Slap for tiltale i stor sag: Så hvidvaskede han 350 millioner kroner

En 34-årig mand, der lige er blevet idømt seks års fængsel for hvidvask af 350 millioner kroner, har været direktør i to virksomheder, der har overført 11 millioner kroner til selskaber i den gigantiske svindelsag Operation Greed - men han slap for tiltale på grund af politiets manglende ressourcer

Fra starten af 2019 til foråret 2020 var Kemal Cagatay Karaman med til at hvidvaske 350 millioner kroner sammen med tre andre mænd.

Politiet betragter ham som en af bagmændene i sagen, og han tilstod sin ledende rolle og fik seks års fængsel i starten af juli i år.

Men nu viser det sig, at han langt tidligere har været involveret i suspekte transaktioner, men ikke blev retsforfulgt på grund af politiets manglende ressourcer.

Patricks dårlige selskab: Partner dømt for hvidvask

- Forklaringen er ressourcer

34-årige Kemal Cagatay Karaman har nemlig drevet to virksomheder, der med afsæt i lækket efterforskningsmateriale fra politiet kan kædes sammen med en af de mest omfattende sager om økonomisk kriminalitet, vi har haft i Danmark - Operation Greed.

På baggrund af politiets materiale offentliggjorde TV 2 i november en liste over 103 virksomheder, der har overført over en halv million kroner hver til de centrale selskaber i svindelsagen.

På listen optræder Kemal Cagatay Karamans virksomheder Otto & Co Entreprise og K2 Bygge Entreprise ApS blandt nogle af dem, der har overført allerflest penge til selskaberne i svindelsagen.

Ifølge anklagemyndigheden har virksomhederne, der har overført penge til selskaberne i Operation Greed, gjort sig skyldige i svig. Alligevel er ingen ansvarlige i virksomhederne, der bliver omtalt som såkaldte a-selskaber, og som der er omkring 900 af, blevet retsforfulgt.

- Man kan måske godt undre sig over, at selskaberne ikke er tiltalt. Forklaringen er ressourcer. Så skulle vi sidde med omkring 1000 tiltalte, og det kan vi på ingen måde håndtere, sagde Maria Cingari, specialanklager ved Københavns Politi, ifølge Ritzau til et retsmøde i 2019.

Sammenlagt har Kemal Cagatay Karamans virksomheder overført 11 mio. kroner til selskaberne i Greed-sagen, der blev offentligt kendt i 2017.

Maria Cingari, specialanklager ved København Politi, har udtalt, at man ikke retsforfulgte den type selskaber, som Kemal Cagatay Karaman drev, fordi politiet ikke havde ressourcer til det. Foto: Jens Dresling

Ekspert: Han fik frihjul

Operation Greed er meget lig den nye sag - hvor Kemal Cagatay Karaman er blevet dømt - om skatte- og momssvindel for 290 mio. kroner og hvidvask for svimlende en halv milliard.

Set i lyset af den nye sag mener Jakob Dedenroth Bernhoft, ekspert i hvidvask og direktør i rådgivningsvirksomheden Revisorjura, at det er uheldigt, at man lod ham gå fri.

- Det er uheldigt, at man lader ham gå fri i første omgang. Hvis anklagemyndigheden mener, at der er grundlag for at rejse tiltale - men årsagen er, at der er for mange selskaber - så er der sådan en som ham her, der slipper fri, og fortsætter i kæmpeskala, siger han og fortsætter:

- Det er svært at sige, om det ville have haft nogle direkte konsekvenser for den nye sag, hvis han var blevet stoppet. Men han har i hvert fald fået frihjul til at køre videre, da man ikke gjorde noget ved det i Operation Greed.

En af de virksomheder, som Kemal Cagatay Karaman og de andre gerningsmænd brugte til at hvidvaske 350 mio. kroner, havde adresse i et kontorhotel her i Hellerup. Foto: Aleksander Klug

Der er 17 personer tiltalt i Operation Greed, der har kørt ved Retten i Glostrup siden slutningen af 2018.

Politiet har koncentreret sig om de personer, der har organiseret netværket og haft kontrol med vekselkontorer og de såkaldte skraldespandsselskaber, som virksomhederne - blandt andre Kemal Cagatay Karamans - har overført millioner af kroner til.

Det lykkedes dengang ikke TV2 at få en kommentar fra den nu dømte, og Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få svar på en række spørgsmål via den dømtes forsvarer.

Tavshed fra Københavns Politi

Ekstra Bladet har også forsøgt at få et interview med Maria Cingari, specialanklager ved Københavns Politi. Men hverken hun eller andre repræsentanter fra Københavns Politi vil udtale sig, så længe Operation Greed er verserende.

Kemal Cagatay Karaman kontrollerede sammen med sine medgerningsmænd en virksomhed i denne bygning i Hillerød. Virksomheden var en af i alt tre, der blev brugt til at hvidvaske 350 mio. kroner. Men han var langt tidligere involveret i suspekte transaktioner. Foto: Aleksander Klug

Ekstra Bladet ville ellers gerne have spurgt ordensmagten, om de nye oplysninger har fået dem til at genoverveje, om det nu var en god idé, at man ikke retsforfulgte personer og virksomheder, der har overført millioner af kroner til selskaber i svindelsagen.

Københavns Politi har på intet tidspunkt forsikret, at man ville rejse tiltale mod a-selskaberne, men har tidligere oplyst TV2, at eventuelle straffesager mod selskaberne afhænger af udfaldet af Greed-sagen.

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at Operation Greed forventes afsluttet næste sommer.