Skjult optagelse: Kaldte kritiseret psykolog for læge

Mails og en skjult lydoptagelse dokumenterer, at Tårnby Kommune hoppede i med begge ben, da den kritiserede psykolog Michael Adam Guul kaldte sig læge uden at være det

Særligt Tårnby Kommune har brugt den stærkt kritiserede psykolog Michael Adam Guul til at undersøge forældres kompetencer, når de har afgjort, om børn har skullet tvangsfjernes eller ej.

En række eksperter har kritiseret hans rapporter for at indeholde graverende fejl og mangler og for at være udarbejdet, mens han udsatte sin sekretær for trusler. Ekstra Bladet har desuden afsløret, at psykologen i flere tilfælde kaldte sig læge uden at være det.

Nu afslører en skjult lydoptagelse og mails, at også Tårnby Kommunes ledere - fejlagtigt - præsenterede Michael Adam Guul som psykiater og læge over for sårbare, udsatte familier.

'Den psykolog, vi har valgt at hyre ind, han er også læge. Han er også psykiater,' siger for eksempel kommunens chef i familieafdelingen Karin Støvring i en lydoptagelse.

Michael Adam Guul selv har afvist al kritik med den overordnede forklaring, at der er tale om en sammensværgelse imod ham.

Undersøgte ikke baggrund

I første omgang lød det ellers fra Tårnby Kommunes forvaltningschef Henriette Krag, at kommunen ikke har brugt psykologen som læge i forbindelse med anbringelsessager. Og at det var grunden til, at de ikke studsede over psykologens tituleringer som 'et medicinae' på flere af hans rapporter.

Da Ekstra Bladet afspiller lyden af chef Karin Støvring - som har foranlediget og faciliteret samarbejdet med psykologen - lyder svaret fra forvaltningschefen:

- Det skulle vi ikke have gjort. Vi skal ikke videregive, at nogen har en lægebaggrund uden at være sikre på, at de har en lægebaggrund.

Ekstra Bladet har også spurgt, hvorfor de ansatte ikke greb ind, da psykologen selv præsenterede sig som læge i kommunens nærvær.

- Jeg må simpelthen undersøge den del, lyder svaret.

Forvaltningschef Henriette Krag siger desuden, at kommunen ikke dengang undersøgte psykologens baggrund, men at det burde de have gjort set i bagklogskabens lys.

Mulig embedsmisbrug

Selvom flere af kommunens chefer kaldte Michael Adam Guul for læge, reagerede de tilsyneladende ikke, da de blev gjort opmærksomme på psykologens manglende medicinuddannelse.

Tre fortæller nemlig uafhængigt hinanden, at de i 2019 kontaktede Tårnby Kommune for at advare mod psykologens rapporter og titulering. Den ene er Michael Adam Guuls tidligere sekretær. De to andre er børnesagkyndige psykologer.

- På det grundlag har man pligt til at sætte noget i værk lige med det samme. Altså genoptage de sager, man har afgjort, og sætte verserende sager på pause med henblik på at vurdere, om han reelt er læge, siger forvaltningsekspert fra Aalborg Universitet Sten Bønsing.

Han fortæller i den forbindelse, at der kan være tale om embedsmisbrug, hvis det viser sig, at der er truffet forkerte beslutninger for forældres og børns liv.

- Så vil man kunne skride til irettesættelser eller afskedigelser. I værste fald kan det være strafbart for de offentligt ansatte, fordi det er embedsmisbrug.

Forvaltningschef Henriette Krag har ikke kunnet sige, hvorfor kommunen ikke reagerede på henvendelserne i 2019. Siden Ekstra Bladets afsløringer har Tårnby Kommune dog igangsat to uvildige undersøgelser, hvoraf den ene skal afdække forholdene i familieafdelingen.