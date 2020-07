Solgte guldæg: Nu køber vi stort ind hos dem

Regionerne har indkøbt udstyr for 19,9 mio. kroner under coronakrisen af statens tidligere diagnostik-fabrik

Statsminister Mette Frederiksen (S) erkendte i april, at coronakrisen har vist, at Danmark er sårbar.

- Jeg ønsker ikke en så stor dansk afhængighed af andre, hvis den her situation opstår igen, eller vi får en runde to.

Det gælder både produktion af medicin, medicinsk udstyr, respiratorer, værnemidler, udstyr til test.

En af de virksomheder, som det offentlige har været afhængig af under coronakrisen, var rent faktisk indtil for et par år siden ejet af staten selv. Landets politikere skilte sig i 2016 nemlig ikke kun af med statens vaccineproduktion.

Staten solgte også SSI Diagnostica i Hillerød, der producerer diverse produkter til at stille diagnoser. Køberen var den svenske kapitalfond Adelis Equity.

Under coronakrisen har det offentlige købt stort ind af blandt andet podepinde og diverse andet vigtigt prøvemateriale hos statens tidligere diagnostik-virksomhed. Fra januar og frem til ultimo 27. maj har fire regioner samlet indkøbt udstyr for i alt 19,9 mio. kroner eksklusive moms hos SSI Diagnostica. Det viser aktindsigter, Ekstra Bladet har søgt hos landets regioner.

Regionernes indkøb Her er regionernes indkøb hos SSI Diagnostica fra 1. januar 2020 frem til 27. maj 2020: Region Hovedstaden: 3.610.552 kr. Region Sjælland: 10.912.830 kr. Region Syd: 2.926.344 kr. Region Midtjylland: 0 kr. Region Nordjylland: 2.546.887 kr.

De mange millioner understreger ifølge Enhedslisten sundhedsordfører, Peder Hvelplund, hvor uklogt det var at skille sig af med SSI Diagnostica.

- Nu kan vi jo konstatere, at de produkter SSI Diagnostica laver, er noget vi har haft brug for under coronakrisen. Der havde vi jo stået væsentlig bedre, hvis det var en produktion, der var under statslig kontrol, og hvor vi kunne have den forsyningssikkerhed, der er nødvendig. Vi har jo set under den her krise, at det har været svært at gå ud og få de produkter, der har været behov for, siger han.

Professor Ole Helby Petersen, der har forsket i følgerne af privatisering og udlicitering, mener landets politikere hurtigst muligt bør se på, hvordan man fremover sikrer kritisk infrastruktur.

- Der er et klart behov for, at man fra statslig side får defineret, hvad der er kritisk infrastruktur og får lavet en plan for, hvilke ting der skal være på danske eller europæiske hænder.

- Og politikerne bliver nødt til at indse, at indkøb af udstyr og medicin er vigtigt både for velfærdssamfundet, men også for rigets sikkerhed. Det er en mentalitet, der nu er blevet hjulpet lidt på vej af krisen, men som der i virkeligheden har været behov for i mange år for at sikre, at der er forsyningssikkerhed på det her område for sundhed og vacciner, siger han.

Ifølge Ole Helby Petersen er der brug for handling.

- Det kræver, at politikerne erkender, at hvis man gør det, så kan det have en økonomisk pris, fordi det kan blive et spørgsmål om enten at købe ind til den skarpeste pris, hvor der er risiko for – som vi har set – at efterspørgslen er for stor, eller vi vil have en forsyningssikkerhed, der i nogle tilfælde vil være dyrere, hvis man for eksempel skal have en hjemmeproduktion, siger han.

- Det koster noget at have mere sikkerhed – og politikere må være tydelige og ærlige i forhold til, hvad de prioriterer, siger han.

