Solgte 'million-firma' for 0 kroner

Rasmus Gutfelt solgte sin andel af skandalevirksomheden Marketing Saver for nul kroner, kort før firmaet kom under tvangsopløsning. For få måneder siden forsøgte han sammen med sin partner at sælge virksomheden for millioner

TIP OS! Kender du personkredsen bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes.

Få uger før det skandaleombruste fupfirma Marketing Saver blev kørt ud over kanten og begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen, solgte Rasmus Gutfelt Skalbo sin andel af firmaet til sølle 0 kroner.

Det viser en salgsnota, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Rasmus Gutfelt Skalbo ejede igennem et lille år Marketing Saver sammen med sin nu tidligere partner Arvin Mazaheri.

Firmaet blev kendt i offentligheden i januar i år, da Ekstra Bladet i en serie af artikler afdækkede, hvordan Marketing Saver systematisk fuppede små danske selvstændige erhvervsdrivende til at underskriver kontrakter, der løb op i regninger på 150.000 kroner plus moms.

Samtidig afslørede Ekstra Bladet, at produktet, som kontrakterne dækkede over, reelt var værdiløst.

Rasmus Gutfelt overlod Marketing Savers til sin partner Arvin Mazaheri, kort før Erhvervsstyrelsen krævede virksomheden tvangsopløst. Privatfoto

Ville sælge for millioner

Af cvr-registret fremgår det i dag, at Rasmus Gutfelt Skalbo 8. juni forlod selskabets ejerkreds.

Det skete ved, at han formelt overdrog ejerdel af Marketing Saver til selskabet selv, som Arvin Mazaheri ejer den anden halvdel af.

Kun syv dage senere valgte Arvin Mazaheri dog også at forlade virksomheden, der siden har stået uden reel ejer og nu er blevet begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen.

Dermed er derouten for det skandaleombruste fupfirma Marketing Saver til at tage at føle på.

Det er ellers ikke mange måneder siden, at Ekstra Bladet kunne fortælle, at de to tidligere ejere henvendte sig til en række danske investorer i håbet om at sælge virksomheden for flere millioner kroner.

I salgstalen til investorerne fortalte makkerparret, at de i virksomheden havde bundet 120 små danske virksomheder op på kontrakter, der løb op i en værdi af omkring 18 millioner kroner.

Ingen ønskede dog at investere i virksomheden, og salget blev aldrig til noget.

Internt opgør

Ekstra Bladet har de seneste dage været i kontakt med Rasmus Gutfelt Skalbo. Han oplyser, at han ønskede at forlade Marketing Saver, fordi samarbejde med partneren Arvin Mazaheri var kuldsejlet.

- Jeg havde ikke lyst til at være en del af selskabet mere. Jeg havde ikke lyst til at samarbejde med Arvin, siger Rasmus Gutfelt til Ekstra Bladet.

- Du sælger virksomheden for 0 kroner. Hvorfor gør du det?

- Jeg skulle bare ud af det. For mig var det ikke pengene.

- I har tidligere forsøgt at sælge virksomheden til investorer for et større millionbeløb. Så lyder det mærkeligt, at man hopper ud af selskabet for 0 kroner?

- Ja, men jeg er hoppet ud for nul kroner, og så ejer selskabet mine 50 procent, forklarer Rasmus Gutfelt Skalbo og gør det klart, at han ikke ønsker at uddybe yderligere.

- Af salgsnotaen fremgår det, at du har solgt din del af selskabet til selskabet selv. Samtidig fremgår det, at du selv har skrevet under for begge parter. Hvordan hænger det sammen?

- Jeg har underskrevet for selskabet, fordi der ikke var nogle andre til at underskrive. Grunden til at Arvin ikke skrev under var omstændigheder vedrørende mit forhold til Arvin, som jeg ikke vil nærmere ind på, siger Rasmus Gutfelt Skalbo kryptisk.

I flyverskjul

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få et interview med Arvin Mazaheri for at få hans syn på sagen.

Men den driftige iværksætter med en række lukkede firmaer og konkurser bag sig har ikke ønsket at stille op til et interview.

