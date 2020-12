Stor frustration i PET: Regeringen ignorerer vurdering af børn i Syrien

Ved du noget? Så kontakt Ekstra Bladets journalister ved at skrive til tf@eb.dk eller krypteret til jeppe.findalen@protonmail.com.

Det har medført frustration på de indre linjer hos PET og blandt centrale embedsmænd, at regeringen har taget en beslutning om ikke at hjælpe de cirka 25 danske børn, der opholder sig i syriske teltlejre.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder, som af hensyn til sagens følsomme karakter har betinget sig anonymitet.

Samstemmende beretter kilderne om en utilfredshed over, at regeringen har tilsidesat den faglig ekspertise og vægtet politiske principper højere, og en centralt placeret embedsmand siger, at Justitsministeriet undervejs har forsøgt at påvirke PETs faglige vurderinger.

- Der har været stor frustration over, at Justitsministeriets departement har prøvet at styre PETs faglige vurderinger, siger embedsmanden til Ekstra Bladet.

Mettes uønskede børn Teltlejrene i det nordøstlige Syrien bliver kaldt 'helvede på jord' og 'Europas Guantanamo'. Det anslås, at der bor 68.000 mennesker i lejrene, og flere organisationer har advaret om, at lejrene kan ende med at udklække nye terrorister, ligesom der jævnligt kommer rapporteringer om radikalisering i lejrene, hvor Islamisk Stat sidder på magten. I lejrene sidder 25 danske børn, som enten er født i Syrien eller Danmark, og hvis forældre tog ned for at bo i Islamisk Stat. 19 af disse børn er i alderen 1-13 år. Statsminister Mette Frederiksen har afvist at hente børnene hjem. 'Deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne,' sagde hun 26. november 2019 i Folketingssalen. USA har gentagne gange opfordret lande som Danmark til at hente sine statsborgere hjem. Indtil videre har Danmark dog kun hentet to hjem: et forældreløst spædbarn og en 13-årig dreng, der var alvorligt syg. Ekstra Bladet sætter i den kommende tid fokus på 'Mettes uønskede børn' og vil gerne i kontakt med folk, der har kendskab til sagen. Skriv til tf@eb.dk Vis mere Luk

PET: Børn er ikke en trussel

Omdrejningspunktet er PETs trusselsvurdering, som blev fremlagt for offentligheden 20. marts i år.

Analysen laves af Center For Terroranalyse (CTA), der består af medarbejdere fra flere myndigheder, og de senere års trusselsvurderinger har været et vigtigt og troværdigt redskab i forhold til at informere offentligheden om terrrortruslen mod Danmark.

I trusselsvurderingen fra i år fremgår det, at de danske børn i Syrien ikke udgør en trussel mod Danmarks sikkerhed.

'Det er efter CTA’s vurdering usandsynligt, at der udgår en aktuel terrortrussel fra børn af personer udrejst fra Danmark til konfliktzonen. Det hænger først og fremmest sammen med børnenes nuværende lave alder,' skriver CTA.

Afsløring: Regeringen skjulte PET's vurdering af danske børn i et år

Og jo længere man venter med at gribe ind, des større blive risikoen for, at børnene i de kurdisk-kontrollerede lejre radikaliseres, vurderes det.

'Det er i den forbindelse også CTA’s vurdering, at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien.'

En af de børn, det handler om, er 12-årige 'Adam', som bor i Al Roj-lejren med sine fire søskende.

Beslutning kan skade på sigt

Alligevel har regeringen og statsminister Mette Frederiksen ved flere lejligheder gjort det klart, at de danske børn, som er i alderen 1-13 år, ikke skal regne med hjælp fra danske myndigheder.

Dermed har regeringen tromlet henover tjenestens faglighed, lyder det fra en række kilder, som påpeger det paradoksale i, at regeringens beslutning på sigt kan være skadelig.

Artiklen fortsætter under billedet...

Statsministeriet ønsker ikke at svare på Ekstra Bladets spørgsmål. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

For i stedet for at hente børnene hjem under kontrollerede forhold og holde øje med børnenes udvikling, risikerer man, at børnene under deres årelange ophold i teltlejrene i Syrien udvikler en vrede og voldsparathed, som de senere kan rette mod Danmark.

'Justitsministeriet utilfreds med PET'

Ikke kun i PET har regeringens kurs i sagen skabt frustration.

Også i Udenrigsministeriet, som er den styrende enhed i den myndighedsgruppe, som er nedsat, er der utilfredshed med den valgte linje, erfarer Ekstra Bladet.

En centralt placeret embedsmand, der har indsigt i det samlede forløb, siger desuden, at Justitsministeriet undervejs i forløbet har forsøgt at styre PETs vurdering i spørgsmålet om, hvorvidt børnene udgør en trussel.

- Der har været en stor frustration over, at Justitsministeriets departement har prøvet at styre PETs faglige vurderinger, fortæller embedsmanden, der ønsker at være anonym.

- Det var indtrykket, at Justitsministeriet var sendt i byen med et budskab om, at man var utilfreds med PETs vurdering af, at børnene ikke var en trussel, siger kilden.

Artiklen fortsætter under videoen...

Hækkerup afviser pres

Ifølge professor i forfatnings- og forvaltningsret, Frederik Waage, er det yderst opsigtsvækkende, at en embedsmand på den måde kritiserer Justitsministeriet.

'Det er ganske ekstraordinært, at en anonym embedsmand på den her måde træder frem og kritiserer ministeriets optræden i sagen om risikovurderingen. Offentligheden og Folketinget har kun en begrænset mulighed for at kontrollere regeringen når det handler om grundlaget for en sådan vurdering,' siger han og tilføjer:

'Og her har vi så en anonym embedsmand, der i virkeligheden beskylder Justitsministeriet for magtfordrejning på et område, som er svært at kontrollere. Man må nok gå ud fra, at justitsministeren vil blive bedt om at forklare dette yderligere,' siger Frederik Waage.

Justitsminister Nick Hækkerup afviser imidlertid i et skriftligt svar, at hans embedsværk har forsøgt at styre eller presse PET til at nå frem en specifik vurdering.

Artiklen fortsætter under billedet...

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er kaldt i samråd efter Ekstra Bladets afsløringer. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

'Justitsministeriet har ikke forsøgt at styre PET i nogen retning i forhold til faglige vurderinger af terrortruslen fra børn af personer udrejst fra Danmark til konfliktzonen,' lyder det fra Nick Hækkerup.

Efter Ekstra Bladets afsløring af, at regeringen skjulte PET's vurdering i et år, har Enhedslisten kaldt ham i samråd.

Politiets Efterretningstjeneste har ikke ønsket at kommentere Ekstra Bladets forespørgsel om forløbet.