Sådan gjorde vi Ekstra Bladet har bedt regionerne om oplysninger om deres samlet indkøb hos SSI Diagnostica fra 1. januar 2020 og frem til 27. maj. Kun hos Region Sjælland har man gjort indkøbet op i forhold til, hvad der har været direkte coronarelateret. Det samlede indkøb var 10,9 mio. kroner – hvoraf 7,5 mio. kroner kan relateres til corona. Det gælder blandt andet diverse podepinde og såkaldte transportmedier til prøvetagning og transport af prøver. Disse produkter går også igen hos de andre regioner. Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Statsligt guldæg

SSI Diagnostica i Hillerød, der blandt andet producerer testudstyr, var en guldrandet forretning for staten, men blev solgt i 2016. Foto: Jan Sommer

SSI Diagnostica blev betegnet som et statsligt guldæg, da den svenske kapitalfond Adelis Equity købte virksomheden af den danske stat for 250 mio. kr. i 2016.

Fabrikken havde da også gennem flere år præsteret tocifrede millionoverskud. Ifølge Sundhedsministeriet var overskuddet i 2013, 2014 og 2015 på henholdsvis 24, 27 og 36 mio. kroner.

Og de sorte tal er fortsat. Siden salget har SSI Diagnostica samlet genereret et overskud før skat på 80 mio. kroner.

Selv om det lige nu er det svenskere, der ejer statens tidligere diagnostik-fabrik, så kan det hurtigt ændre sig. Steffen Thomsen, der er ansvarlig for Adelis’ danske investeringer, har tidligere udtalt til Politiken, at planen er et videresalg.

- Efter fem til syv år skal vi gerne være lykkedes med det, som vi har planer om, og så vil det også være vores facon at forsøge at sælge virksomheden.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Adelis Equity om SSI Diagnosticas salg under coronakrisen og planerne om et videresalg.

En dårlig forretning Det var en rigtig dårlig forretning for staten at sælge vaccineproduktionen til sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih. PR-FOTO Salget af SSI Diagnostica til svenske Adelis Equity og vaccineproduktionen til den saudiske sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih har været en bekostelig affære for staten. For selv om de to statslige virksomheder samlet indbragte 265 millioner kroner, så konkluderer Rigsrevisionen følgende i en beretning om forløbet af vaccineproduktionen: ’De samlede udgifter forbundet med salget udgør ifølge Rigsrevisionen mellem ca. 1,3 mia. kroner og 1,8 mia. kroner.’ Eksempelvis har Sundhedsministeriet tidligere oplyst, at de samlede udgifter alene til at adskille SSI Diagnostica og vaccineproduktionens it-systemer fra Statens Serum Instituts var 94 mio. kroner. Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mette F.: På plads inden efteråret

Statsminister Mette Frederiksen(S) lovede under en spørgetimei Folketinget , at man til efteråret vil have en hjemmeproduktion klar af vitalt udstyr til fremtidige epidemier. Foto: Jens Dresling

Det var under en spørgetime i Folketinget 21. april, at statsminister Mette Frederiksen (S) erkendte, at Danmark er blevet for sårbar, når det gælder kritisk infrastruktur.

- Jeg mener, vores håndtering i Europa og blandt ligesindede lande har afsløret en sårbarhed, som er uholdbar, sagde Mette Frederiksen.

Statsministeren lovede ved samme lejlighed, at man inden efteråret skal sikre en hjemmeproduktion.

- Inden efteråret og en potentiel runde to skal vi være sikre på, at vi har en hjemmeproduktion nationalt og europæisk, der gør, at vi ikke har samme sårbarhed. Der skal i mine øjne indgå alle de elementer, der handler om at kunne sikre sin befolkning mod en pandemi.

Ekstra Bladet har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvad hans holding er til, at det offentlige nu er afhængige af en virksomhed, staten tidligere selv har ejet? Og hvordan man fremover skal sikre sig i en pandemi-situation, når det gælder kritisk infrastruktur i sundhedsvæsenet? Han er ikke vendt tilbage.