyn Hovedstaden ifølge den nye rapport modtog den omfattende henvendelse om mulig svindel på Søbæk, førte det først efter Ekstra Bladets historier tre år senere til en politianmeldelse.

Hos Socialtilsyn Hovedstaden vil man heller ikke i dag be- eller afkræfte, om man har fået henvendelsen.

- Hvis der er indgivet whistleblower-henvendelser til os om et tilbud, så må vi ifølge loven ikke oplyse nogen om det, siger konstitueret tilsynschef i Socialtilsyn Hovedstaden Kristina Vang Jensen til Ekstra Bladet.

- Så derfor må jeg heller ikke ifølge loven sige, hvad vi har gjort ved en henvendelse, hvis der er kommet sådan en.

- Det, jeg kan sige, er, at vi har ført et grundigt tilsyn med Søbæk gennem mange år, og da vi bliver bekendt med forhold, som kunne ligne noget, som politiet burde interessere sig for, så orienterer vi dem, siger hun med henvisning til tilsynets politianmeldelse på baggrund af Ekstra Bladets historier.

Takket være millionerne til udsatte børn, har Erik Filthuth i årevis levet et liv i sus og dus

Revisor meldt til tilsyn

Kristina Vang Jensen fra Socialtilsyn Hovedstaden understreger, at de blandt andet har baseret deres økonomiske tilsyn på de indsendte regnskaber, der var underskrevet af Søbæks revisor.

Børnehjems-baronens bånd til revisor: - Ser mistænkeligt ud

Revisoren er dog siden blevet meldt til Revisortilsynet af netop Socialtilsyn Hovedstaden.

Det skyldes, at eksperter har sat spørgsmålstegn ved revisorens habilitet, eftersom der på Facebook findes en lang række billeder, hvor han optræder sammen med Erik Filthuth i udlandet og til private, festlige arrangementer.

Revisoren afviste i den forbindelse, at han skulle have haft et for tæt forhold til Erik Filthuth, der har været hans kunde gennem 30 år.