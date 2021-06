Skjulte optagelser: Sophie blev truet af skandale-psykolog

Sophie Madsen hjalp den skandaleramte Michael Adam Guul med at udarbejde rapporter på sårbare familier. Et arbejde, der foregik i kaos, fortæller hun

'Jeg håber for dig eget liv og din families liv, at der ikke står et andet navn i den rapport. (...). Og jeg har advaret dig. Hold kæft, mand, du bliver min største fjende, og det gør din familie også.'

Sådan lyder blot en af flere trusler, som psykolog Michael Adam Guul udsatte sin sekretær for, mens de udarbejdede undersøgelser på udsatte familier fra hele landet.

Truslerne er dokumenteret via skjulte lydoptagelser, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

- Det er så sindssygt. Det er jo så sårbart det arbejde, han sidder med der, og alligevel bliver han ved med at køre det over på mig på den måde, at hvis jeg for eksempel copy paster forkert mellem rapporterne, vil det få konsekvenser for min families liv, fortæller Sophie Madsen.

Hun startede med at være Michael Adam Guuls elev i 2016. Herefter blev hun hans kæreste. Og i 2018 hjalp hun ham med såkaldte forældreevneundersøgelser, som blandt andet er blevet brugt af kommuner til at beslutte, hvorvidt børn har skullet tvangsfjernes eller ej.

Men nu fortæller Sophie Madsen ved hjælp af de skjulte optagelser, at rapporterne blev udarbejdet under sjuskede, kaotiske og voldsomme forhold.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Michael Adam Guuls forældreevneundersøgelser kritiseres for graverende fejl og mangler. Men psykologen har afvist alle anklager.

'Midt om natten i kaos'

Ekstra Bladet har fremskaffet 27 af Michael Adam Guuls undersøgelser fra 2018. Alene antallet kalder eksperter 'absurd', ligesom rapporterne kritiseret for en lang række alvorlige fejl og mangler.

Desuden dokumenterer de skjulte lydoptagelser, at flere rapporter blev udarbejdet, mens han udsatte Sophie Madsen for trusler.



'Fuck dig, mand, hvor er du rædselsfuld. Jeg kan slet ikke tage dig. Du skulle satanedeme brændes ihjel,' siger Michael Adam Guul blandt andet på optagelserne.

- Det blev altid lavet om aftenen, og det var altid koldt, fordi han røg indenfor, så vinduerne stod åbent. Og alting var bare rodet. Der lå papirer ud over gulvet og ud over spisebordet, og det var alle hans fortrolige dokumenter på de her familier, han skulle lave undersøgelser på, fortæller Sophie Madsen om arbejdet med de indgribende rapporter.

- Vi sad med et rigtig stort ansvar over for, hvad der skulle ske i både børnenes og forældrenes liv, og alligevel var der ikke styr på noget. Alting flød, der var kun kaos, og han plottede bare det ind, han lige syntes, fordi alting var for kaotisk til, at han lavede det ordentligt, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...



'Ti er at få skåret øjnene ud'

Ifølge Sophie Madsen accepterede hun arbejdsforholdene, fordi hun ikke turde andet. Indtil slutningen af 2018, hvor hun blev hentet væk fra Michael Adam Guul ved hjælp fra sin familie og politiet.

Inden da havde hun optaget ham hemmeligt for at sende lyden til en veninde, der kunne hjælpe hende væk derfra.

'Vi skal væk fra hinanden, når vi har lavet alle de her FKU'er. Fordi en eller anden dag gør jeg et eller andet ved dig (...). Og du tror, jeg har været hård ved dig? Må jeg prøve at være hård ved dig en dag? Fra et til ti, hvor ti er at få skåret øjnene ud og tungen af,' siger psykologen for eksempel til Sophie Madsen på de lydoptagelser, der fik veninden samt Sophies familie og ikke mindst politiet til at reagere.

Michael Adam Guul har i dag et polititilhold mod Sophie Madsen. Derudover er han anklaget for 15 forhold i en straffesag - herunder vold, trusler og afpresning. Sagen skulle have været afgjort i starten af maj, men Michael Adam Guul udeblev fra retten.

Artiklen forsætter under videoen ...



Hør nogle af de mest graverende fejl i psykologens rapporter samt hans forskellige forklaringer.

Michael Adam Guul: - Eneste måde at få hende til at holde kæft

Michael Adam Guul har afvist al kritik af sine rapporter med den forklaring, at eksperterne er inkompetente og kun kritiserer ham, fordi han har kritiseret dem først.

Han afviser desuden, at rapporter blev udarbejdet under rodede og kaotiske omstændigheder.

'Sophie beskriver, at der er rodet, eller at der bliver asket på hendes gulv. Dette er ikke tilfældet. Der er blevet røget i hendes lejlighed, som hun først var sur over og ikke gik med til,' skriver han i mail.

Til truslerne lyder psykologens forklaring, at Sophie Madsen truede ham først, og som dokumentation for det, har han sendt uddrag af korrespondance mellem dem, som er af privat karakter, og som ligger over et halvt år før de skjulte optagelser.

- Hvordan kan det nogensinde være okay at lave en rapport under de omstændigheder (under trusler red.)?

- Hvis man for eksempel har trænet kampsport, har man lært, hvordan man får sin arousal ud. Så jeg bliver egentlig ikke påvirket af det, jeg siger.

- Ville du synes, det var fedt, hvis nogen, der skulle vurdere dine forældreevner, snakkede om, hvordan øjne skulle skæres ud?

- Det er da fuldstændig ligegyldigt. Hun (Sophie Madsen, red.) har jo ingen funktion. Hun skal jo ikke tænke. Hun skal bare skrive, hvad jeg siger.

- Du siger, at du vil prøve at være hård ved hende fra et til ti, hvor ti er at skære øjnene og tungen ud?

- Ja det lyder da fornuftigt. Det er da en meget lille trussel i forhold til, hvordan hun har ødelagt mig og mit liv.

- Så du ser ikke noget som helst forkert i de her udtalelser fra din side?

- Jo, de er da uheldige (...). Altså, jeg kan sige sådan, at det var den eneste måde, man kunne få hende til at holde kæft på, fordi hun også er borderline.

Michael Adam Guul fastholder, at Sophie Madsen er psykisk syg og lider af borderline, selvom Ekstra Bladet har foreholdt ham, at hendes journaler fra psykiatrien viser, at hun ikke opfylder betingelserne for diagnosen, men til gengæld lider af ptsd grundet sine relationen til ham.