Sophie om truende psykolog: Kom væk med Snapchat og politi

- Jeg ville jo ønske, jeg aldrig havde mødt ham, siger Sophie Madsen om sin tidligere relation til den kritiserede psykolog Michael Adam Guul.

I Ekstra Bladets nye podcastserie 'I de forkerte hænder' fortæller hun om sit arbejde for ham i 2018.

Her hjalp hun med at udarbejde forældreevneundersøgelser på sårbare familier fra hele landet. Men rapporterne har efter nøje granskning vist sig at indeholde graverende fejl og mangler, selvom de har haft kæmpe betydning for familiernes liv.

- Hvorfor gik du med til det?

- Jeg turde ikke andet. Hvis ikke jeg gjorde det, truede han med, at der ville ske enten mig eller min familie noget slemt, forklarer hun.

Sophie Madsen mødte den noget ældre Michael Adam Guul på VIA University College i Aarhus i 2016. Her havde de en lærer/elev-relation, men efter Sophie Madsen havde spurgt om hans hjælp til angstanfald, indledte de også et kæresteforhold,

Et par år senere fungerede hun som sekretær på hans fup og fidus-rapporter, indtil hun ved hjælp af skjulte beskeder på Snapchat og politiet kom væk fra psykologen i slutningen af 2018.

Sophie Madsen blev udsat for trusler af psykologen Michael Adam Guul. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Nedbrød mig psykisk

I årene op til 2018, hvor Sophie Madsen hjalp med de indgribende rapporter, forløb en lang periode, hvor psykologen nedbrød hende psykisk, forklarer den tidligere elev, kæreste og assistent.

Og det er i det lys, man skal forstå, hvorfor hun ikke gik sin vej eller råbte vagt i gevær, da arbejdet med rapporterne begyndte, siger hun.

- Den psykiske vold kom gradvist, og derfor tror jeg også, at det er svært for mig at definere, hvad det egentlig var, der skete. Det var bare en helt langsom proces, der gik i gang, og lige pludselig kunne jeg bare ikke komme ud af det.

Sophie Madsen forklarer blandt andet, at psykologen fortalte hende, at hun var ubegavet og psykisk syg, og at hun skyldte ham en masse penge. Anklager, der er dokumenteret på skjulte optagelser, som Sophie Madsen lavede under deres arbejde med forældreevneundersøgelserne.

Skjulte optagelser: Sophie blev truet af skandale-psykolog

'Hold kæft, mand, du er så dum. Din hjerne, ikke? Jeg tvivler på, du har en IQ på 105,' siger han blandt andet på lydfilerne, hvor han også fortæller Sophie Madsen, at det eneste, hun er god til, er at spille pik og lave mad.

Michael Adam Guul har afvist al kritik af sine rapporter. Han kalder også Sophie Madsens udlægning af forløbet for 'løgnehistorier'. Privatfoto

For dit eget liv og din families liv

Mens arbejdet med rapporterne står på, udvikler forholdet sig i en endnu mere farlig retning, fortæller Sophie Madsen. Her begynder psykologen nemlig at true hende og hendes familie.

På de skjulte optagelser forklarer han blandt andet, at Sophie Madsen 'burde brændes og skoddes ihjel'. Han siger også, at han vil være hård ved hende på en skala fra et til ti, hvor ti er at få skåret øjnene ud og tungen af, og at der - måske - er nogen, der kommer til at gå ind i hende, så hun aborterer, den dag hun bliver gravid.

'Jeg håber for dit eget liv og din families liv, at der ikke står et forkert navn i den her rapport,' siger han også på de skjulte optagelser.

- En ting var truslerne mod mig. Men grunden til, at jeg blev til sidst, var helt klart truslerne mod min familie. For han vidste jo, hvor de boede. Og jeg kunne ikke sætte deres liv på spil, siger hun.

Snapchat-veninde

Undervejs begynder Sophie Madsen at skrive med en veninde over appen Snapchat, hvor beskeder automatisk slettes, når de læst og sendt.

Veninden fornemmede dog, at noget var galt og valgte derfor aktivt at gemme deres samtaler.

'Er du bange?', skriver veninden.

'Ja af og til. Ellers var jeg her ikke.', svarer Sophie Madsen.

'Hvad siger han, der sker, hvis du går.'

'Alt muligt grufuldt. Jeg forstår det heller ikke. Men er bange for, hvis nu de ting, han siger, passer.'

