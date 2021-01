Nyt om børnehjems-baronen: Kommune klokkede i det

Stenrige Erik Filthuth er mistænkt for at blande sin privatøkonomi med offentlige midler til sårbare børn. Nu afslører en rapport, at tilsyns-kommunen havde rod i papirerne

Erik Filthuth er under efterforskning af politiet, efter Ekstra Bladet i sensommeren afslørede, hvordan han forvaltede midler i Søbæk-koncernen, der står bag opholdssteder og skoler for udsatte børn.

I årevis skovlede han millioner ind fra kommunerne, men ikke alle blev tilsyneladende brugt efter bogen.

Et omfattende læk af interne dokumenter har afsløret bunker af mystiske, private udlæg, mærkelige ejendomshandler og skyhøje lønninger, mens kvitteringer har dokumenteret, at rigmanden Erik Filthuth indrettede sine private huse på skolernes regning, ligesom han lod dem betale for renoveringer og rejser.

Holbæk Kommune, som havde en del af tilsynspligten med Søbæks økonomi, offentliggør nu resultaterne af en længe ventet undersøgelse om sagen.

Rapporten afslører blandt andet, at Søbæk-koncernen afleverede uigennemskuelige regnskaber, og at kommunens medarbejdere svigtede deres journaliseringspligt.

- Som borgmester er det aldrig sjovt at finde ud af, at der er ting i ens organisation, som ikke har været, som de burde. Men omvendt er det godt, at vi finder ud af det, så vi kan få ryddet op, siger Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S), om rapportens resultater.

Takket være millionerne til udsatte børn, har Erik Filthuth i årevis levet et liv i sus og dus

Rod i de officielle regnskaber

Holbæk Kommune har selv iværksat undersøgelsen for at efterprøve, om de levede op til deres tilsynspligt, og om kommunen havde kendskab til eventuelle uregelmæssigheder, der foregik i perioden i 2007 til 2017.

Konklusionen lyder, at deres økonomiske tilsyn med Søbæk 'burde have været udført med større opmærksomhed og grundighed.' Blandt andet kommer det frem, at Holbæk Kommune stillede 'meget få krav til gennemsigtigheden af budgetter og regnskaber.'

I undersøgelsen forklarer tilsynsførende, at Søbæks regnskaber og budgetter var 'svært gennemskuelige' og på flere parametre ikke levede op til bekendtgørelsen. En medarbejder påpeger desuden, at vedkommende manglede kompetencer, hvorfor Erik Filthuths million-regnskaber kun blev vurderet 'efter bedste evne', alt imens det overvejende fokus var på det pædagogiske tilsyn.

- Jeg vil bare gøre det meget klart, at det ikke er i orden, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), der fik borgmesterkæden om halsen i 2018.

- Selv om det kan virke rigtig sympatisk, at der har været en fokus på det pædagogiske, så har vi en forpligtelse over for det økonomiske også. Og det er meget vigtigt for mig, at der er styr på det. Så det kan jeg garantere, at det vil der komme fremadrettet.



Levede ikke op til krav om journalisering

Selvom journalisering har været lovkrav siden 2014, så har Holbæk Kommunes journalisering i forhold til Søbæk været særdeles mangelfuld, afslører rapporten.

Og det betyder, at kommunen ikke kan afgøre, hvorvidt de var bekendt med eller burde have været bekendt med mulige økonomiske uregelmæssigheder på Søbæk.

- Den største fejl, der er blevet begået, er, at der ikke er blevet journaliseret ordentligt. Det har gjort det rigtig svært både for de medarbejdere, der var der dengang, og de medarbejdere, der er der nu, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

- Vores ansvar i Holbæk Kommune er at finde ud af, om der er noget i vores praksis, som ikke foregår, som det skal, og det er det, som vi har kigget på her. Erik Filthuth er blevet politianmeldt, og spørgsmålet om, hvorvidt der er sket ulovligheder, er politiets opgave. Og den skelnen er vigtig.

Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S), bedyrede, at hun var rystet over Ekstra Bladets afsløringer om Søbæks økonomi, og igangsatte derfor den undersøgelse, som nu er færdig. Foto: Mogens Flindt

Revisor meldt til tilsyn Ifølge arbejdsgruppen bag ´rapporten var revisionspåtegninger en væsentlig grund til manglede mistanke mod Søbæk-koncernens økonomi. 'Denne påtegnelse var som sådan en garanti for, at der ikke var økonomiske uregelmæssigheder. De blev med andre ord anset som værende troværdige og retvisende,' lyder det i undersøgelsen. Eksperter stiller dog spørgsmålstegn ved revisorens habilitet. På Facebook findes nemlig en lang række billeder, hvor ejeren Erik Filthuth og hans revisor gennem mere end 30 år optræder sammen i udlandet og til private, festlige arrangementer. Oplysningerne har fået Socialtilsyn Hovedstaden til at melde revisoren til Revisortilsynet. Børnehjems-baronens bånd til revisor: - Ser mistænkeligt ud Vis mere Luk

Nye regler og retningslinjer

I 2017 solgte Erik Filthuth Søbæk-koncernen til den svenske virksomhed Team Olivia, som er ejet af en kapitalfond, for over 130 millioner kroner. I dag har Erik Filthuts personlige holdingselskab 160 millioner kroner i egenkapital, og han har netop udbetalt 40 millioner kroner til sig selv i udbytte.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har i kølvandet på Ekstra Bladets historier bebudet, at ministeriet vil arbejde for at fjerne muligheden for at tjene penge på socialpædagogiske opholdssteder samt styrke tilsynet med de sociale tilbud.

Imens skal den interne undersøgelse fra Holbæk Kommune fremadrettet sikre bedre tilsyn og gennemsigtighed.