Nyt udspil: Vil stoppe børnehjems-baroner

Hvis det står til regeringen, skal det være slut med private, der bliver multimillionærer på udsatte borgere.

I et nyt udspil lægger regeringen op til helt at fjerne muligheden for, at private kan tjene penge på sociale tilbud til udsatte børn, unge og voksne, som hører under socialtilsynene. På en række områder lægger regeringen også op til at styrke socialtilsynene, så det bliver nemmere for dem at gennemskue og kontrollere tilbuddenes økonomi.

Ministeren om børnehjems-baron: Brug for nye regler nu

Politianmeldte sag om børnehjems-baron

Udspillet kommer, efter Ekstra Bladet har afsløret en række mistænkelige forhold om den mangeårige ejer af Søbæk-imperiet, Erik Filthuth, og hvordan han forvaltede de millioner, han fik for at tage sig af udsatte børn.

- Det her handler om at få sat en stopper for, at udsatte borgere er sociale hæveautomater for private firmaer, der trækker velfærdskroner ud, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til Ekstra Bladet.

Socialtilsynet politianmeldte sagen om Erik Filthuth, og den er nu under efterforskning hos Midt- og Vestsjællands Politis afdeling for økonomisk kriminalitet.

Erik Filthuth er blevet stenrig på sine sociale tilbud til udsatte. Han solgte i 2017 Søbæk-imperiet for omkring 130 millioner til et svensk selskab, der ultimativt er ejet af kapitalfonden Procuritas. En kapitalfond, der altså nu må sande, at det måske ikke længere er en så god forretning at beskæftige sig med udsatte børn i Danmark.

Udsatte børn er en millionforretning - ejet i skattely

Det skal være slut med private, der spinder guld på sociale tilbud, hvis det står til social- og indenrigsminister Astrid Krag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Skal drives som friskoler

Astrid Krag vil gå målrettet efter at ændre reglerne for blandt andet sociale tilbud som bo- og opholdssteder for udsatte børn. De bliver i dag finansieret af kommunerne, men er ofte drevet af private gennem aktie- eller anpartsselskaber.

Selskabskonstruktionen gør det muligt at trække store overskud ud af tilbuddene. Derfor skal selskaberne nu omdannes til selvejende institutioner, så det ikke længere er muligt.

- Det er fint, at der er private tilbud som et supplement til de kommunale, men vi foreslår, at alle private tilbud skal oprettes og drives som selvejende institutioner, som man kender det på friskoleområdet.

Kigger også på skoler Ekstra Bladet har siden foråret beskæftiget sig med ejere af private tilbud, der er blevet stenrige på tage sig af udsatte børn. Men de nye regler vil ikke ramme ejere af dagbehandlingsskoler eller behandlingsskoler, som Ekstra Bladet ellers har afsløret ligeledes kan være en overordentlig god forretning. Hovedparten af de penge, som Erik Filthuth ifølge de tilgængelige regnskaber har tjent på sociale tilbud til udsatte børn, stammer eksempelvis fra netop dagbehandlingsskoler. En arbejdsgruppe under Børne- og Undervisningsministeriet er derfor i gang med at se på, hvordan man kan lave samme regler på det område. Det skyldes, at ansvaret for dagbehandlingsskoler ligger under Børne- og Undervisningsministeriet, forklarer Astrid Krag.

- Det betyder, at man ikke kan trække overskud og profit ud til ejerne. De penge skal i stedet bruges på kvalitet for borgerne eller sætte en lavere takst for kommunerne, fortsætter hun. Der er allerede over 600 tilbud, der bliver drevet som selvejende institutioner.

Astrid Krag vil give de kommercielle tilbud en periode til at omlægge sig. Men hvor lang den bliver, afhænger af forhandlingerne. De nye regler vil, hvis de bliver indført, ramme omkring 260 eksisterende tilbud.

Erik Filthuth er blevet styrtende rig på udsatte børn. Hans selskab har i dag en egenkapital på 210 millioner kroner. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Kreativ tænkning

Socialtilsynene skal også have bedre forudsætninger for at føre tilsyn med tilbuddenes økonomi, og ministeren vil også skærpe kravene til revisorerne.

- Vi vil styrke tilsynet med økonomien.

- For vi har jo set, hvordan der bliver trukket velfærdskroner ud af tilbuddene ved meget kreativ tænkning, som det er blevet afsløret i Ekstra Bladet.

- Så det skal vi også have sat ind over for, siger Astrid Krag.