Se nogle af samtalerne

Sophie Madsen sender også veninden billeder, videoer og de lydfiler, der dokumenterer, hvordan rapporterne blev udarbejdet.

- Det var faktisk ikke med henblik på at skaffe bevismateriale. Jeg var så langt inde i hans spin, at jeg faktisk var i tvivl om, om det var mig, der var langt ude. Så jeg optog nogle tilfældige situationer med henblik på at sende det til en veninde for at høre ‘jamen er det mig, der overreagerer?' forklarer hun.

Over Snapchat opfordrer veninden flere gange Sophie Madsen til at flygte og gå til politiet. Men da det ikke sker, kontakter hun selv politiet, og det samme gør Sophie Madsens familie.

Sophie Madsen blev hentet væk fra Michael Adam Guul ved hjælp af politiet, viser en aktindsigt. Foto: Tariq Mikkel Khan

Blev hentet af politiet

Ekstra Bladet har aktindsigt i politiets dokumenter i sagen. Her findes blandt andet opkaldene og afhøringerne af Snapchat-veninden og Sophies Madsens far.

'Afhørte var meget nervøs og bange for Sophies situation og hendes helbred,' står der blandt andet i rapporten.

'Afhørte mente, at Michael Adam havde manipuleret så meget med Sophie, at hun nu slet ikke var klar over, hvad hun selv synes,' står der også.

På baggrund af lydfilerne og henvendelserne hentede politiet sammen med familie og venner Sophie Madsen væk fra psykolog Michael Adam Guul 18. december 2018.

Siden har han haft et polititilhold mod hende, og anklagemyndigheden har rejst en straffesag, hvor Michael Adam Guul nu er tiltalt for 15 forhold. Herunder vold, trusler og afpresning. Anklager, som Michael Adam Guul nægter sig skyldig i.

Gør det for sårbare forældre

Sophie Madsen har valgt at stå frem med sin historie for at få belyst, hvordan hendes tidligere underviser og kæreste lavede de følsomme rapporter, der i flere tilfælde har været med til at få børn tvangsfjernet.

- Når jeg går frem med det her, er det jo ikke risikofrit for mig. Men jeg sidder på en viden, jeg er nødt til at komme ud med, siger hun.

- Hans rapporter har haft så store konsekvenser for forældre og børn, som ikke er klar over, hvordan det er foregået. Og jeg ved jo godt, hvordan en mand som ham fungerer over for sårbare forældre. Jeg ved godt, hvis ord der vægter højest.

På baggrund af Sophie Madsens historie og Ekstra Bladets afsløringer har Ankestyrelsen bedt alle landets kommuner om at identificere og genvurdere alle sager, som Michael Adam Guul har været involveret i.

Psykolog: Løgnehistorier

Michael Adam Guul har over for Ekstra Bladet afvist al kritik af sine undersøgelser. Han mener, den bunder i en sammensværgelse mod ham, hvor forskellige psykologer inden for anbringelsesområdet forsøger at 'lukke munden' på ham.

Han benægter desuden alle forhold i det lange anklageskrift samt Sophie Madsens påstande om ham. Dog indrømmer han, at han truede hende.

- Jeg har truet hende. Efter hun har truet mig, lyder forklaringen.

Som dokumentation har han sendt uddrag af korrespondancer, som ligger over et halvt år før hans trusler på optagelserne. I beskederne beskylder Sophie Madsen ham for utroskab.

'Jeg håber inderligt, I begge dør. Sammen, selvfølgelig, nu hvor I har så svært ved at undværer hinanden, skriver hun blandt andet i de beskeder, som, Michael Adam Guul mener, forklarer og forsvarer hans opførsel.

Psykolog Michael Adam Guul mener, at Sophie Madsen har manipuleret Ekstra Bladet til at tro på hendes historie. Foto: Erik Scriver/ANTV

Selvom Ekstra Bladet har set dokumentation fra psykiatrien på, at Sophie Madsen ikke har borderline, holder psykologen fast i, at Sophie Madsen lider af diagnosen, og at det er derfor, han har været nødt til at true hende samt puffe eller slå hende for at forhindre hende i at selvskade.

Han kalder desuden hele Sophie Madsens udlægning af forløbet og forholdet for 'løgnehistorier'.

‘Den er lige så god som de andre løgne, hun får dig manipuleret rundt i, fordi hun er kvikkere end dig,' skriver han i en mail til Ekstra Bladets journalist.